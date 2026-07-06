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Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026

El astro portugués llega a la cita bajo las críticas por su juego, pero con los cuartos de final en la mira

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El jugador de Portugal Cristiano Ronaldo (Reuters/Troy Taormina)
El jugador de Portugal Cristiano Ronaldo. (Reuters/Troy Taormina)

El mito del ave fénix ha seducido a lo largo de la historia a innumerables civilizaciones con su simbolismo de esperanza, aplomo y regeneración. Un ave milagrosa que siente la muerte y se prepara para resurgir de sus cenizas de forma incólume. Eso es precisamente lo que busca Cristiano Ronaldo para el partido ante España. El delantero portugués no ha terminado de convencer con su actuación en el Mundial 2026. Dudas, preguntas y críticas han rodeado al jugador. Ahora, desea ese gran despertar, ese resurgir, y el duelo de octavos de final ante la selección española se presenta como el escenario perfecto para llevarlo a cabo.

Hace tan solo unos años, los aficionados al fútbol se extasiaban con la forma de jugar del astro luso. Batía récord tras récord. Sumaba tanto títulos individuales como colectivos, entre los que se cuentan cinco Balones de Oro. Se encuentra ahora, a sus 41 años, en su sexto Mundial. La fase de grupos dejó entrever que el Cristiano Ronaldo que todos conocían se está apagando. Su figura ya no es la que se echaba el equipo a la espalda y solucionaba un partido él solo. Ahora es origen de fricciones en un vestuario donde muchos ya no ven al delantero como la gran estrella.

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La andadura de Portugal en la fase de grupos quedó marcada por una crisis interna que se originó después del empate ante la República Democrática del Congo (1-1). Tener que buscar constantemente al capitán como estrategia para ganar el partido despertó las diferencias internas con el planteamiento. El foco mediático se intensificó cuando João Neves, tras el encuentro, declaró: “Sabemos lo que Cristiano Ronaldo ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar”.

El jugador de Portugal Cristiano Ronaldo. (Mike Segar/Reuters)
El jugador de Portugal Cristiano Ronaldo. (Mike Segar/Reuters)

Estas palabras, que para algunos no tenían mayor trascendencia, fueron interpretadas en el entorno más cercano de Cristiano Ronaldo como un ataque. La polémica se trasladó a las redes sociales, donde seguidores del delantero acusaron a Bruno Fernandes y Pedro Neto de evitar asociarse con él sobre el campo. El seleccionador de Portugal optó por mantener su estrategia. Roberto Martínez depositó la confianza en su capitán, defendiendo su rol en el equipo y su presencia en el once inicial pese a las dudas sobre su impacto real en el juego.

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El debate sobre su influencia se vio matizado por actuaciones decisivas. Cristiano Ronaldo respondió con dos goles en la victoria ante Uzbekistán (5-0) y con una participación relevante en el triunfo sobre Croacia (2-1), recordando que su capacidad para aparecer en los momentos clave sigue intacta. Dos duelos que permitieron al delantero desquitarse de la crítica que le sobrevolaba.

El partido ante España

El partido ante España no es un duelo más para Cristiano Ronaldo. Nunca lo ha sido. Es la selección que le obligó a hacer las maletas en el Mundial 2010 (también en octavos), gracias a un solitario gol de David Villa. España también fue verdugo de los lusos en la Eurocopa 2012, donde La Roja se impuso en los penaltis. Se vengaron ellos en la final de la Nations League, donde Portugal se alzó con la copa desde los once metros. El Mundial 2026 los ha vuelto a reunir y ahí Cristiano Ronaldo no está dispuesto a fallar.

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1 - ES

Ahora tiene una nueva oportunidad de demostrar de qué pasta está hecho. Ya lo demostró durante la final de la Nations League, el último partido en que se enfrentó a España. Un nuevo reto se presenta por delante, con el pase a cuartos de final en juego. Cristiano Ronaldo apunta al once titular, la tónica que ha mantenido Roberto Martínez durante todo el torneo. La cita se presenta como una final anticipada, donde dos de las selecciones favoritas lucharán a muerte por seguir soñando en el Mundial.

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