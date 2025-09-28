España

El truco para que las tostadas queden más crujientes con solo un ingrediente

Así es como puedes mejorar el sabor y la textura del pan

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Tostadas crujientes
Empezar el día con un buen desayuno es fundamental para muchas personas. Dentro de la gran variedad de opciones que existen, una de las más comunes en España son las tostadas.

Lo más habitual es que se hagan en una tostadora, sin embargo, existen otras opciones para que el pan quede más crujiente y sabroso. Según ha explicado Karen, una cocinera, al medio británico Daily Express, estos son los pasos que debes seguir.

Método para que las tostadas queden crujientes

El pan tostado es uno de los alimentos más sencillos de preparar, pero a veces puede quedar seco y sin sabor si se recurre solo a la tostadora. Este pequeño electrodoméstico es eficaz por su rapidez, pero hay otros recursos más efectivos si hablamos de sabor y textura.

El método de Karen es muy sencillo. La cocinera recomienda preparar el pan en una sartén con un poco de aceite de oliva. Para ella, este recurso es muy eficaz, dejando el pan más crujiente y mejorando su sabor considerablemente.

Por otra parte, también es muy útil para mejorar su consistencia. Al hacerlas de esta manera, el aceite hace que la rebanada sea más consistente, lo que favorece a que se puedan untar diferentes productos sin que se rompa el pan.

Según Karen, el pan cocinado con aceite de oliva queda crujiente, pero mantiene cierta ternura interna y soporta bien el peso adicional, a diferencia de otras variedades de pan muy duras.

El aceite de oliva, además, potencia el sabor del pan, ya que la miga se empapa y mejora su sabor considerablemente. Gracias a esto, puedes evitar el uso de mantequilla, que es menos saludable.

Paso a paso

  1. Calienta la sartén a fuego medio-alto. Sabes que está lista si, al añadir una gota de agua, esta chisporrotea y salta en la superficie.
  2. Rocía el aceite de oliva sobre una de las caras del pan, utilizando solo la cantidad suficiente para cubrir la superficie y conseguir el efecto crujiente.
  3. Coloca el pan, con la parte que has echado el aceite hacia abajo, en el centro de la sartén. Permite que se cocine durante dos o tres minutos, controlando el dorado con una espátula.
  4. Cuando los bordes comiencen a quemarse levemente, da la vuelta al pan para que se dore por el otro lado.
  5. Una vez conseguido el color deseado, retira de la sartén y deja que enfríe ligeramente en un plato.
  6. Añade una pizca de sal por encima, junto con los ingredientes que prefieras.

Opciones más saludables para tu desayuno

Si estás buscando recomendaciones para tu desayuno, algunas opciones son aguacate troceado con tomate, rodajas de tomate natural con aceite, queso fresco bajo en grasa o crema de ricota, pechuga de pavo, hummus, o plátano con semillas.

También puedes añadir vegetales crudos, como espinaca o rúcula, y combinar con huevo cocido si buscas más proteínas. Evita añadir mantequilla, margarinas o embutidos grasos, que aumentan el contenido calórico y la cantidad de grasas saturadas.

