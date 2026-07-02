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Los mejores memes del España - Austria en dieciseisavos de final del Mundial 2026: desde El Xocas en bicicleta hasta ‘Mikel Nazário’

La selección española se impone ante los austriacos y se clasifican a octavos de final

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Montaje de Infobae con memes de España - Austria
Montaje de Infobae con memes de España - Austria

El Mundial es uno de los eventos deportivos que más expectación genera en todo el planeta. Millones de aficionados siguen cada partido con atención, pero no todos lo hacen únicamente para analizar tácticas, goles o decisiones arbitrales.

Sin embargo, hay otros que deciden sacar toda su creatividad para hacer memes y convertir las redes sociales en una fábrica de bromas. El duelo entre España y Austria en los dieciseisavos de final no ha sido una excepción. En un encuentro en el que había muchas expectativas y nervios por el último partido de los españoles ante Uruguay, algunos aficionados optaron por recurrir al humor para rebajar la tensión.

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Meme España - Austria. (X)
Meme España - Austria. (X)

El Xocas, uno de los protagonistas

Uno de los blancos fáciles de este partido ha sido El Xocas. El streamer retransmitió en directo cómo hacía bicicleta estática mientras veía el partido. “Viendo el España - Austria en directo. Por cada 10 minutos de España sin meter gol subo el ritmo”, publicaba en sus redes sociales. Ante esta situación, varios internautas han decidido desplegar todo su potencial humorístico.

Meme sobre El Xocas. (X)
Meme sobre El Xocas. (X)

Otros, sin embargo, aprovecharon la ocasión para dirigir sus críticas a quienes estaban siguiendo el directo del streamer en vez de disfrutar del encuentro con sus seres queridos.

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Meme sobre El Xocas. (X)
Meme sobre El Xocas. (X)

Mikel Oyarzabal y el gol de la tranquilidad

Si hay un futbolista que eleva su nivel considerablemente cuando viste la camiseta de España es Mikel Oyarzabal. El delantero vasco volvió a responder en un momento clave y fue el encargado de abrir el marcador, desatando la euforia entre los aficionados españoles.

Su tanto no solo acercó a España a la siguiente ronda, sino que también provocó una avalancha de reacciones en redes sociales. Varios aficionados empezaron a compararle con uno de los mejores delanteros de la historia: Ronaldo Nazário.

Meme de Oyarzabal. (X)
Meme de Oyarzabal. (X)

El gol en el minuto 36 ayudó a rebajar la tensión acumulada durante los primeros minutos del encuentro y dio pie a una nueva oleada de bromas entre los aficionados, que pasaron del nerviosismo previo al optimismo en cuestión de segundos.

Otros memes destacables

Otro de los temas recurrentes entre los aficionados fue la aparente transformación que sufren los porteros cuando se enfrentan a España. Tras varias intervenciones de mérito del guardameta austríaco, las redes se llenaron de comparaciones.

Meme sobre los porteros contra España. (X)
Meme sobre los porteros contra España. (X)

Rodri también fue objeto de numerosas bromas. Algunos internautas ironizaron sobre el ritmo del centrocampista, asegurando que el partido iba a una velocidad distinta cuando el balón pasaba por sus botas. Los memes comparaban algunas de sus acciones con escenas a cámara lenta, criticando así su ritmo de juego.

Meme Rodri. (X)
Meme Rodri. (X)

Pedri tampoco escapó del juicio de las redes sociales. Algunos aficionados cuestionaron el nivel mostrado por el centrocampista canario durante el encuentro y aprovecharon varias acciones para convertirlo en meme.

Meme Pedri. (X)
Meme Pedri. (X)

Pedro Porro fue otro de los nombres propios del encuentro. El lateral coronó su gran actuación con un gol que terminó de encarrilar la clasificación española, aunque ni siquiera eso le libró de convertirse en protagonista de las bromas en redes sociales.

Meme Pedro Porro. (X)
Meme Pedro Porro. (X)

Muchos usuarios aprovecharon su peculiar nombre para hacer juegos de palabras y chistes de todo tipo, demostrando una vez más que, durante un Mundial, ningún futbolista está a salvo de acabar convertido en meme.

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