Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados

Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. De fondo, el estadio de Dallas, donde se juega el España-Portugal.

El Mundial 2026 está deslumbrando por los estadios, imponentes recintos que están sorprendiendo a los propios protagonistas, los jugadores. En el caso de Estados Unidos, por su modernidad y tecnología, pero si se trata de templos del fútbol, el mayor de todos en el torneo es el Azteca de Ciudad de México. España ha jugado ya en tres, dos veces en el de Atlanta, una en el de Guadalajara y este jueves frente a Austria en Los Ángeles, donde regresará si logra superar a Portugal en los octavos de final.

Esos octavos se juegan en Dallas, en el habitualmente conocido como AT&T Stadium. Es un gigante de 1.150 millones de dólares inaugurado en 2009. Su diseño es obra del estudio HKS Architects y está pensado para impresionar por fuera y por dentro. El edificio se reconoce a distancia por los dos enormes arcos de acero que recorren longitudinalmente el techo y por su cubierta retráctil, la mayor de su tipo en el mundo, que permite cerrar completamente el estadio en cuestión de minutos.

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La capacidad estándar para partidos de fútbol es de 80.000 espectadores, aunque puede superar los 100.000 en grandes citas gracias a zonas de pie y plataformas adicionales.

Pantallas por todos lados

Uno de los rasgos más llamativos del Dallas Stadium (así llamado para el Mundial, ya que la FIFA no permite su denominación comercial, antes mencionada) es su pantalla central colgante, visible desde cualquier asiento. Este marcador de cuatro caras mide 49 metros de largo y 22 de alto, lo que permite ver repeticiones y acciones del partido con una nitidez excepcional.

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Además, más de 3.000 pantallas distribuidas por todo el recinto, desde los pasillos hasta las zonas de restauración y las suites, garantizan que nadie pierda detalle del encuentro, ni siquiera durante los desplazamientos dentro del recinto.

Estadio de Dallas con su aspecto habitual, sede de los Dallas Cowboys.

La visibilidad es otro punto fuerte: la disposición de las gradas busca acercar al público al terreno de juego y evitar zonas ciegas. Los asientos, cómodos y espaciosos, están distribuidos en varios niveles y la acústica del estadio refuerza la atmósfera. En las zonas premium, los asistentes acceden a servicios exclusivos, como repeticiones inmediatas desde su propio asiento y experiencias de realidad aumentada.

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El estadio con más partidos

El sistema de climatización es otro de los elementos diferenciales. Durante el verano, cuando las temperaturas en Texas pueden superar los 40 grados, el techo retráctil y el potente aire acondicionado aseguran un ambiente agradable tanto para jugadores como para aficionados. En caso de condiciones meteorológicas favorables, el techo puede abrirse, dejando paso a la luz natural.

El estadio de Dallas en el Japón-Suecia de fase de grupos. (Reuters/Kai Pfaffenbach)

Para el Mundial, el Dallas Stadium sustituye su habitual césped artificial -utilizado por el equipo local de fútbol americano, los Dallas Cowboys- por un césped natural traído especialmente desde Colorado. Este césped se instala sobre una base elevada y cuenta con un sistema de riego y refrigeración para conservar su calidad durante todo el torneo. La adaptación del estadio ha implicado también la retirada temporal de algunos palcos para cumplir con los estándares de FIFA en cuanto a dimensiones y seguridad.

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El Dallas Stadium es uno de los habituales en la NFL y ha acogido la Super Bowl, pero también finales universitarias de baloncesto, combates de boxeo y conciertos. Pasará a la historia como el estadio que más partidos habrá acogido este Mundial, con nueve en total. Entre los equipos que ya han jugado están Países Bajos, Japón, Inglaterra, Croacia, Argentina, Austria, Suecia y Jordania, sumando duelos de la fase de grupos y cruces de dieciseisavos como el Australia-Egipto y el Costa de Marfil-Noruega.

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0 - ES

Duelo ibérico en Estados Unidos

El próximo es el Portugal-España, el lunes a las 21:00 horas. El equipo de Luis de la Fuente derrotó a Austria por 3-0 en un partido muy solvente en el que la Selección al fin se pareció a la que hace apenas dos años ganó la Eurocopa, con la actuación estelar de Mikel Oyarzabal, pero no solo. Lamine Yamal ya jugó prácticamente todo el encuentro, recuperado de la lesión, y se le espera al 100% frente al país vecino. Unai Simón ya es de récord: es el portero que más minutos ha pasado imbatido en un mundial.

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Portugal, una de las grandes favoritas -si bien aún no ha demostrado su mejor nivel-, ha eliminado a Croacia en un choque marcado por el VAR y que se ha decidido en el tiempo añadido. Un gol de Cristiano Ronaldo de penalti y el definitivo de Gonçalo Ramos han dado el pase al conjunto que entrena el español Roberto Martínez y tiene como estrella a Vitinha. El ganador se enfrentará ya en cuartos de final al ganador del Estados Unidos-Bélgica. Más adelante esperarían probablemente Marruecos o Francia, antes de una hipotética final. España volvería a Dallas para esas semifinales.

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1 - ES

Se espera que entre 5.000 y 10.000 españoles animen a la Selección en Dallas. Quienes lo hagan se encontrarán con bastante más que con un estadio, ya que tiene 380 suites de lujo o áreas de restauración para el antes y el después. El recinto se integra en el Arlington Entertainment District, una zona repleta de opciones de ocio. Los afortunados verán uno de los mejores partidos imaginables del fútbol europeo en una de las catedrales del espectáculo del deporte en Estados Unidos.

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