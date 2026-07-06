Los jóvenes que estudian y trabajan tienen más fácil encontrar empleo: “Desarrollan competencias muy valoradas por las empresas”

Compatibilizar estudios y trabajo impulsa la empleabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compatibilizar estudios y trabajo sigue siendo una excepción en España. Apenas el 16% de los jóvenes de entre 15 y 29 años estudia y trabaja al mismo tiempo, nueve puntos menos que la media de los países de la Unión Europea, situada en el 25,4%, según datos de Eurostat.

Para estos estudiantes, el verano es un buen momento para obtener sus primeras experiencias laborales. Con menos carga académica y un aumento de la contratación estacional, miles de jóvenes encuentran durante las vacaciones la oportunidad de acceder por primera vez al mercado de trabajo. Aunque el objetivo inicial suele ser obtener ingresos propios, los especialistas sostienen que los beneficios van mucho más allá del aspecto económico.

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En el caso de España, compatibilizar trabajo y estudios es aún más importante, ya que su tasa de desempleo juvenil está entre las más elevadas de la Unión Europea, una circunstancia que dificulta la transición entre la formación y el empleo. En este contexto, adquirir experiencia antes de finalizar los estudios puede convertirse en un factor diferencial a la hora de incorporarse al mercado laboral, defienden los expertos, ya que estos jóvenes “desarrollan unas habilidades muy valoradas por las empresas”.

Esto se debe a que el empleo durante la etapa formativa constituye una oportunidad de aprendizaje difícil de reproducir en el entorno académico. No obstante, sus efectos dependen tanto de la calidad de la experiencia como de la capacidad del estudiante para mantener un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y educativas. “El hecho de trabajar mientras se estudia ofrece oportunidades de aprendizaje difíciles de reproducir únicamente en el aula”, explica Lourdes Guàrdia, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC e investigadora del grupo Edul@b.

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Jóvenes en los países de la UE que ni estudian ni trabajan.

Los beneficios del doble esfuerzo

La experiencia laboral de los estudiantes les permite desarrollar competencias que las empresas valoran cada vez más. La gestión del tiempo, la comunicación, el trabajo en equipo, la capacidad de adaptación o la resolución de problemas en situaciones reales son habilidades que difícilmente pueden adquirirse únicamente a través de la formación teórica.

En opinión de Guàrdia, uno de los principales valores del trabajo durante los estudios reside en la posibilidad de aplicar conocimientos adquiridos en el aula a situaciones concretas. “Estas experiencias ayudan a conectar la teoría y la práctica, y favorecen la reflexión sobre cómo aplicar los conocimientos académicos a situaciones auténticas”, señala.

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Cuando el empleo guarda relación con la formación que cursa el estudiante, esa conexión resulta más evidente. La experiencia facilita el conocimiento de la profesión, permite construir una primera red de contactos y ayuda a comprender mejor el funcionamiento del sector en el que se desarrollará la carrera profesional.

Sin embargo, la experta rechaza la idea de que solo los empleos vinculados directamente con los estudios aporten valor. “Lo verdaderamente importante no es tanto el tipo de empleo como la capacidad de extraer aprendizajes de la experiencia y relacionarlos con el propio itinerario académico y profesional”, afirma. Incluso trabajos en sectores alejados de la futura profesión pueden servir para desarrollar competencias transversales útiles durante toda la vida laboral.

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Tasa de paro juvenil

Aprender en todos los ámbitos

La creciente incorporación de prácticas obligatorias en numerosas titulaciones universitarias refleja el reconocimiento institucional del aprendizaje experiencial. A ello se suman nuevas fórmulas, como las microcredenciales, que permiten combinar formación y experiencia profesional de manera más flexible.

Los especialistas recuerdan que incluso los empleos menos cualificados generan beneficios que van más allá del currículum. Sectores como la hostelería, el comercio o la atención al cliente obligan a los jóvenes a desenvolverse en entornos cambiantes, asumir responsabilidades y gestionar situaciones de presión.

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Sergi Macip, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, investigador del grupo PDINA eHealth y experto en psicología del trabajo y las organizaciones, sostiene que estas primeras experiencias también contribuyen al desarrollo personal. Según explica, trabajar durante la etapa formativa favorece la independencia, fortalece la autoestima y ayuda a construir la identidad profesional.

La incorporación al mundo laboral más tardía de los jóvenes, con una tasa de empleo entre los 16 y los 29 años 15 puntos porcentuales inferior a la de 2007, hará que los que se jubilen en 2065 y que solo hayan podido cotizar 30 años deban compensar sus menores cotizaciones demorando la jubilación hasta los 71 años si quieren mantener el nivel de vida previo.

Las lecciones del trabajo

Diversos estudios muestran además que los estudiantes que trabajan mejoran aspectos como la organización personal, la educación financiera o la capacidad para administrar su tiempo. Compatibilizar responsabilidades obliga a adquirir hábitos que posteriormente resultan útiles en el ámbito laboral.

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Macip considera que estas experiencias constituyen una auténtica plataforma de aprendizaje. “Un adecuado equilibrio entre trabajo y formación contribuye al crecimiento personal y profesional, y proporcionará mayor empleabilidad al estudiante”, señala.

La llegada del verano convierte este proceso en especialmente relevante. Para muchos jóvenes representa el primer contacto con el mundo laboral y una ocasión para descubrir intereses profesionales, confirmar expectativas o comprobar que determinados sectores no responden a lo que imaginaban. Según Guàrdia, este periodo constituye una “oportunidad privilegiada”, ya que la menor carga académica permite experimentar con mayor libertad y comenzar a construir una identidad profesional.

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Una joven camarera prepara cafés para llevar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto de encontrar el equilibrio

Los expertos insisten, sin embargo, en que trabajar mientras se estudia no siempre produce resultados positivos. La clave reside en evitar que el empleo termine desplazando la formación, que sigue siendo el objetivo principal durante esta etapa.

Las investigaciones muestran que los efectos son especialmente favorables cuando la dedicación laboral se sitúa entre diez y veinte horas semanales. En ese escenario, los estudiantes suelen desarrollar una mayor autoeficacia, una mejor organización y una gestión más eficiente del tiempo.

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Cuando el empleo está relacionado con los estudios, además, aumenta la motivación. Sin embargo, el exceso de horas acaba produciendo el efecto contrario. La reducción del tiempo disponible para estudiar, el cansancio acumulado o la falta de descanso pueden traducirse en un descenso del rendimiento, dificultades para asistir a clase o una pérdida progresiva de motivación.

Por ese motivo, los especialistas defienden que la flexibilidad de las empresas resulta decisiva. Adaptar horarios durante los periodos de exámenes o en momentos de mayor carga académica facilita que los estudiantes puedan compatibilizar ambas responsabilidades sin renunciar a ninguna de ellas.

Los expertos rechazan tanto la idea de que trabajar durante los estudios sea siempre beneficioso como la creencia de que perjudica inevitablemente el rendimiento académico. La diferencia radica en el equilibrio. Cuando la experiencia laboral se integra de forma razonable en el proceso formativo, puede convertirse en una escuela de competencias, autonomía y madurez cuyo valor trasciende el salario recibido y ayuda a los jóvenes a encontrar empleo, un colectivo con la tasa de paro más alta del país.