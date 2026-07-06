Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

João Neves y Vitinha en Portugal. (Henry Romero/Reuters)

Ni Cristiano Ronaldo contra Lamine Yamal, ni Luis de la Fuente contra Roberto Martínez. España y Portugal se citan este lunes en los octavos de final del Mundial 2026. Y el duelo se decidirá un poco por detrás de los delanteros. En aquellos llamados a prolongar la idea del entrenador sobre el césped. Es decir, en Pedri y Rodri por parte de España; en Vitinha y João Neves por la de Portugal.

No es la primera vez que se ven las caras. Ya tuvieron el primer asalto en la final de Nations League de 2025, donde dejaron varias pistas de lo que puede ser el partido de mañana: 2-2, prórroga y penaltis. Portugal se llevó el gato al agua. España tiene sed de venganza. Quiere la segunda estrella. Pero antes, tiene que superar al país vecino en octavos, igual que en Sudáfrica 2010.

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Incluso, y como venimos diciendo, el duelo se puede ampliar a Dani Olmo vs Bruno Fernández. El caso es que será en la sala de máquinas, la zona de las ideas, donde todo se maneja y tiene que fluir la creatividad, el ritmo, la pausa, la magia y el control, donde se decidirá el partido ibérico. Quien se haga con el centro del campo tendrá mucho ganado.

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0 - ES

Dos parejas, dos caminos hacia el mismo objetivo

España lleva años construyendo alrededor de Rodri y Pedri. Ambos indiscutibles en el esquema de De la Fuente. Uno ordena, el otro interpreta. El Balón de Oro marca el ritmo y sostiene al equipo; el jugador del FC Barcelona aparece donde se le necesita, ya sea para la salida de balón, romper una presión o acelerar el ataque.

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Portugal ha encontrado algo parecido en sus dos perlas. Y tal vez partan con ventaja. Ambos comparten vestuario en el PSG. Ambos acaban de hacer historia en el equipo de Luis Enrique levantando dos Champions consecutivas. Se buscan constantemente, aunque Roberto Martínez también haya apostado por Rubén Neves en alguna ocasión antes que por Joao.

Vitinha y Joao Neves celebran un gol con el PSG. (Stephane Mahe/Reuters)

Rodri y Pedri, más de lo que dicen las sensaciones

La fase de grupos no ha sido fácil. Un debut decepcionante, un reflejo de lo que tiene que ser la selección y una vuelta a los fantasmas han culminado con el pase a octavos, de nuevo, con esa revolución que dio resultado y donde se vio a la mejor España. Sin embargo, entre ese barullo de sensaciones hay un señalado: Rodri.

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Pero el capitán español dibuja otro escenario sobre el papel: es el que más pases ha completado de todo el Mundial, con un 94% de acierto, y también es uno de los futbolistas que más se ofrecen para recibir el balón. Ante Austria, fue el jugador que más kilómetros recorrió (12,44) y en los compases finales se le vio estirando los gemelos. “Son dos de los mejores jugadores del mundo, si no los mejores. Para mí, Rodri está haciendo un Mundial excepcional, es un espectáculo ver cómo domina todas las situaciones, tanto defensivas como ofensivas”, sentenció De la Fuente sobre su dupla.

Rodri Hernández, capitán de la selección española. (Reuters/Gary Vasquez)

A su lado, Pedri tampoco ha brillado como suele hacerlo en el FC Barcelona. Partió como interior, pero contra Arabia, y de nuevo en dieciseisavos, el seleccionador le colocó junto a Rodri. El resultado: más presencia con balón y participación tanto en la construcción como en los metros finales. Es la misma evolución que completó esta temporada con el Barcelona de Hansi Flick, donde pasó de mediapunta de últimos metros a lo que muchos ya llaman “todocampista”. Y es que es el jugador de LaLiga que más balones ha recuperado y más pases ha recibido en el último tercio del campo.

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Pedri, el "todocampista" de la selección española. (Reuters/Gary Vasquez)

La sociedad portuguesa: dueños de Europa

En el otro lado, nada que envidiar. Si España presume de pareja consolidada, Portugal presenta probablemente la dupla de centrocampistas con más ‘química’ del torneo. Vitinha, el émulo de Rodri, es quien marca el compás. En las dos primeras jornadas solo él había completado más pases que el portugués (243 por 226) y su porcentaje de acierto roza prácticamente la perfección.

Vitinha. (Reuters/Kevin Sousa)

João Neves es el complemento ideal. También de los denominados “todocampistas”. En el PSG ha firmado cinco goles y una asistencia, incluido un hat-trick, algo insólito para un jugador que en el PSG también asume tareas defensivas. En el Mundial ya se ha estrenado y frente a Croacia volvió a demostrar esa capacidad box to box que le hace sostener el centro del campo sin renunciar a sumarse en ataque.

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Joao Neves. (Jeenah Moon/Reuters)

El partido dentro del partido

Más allá de las estrellas que pueda haber sobre el césped el lunes, el encuentro puede decidirse en los pequeños detalles. El primer pulso llegará nada más perder el balón: España presiona con intensidad tras la pérdida, y ahí Vitinha tendrá que resistir el primer acoso de Dani Olmo para lanzar la transición. El segundo se dará en la zona donde Pedri suele recibir entre líneas, un espacio que João Neves querrá cerrar aprovechando su capacidad de recuperación.

Y el tercero, quizá el más determinante, pasa por Rodri: si logra asfixiar la salida portuguesa y anular a Bruno Fernandes en la circulación, España podrá acampar en campo rival como ya hizo ante Austria. El duelo está servido.

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