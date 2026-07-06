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Pan de calabacín y cebolla: una receta fácil, sin gluten y baja en carbohidratos para preparar sándwiches y tostadas

Este pan es perfecto para acompañar platos de verano, para unas tostadas ligeras a la hora del desayuno o como base para sándwiches de toda clase

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Pan de calabacín (Adobe Stock)
Pan de calabacín (Adobe Stock)

El pan forma parte imprescindible de nuestra alimentación diaria, y es una de las razones que explica la nueva tendencia ‘panadera’ que cada vez conquista a más personas. Pero los motivos para lanzarse a preparar pan en casa son muchos y variados; desde encontrar opciones más saludables, adaptadas a las necesidades individuales de cada uno, hasta innovar en la cocina y conseguir sabores nuevos destinados a disfrutar.

Para aquellos que busquen iniciarse en el divertido universo de la panadería y busquen una receta fácil, ligera y sin gluten, este pan de calabacín y cebolla es una opción estupenda; una hogaza de textura esponjosa y sabor suave que querrás repetir una y otra vez.

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Este tipo de pan es perfecto para acompañar platos de verano, para unas tostadas ligeras a la hora del desayuno o como base para sándwiches de toda clase. Una de esas joyas sencillas que sorprenden por su textura húmeda y su aroma fresco, ideal para quienes buscan alternativas saludables sin renunciar al placer de un buen trozo de pan.

Receta de pan de calabacín y cebolla

Este pan de calabacín y cebolla es un pan húmedo, tierno y fácil de preparar, que utiliza harinas alternativas y muchas verduras. No requiere amasado y se cocina en horno, lo que facilita su elaboración y garantiza una miga jugosa y sabrosa.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 2 calabacines medianos (unos 400 g)
  • 1 cebolla mediana
  • 4 huevos grandes
  • 100 g de harina de almendra
  • 40 g de semillas de chía molidas (o lino molido)
  • 1 sobre de levadura química (polvos de hornear, sin gluten)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • 1 cucharadita de orégano seco (opcional)
  • 1 cucharadita de ajo en polvo (opcional)

Cómo hacer pan de calabacín y cebolla, paso a paso

  1. Rallar los calabacines con piel y ponerlos en un colador. Añadir un poco de sal y dejar escurrir 10 minutos para que suelten el agua. Después, presionar bien con las manos o un paño. Es fundamental escurrir bien el calabacín para evitar que el pan quede húmedo en exceso.
  2. Picar la cebolla muy fina. Si prefieres un sabor más suave, puedes rehogarla 2-3 minutos en una sartén con 1 cucharadita de aceite.
  3. Batir los huevos en un bol grande hasta que espumen ligeramente.
  4. Añadir el calabacín escurrido y la cebolla a los huevos batidos. Mezclar bien.
  5. Incorporar la harina de almendra, las semillas molidas y la levadura. Añadir también el orégano y el ajo en polvo si se usan. Salpimentar al gusto. Puedes añadir un poco más de harina de almendra si la masa se ve demasiado líquida.
  6. Agregar el aceite de oliva y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
  7. Forrar un molde rectangular pequeño con papel de horno o engrasar con un poco de aceite.
  8. Verter la masa en el molde y alisar la superficie con una espátula.
  9. Hornear a 180 ºC (con horno precalentado) durante 35 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
  10. Dejar enfriar en el molde 10 minutos y luego desmoldar sobre una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 rebanadas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 110 kcal
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 4 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Este pan se conserva perfectamente en la nevera, dentro de un recipiente hermético, hasta 4 días. También puedes congelar las rebanadas y descongelarlas directamente en la tostadora.

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