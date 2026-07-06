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Así es la cataplana, el plato típico portugués que se asemeja al arroz caldoso español: un plato suave con un contraste de sabores llamativos

Su resultado es muy sugerente y podrás sorprender a tus invitados

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Una preparación melosa
Cataplana portugués. (Pixabay)

Hoy es el enfrentamiento de octavos de final del Mundial entre España y Portugal. Sin embargo, los dos países vecinos mantienen desde hace siglos una estrecha relación cultural y gastronómica que va mucho más allá del fútbol.

Entre las recetas más populares de la cocina portuguesa destaca la cataplana, un plato tradicional del Algarve que, por su aspecto y elaboración, suele compararse con el arroz caldoso español. Aunque ambos comparten ingredientes habituales como el marisco, el pescado o el arroz, existen importantes diferencias tanto en la forma de cocinarlos como en su sabor y textura.

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La cataplana es, en realidad, el recipiente en el que se prepara el plato. Se trata de una olla metálica con forma de concha que se cierra herméticamente durante la cocción, una característica que permite concentrar los aromas y cocinar los ingredientes en sus propios jugos. Algo parecido sucede en España con la paella, un término que originalmente designaba el recipiente utilizado para cocinar el arroz.

Cataplana de acero inoxidable con dos asas y tapa semiesférica abisagrada, colocada sobre una superficie de madera clara con un fondo difuminado.
Una cataplana de acero inoxidable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de cataplana de arroz con marisco

La cataplana de arroz con marisco combina langostinos, gambones, sepia, almejas y mejillones, junto a arroz y verduras, guisados en un recipiente cerrado para concentrar sabores. Si no dispones de cataplana, usa una olla con tapa gruesa, aunque el vapor no se distribuirá igual y el resultado final no será el mismo.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos
  • Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

  1. 12 langostinos crudos
  2. 4 gambones
  3. 1/2 cebolla
  4. 2 dientes de ajo
  5. 1/2 pimiento verde
  6. 1/2 pimiento rojo
  7. 1 tomate grande rallado
  8. 1 cucharadita de pimentón dulce
  9. 1 vaso de arroz
  10. Perejil y cilantro frescos troceados
  11. 2 vasos de caldo de pescado
  12. 300 g de sepia
  13. 250 g de almejas
  14. 600 g de mejillones
  15. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra
  16. Medio vaso de vino blanco

Cómo hacer cataplana de arroz con mariscos, paso a paso

  1. Abre los mejillones al vapor en un cazo y reserva
  2. Trocea la cebolla, los pimientos y el ajo.
  3. Sofríe las verduras en la base de la cataplana con aceite a fuego medio.
  4. Añade el tomate rallado y la sepia en tiras. Cierra la cataplana y cocina 10 minutos.
  5. Abre, agrega el arroz y rehoga 1 minuto.
  6. Incorpora el caldo, el vino blanco y el pimentón. Remueve. Cierra y cocina 8 minutos.
  7. Abre la cataplana, añade las almejas, los langostinos y los gambones. Esparce el perejil y cilantro.
  8. Cierra, sube el fuego unos segundos y baja a medio. Cocina 10 minutos más.
  9. Abre y añade los mejillones reservados. Cierra y deja reposar 5 minutos fuera del fuego antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para cuatro raciones generosas, aunque depende del tamaño de las mismas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 450 kcal
  • Proteínas: 32 g
  • Grasas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 54 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Si está bien tapado, puede durar 3 días en la nevera. Para volver a consumir, recalienta suavemente para no secar el arroz.

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