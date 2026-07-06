Las directoras de ‘Chavalas’ vuelven al barrio con ‘Hermanos’, un retrato de la nueva periferia: “Hay que superar la idea de que un chico con padres marroquíes protagonice una historia de migración”

Tráiler de la película 'Hermanos'.

Corría 2021 cuando las hermanas Rodríguez Colás —Carol como directora y Marina como guionista— firmaron Chavalas, una de las películas revelación de aquel año que, liderada por Victoria Luego —cuando todavía era Vicky— seguía a cuatro amigas del instituto criadas en Cornellà. El regreso de su personaje, Marta, a su barrio natal, volvía a unir al grupo que conformaba con Elisabet Casanovas, Carolina Yuste y Ángela Cervantes. Cinco años después de conquistar la Biznaga de Plata del Público en el Festival de Málaga, las dos hermanas codirigen y escriben Hermanos, una historia de apenas hora y veinte minutos que vuelve a orbitar alrededor de la clase social y la amistad, aunque esta vez bajo el prisma de la adolescencia.

Sin paternalismos ni condescendencias, la cinta retrata una realidad que se trata poco, o muy poco, en el cine español: la de una generación de jóvenes cuya identidad ya no gira en torno a la inmigración. “Son chavales que pueblan nuestras calles, las de todo el mundo, y no veíamos nunca en el cine. ¿Por qué no están en la cinematografía de nuestro país si son personas que están en nuestra la sociedad?”, se preguntaba Carol (Cornellà de Llobregat, Barcelona, 1981).

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Alejadas de los tintes autobiográficos de su ópera prima, Hermanos sigue a Ayman, Eric y Rober, tres amigos de 15 años que emprenden un viaje hacia la parte alta de Barcelona después de que la joven que le gusta al primero, Sara, una “pija” de chalet con jardín y piscina, le invite a su cumpleaños.

Imagen de 'Hermanos'

Si Chavalas nacía del recuerdo que las directoras conservaban de su propia juventud en Cornellà, Hermanos desplaza la mirada hacia la adolescencia actual. “Hay una especie de exploración de cómo ha evolucionado el barrio de la periferia de una gran ciudad”, explica Marina, que también ha formado parte del equipo de guionistas de Los años nuevos, la aclamada serie de Rodrigo Sorogoyen. “Aquí también hay un posible desclasamiento, aunque es mucho más sutil. En Chavalas era muy evidente que la protagonista [Luengo] había rechazado sus raíces y luego se volvía a reconciliar. Pero aquí hay un amago cuando ellos empiezan a observar cómo se ven desde fuera", reconoce. Y si esta vez han cambiado los largos veintes por los amargos 15, es porque tenían “curiosidad” de acercarse a una generación que se aleja de la suya para ver “cómo viven el ser de barrio y de clase trabajadora”.

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El viaje lo llevan a cabo los debutantes Badr Oubahassou, en el papel de Ayman; Omar Mills, como Eric; y Pau Márquez, como Rober. En la ficción, los tres encarnan a adolescentes cuyas familias proceden de Marruecos, República Dominicana y Andalucía, respectivamente. Solo Márquez contaba con una mínima experiencia interpretativa tras debutar en Llenos de gracia (Roberto Bueso, 2022). “Ya le habíamos visto en una película y nos gustaba mucho su energía. Seguimos haciendo casting para su personaje, pero al final acabamos en él porque era indiscutible que funcionaba mejor”, explica Carol.

Carol y Marina Rodríguez Colás, durante su entrevista con Infobae.

Oubahassou y Mills llegaron tras meses de búsqueda y después de que las directoras recorrieran institutos, centros cívicos, centros comerciales y las calles de Cornellá junto a Marina Salgado, directora de casting especializada en street casting y “habituada a detectar el talento natural de personas que no tienen formación interpretativa”. “Observábamos si alguno podía parecerse a un personaje nuestro y, si era así, le hacíamos una pequeña entrevista y empezaba el proceso de pruebas”, apunta Marina.

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Aunque Hermanos habla de clasismo, racismo o desigualdad, el verdadero motor de la historia es la amistad. “Los amigos son tu familia. En la adolescencia todo se vive de una manera muy pasional. Si sientes que alguien te ha traicionado, es un drama enorme, pero a los dos minutos vuelves a hablarle y otra vez es tu mejor amigo”, reflexiona. Y es que películas sobre la amistad no hay tantas, afirman. “Supongo que interesa más legitimar el discurso hegemónico de comercialadas, de comedias románticas. La amistad está muy presente en nuestras vidas y es un sustento emocional de todas las personas y que queremos poner en valor nosotras”.

La adolescencia en 2026, “una mayor apertura hacia la diversidad”

Si Chavalas ponía el foco en el recuerdo del barrio de la pequeña de las Rodríguez, Hermanos juega con los rasgos campantes de una juventud que no se asemeja en nada a la vivida por las directoras. “Hay una mayor apertura hacia la diversidad y está mucho más naturalizado convivir en colegios e institutos con chavales de familias de distintos orígenes”, reflexiona Marina. “Los millennials todavía tendemos a pensar que, si un chico tiene padres marroquíes o nació en Marruecos, estamos contando una historia de migración. Pero eso hay que superarlo. Ellos son chavales nacidos aquí y no hay ninguna historia migratoria que les atraviese”.

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Imagen de 'Hermanos'

Lo que pondrá a prueba la amistad de estos tres quinceañeros no es solo la invitación a esta fiesta de clase alta en Vallvidrera, sino todo lo que vendrá durante la noche. Los tres jóvenes navegarán por el extrarradio de la Ciudad Condal, juntos y por separado. Parte del detonante lo tendrá un policía que para a Eric en medio de la noche catalana buscando si lleva droga encima. “Es el pan de cada día de estos chavales y tristemente lo viven en sus carnes demasiado habitualmente. Queríamos utilizar este momento como un momento disruptor de la trama”, apunta Carol. El contexto actual tampoco ayuda. “El racismo en España es estructural, pero con el auge de la extrema derecha, los discursos de odio han convertido a las personas migrantes en la diana de todos los problemas de la sociedad. Siempre ha habido racismo, pero ahora hay que estar alerta”. Por ello, en la cinta tampoco falta la típica pregunta: “¿De dónde eres?”; “De aquí”; “No, de dónde eres de verdad”.

¿Es Hermanos una película de “cine social”? Ambas rehúyen la etiqueta. También que este tipo de historias sean alimentadas única y exclusivamente “desde la carencia o la migración como una tragedia permanente”, algo de lo que intenta alejarse la cinta. Marina cree que ese imaginario responde, en parte, a quién tiene acceso a la industria: “Las escuelas de cine son muy caras y las prácticas no son remuneradas. Las historias están sesgadas porque hay un desconocimiento profundo de esos barrios”. Así es como se terminan estas historias de forma paternalista. “Intentan dignificar a esos personajes haciéndolos más heroicos, pero eso también es profundamente clasista”, dice, para preferir referirse a esta película como “una dramedia de aventuras”. “No estamos hablando de problemas intrafamiliares, estructurales, de vandalismo... Son realidades que conviven entre nosotros”, finaliza.

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