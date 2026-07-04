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Descubren en Dinamarca una gran fábrica vikinga dedicada a la producción textil: tiene más de 1.000 años de antigüedad

El hallazgo demuestra la importancia comercial de la zona durante esta época, pues también se han encontrado fragmentos de plata, monedas y perlas

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Arqueólogos excavando una casa subterránea en Søften. (Museo Moesgaard)
Arqueólogos excavando una casa subterránea en Søften. (Museo Moesgaard)

En la localidad danesa de Søften, en la región de Jutlandia Central, los arqueólogos del Museo Moesgaard han realizado un descubrimiento que permite acercarse a los modos de vida de la época vikinga, hace más de 1.000 años.

La investigación arqueológica, realizada desde agosto de 2025 a junio de 2026, ha sacado a la luz un extenso asentamiento. Este, sin embargo, no se trata de un pueblo común, sino de un centro de producción con especial énfasis en los textiles.

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Diez pesas utilizadas en la producción textil. (Museo Moesgaard)
Diez pesas utilizadas en la producción textil. (Museo Moesgaard)

El asentamiento de Søften albergaba una producción extensa y organizada: contaba con áreas de procesamiento del lino y un gran número de casas pozos que resultaron ser cabañas-taller enterradas asociadas a usos relacionados con la artesanía y la producción.

“No encontramos vestigios de un pueblo común, sino de una zona de producción especializada y organizada a gran escala”, ha señalado en un comunicado Lix Stidsing Reher-Langberg, directora de la excavación. “El asentamiento presenta áreas separadas para la producción, la artesanía y una única vivienda. La estructura sugiere que las actividades estaban dirigidas por un líder central que controlaba los recursos y la producción.

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Toma aérea de la excavación con dron. (Museo Moesgaard)
Toma aérea de la excavación con dron. (Museo Moesgaard)

Uno de los centros comerciales más importantes

El descubrimiento se ha realizado en un entorno especialmente propenso a los hallazgos arqueológicos, lo que demuestra que durante la época vikinga fue una región bastante activa. La excavación de esta antigua gran fábrica se encuentra a solo cuatro kilómetros de Lisbjerg, donde el Museo Moesgaard ya había descubierto un entorno señorial con estrechos vínculos con la ciudad vikinga de Aros, que servía como centro real y de comercio internacional.

De hecho, en el año 2024, un joven estudiante de arqueología encontró un tesoro de plata de la época vikinga en Elsted, también a pocos kilómetros de Søften, donde se ubica este nuevo descubrimiento.

Las perlas eran un artículo de lujo en la época vikinga que podía utilizarse como moneda de cambio. (Museo Moesgaard)
Las perlas eran un artículo de lujo en la época vikinga que podía utilizarse como moneda de cambio. (Museo Moesgaard)

No solo eso, sino que se localiza a tan solo 10 kilómetros al norte de Aarhus. “En la época vikinga, Aarhus se consolidó como uno de los centros comerciales más importantes del reino bajo el reinado del rey”, ha explicado el historiador Kasper H. Andersen. “Sin embargo, las ciudades vikingas no surgieron de forma aislada, y Søften y Lisbjerg son claros ejemplos de ello.

Tal y como señala el experto, “los bienes y recursos provenían de las zonas rurales circundantes, se comerciaban en las ciudades y, de este modo, se integraban en la extensa red internacional de la época vikinga”.

Plata, monedas y perlas

La excavación en Søften abarca una superficie de algo más de 60.000 metros cuadrados. Ya durante las investigaciones realizadas al sur del yacimiento actual se encontraron vestigios similares de asentamiento y producción del mismo período en 2008 y 2013. Por tanto, en total, se estima que el asentamiento abarcaba una superficie de al menos 100.000 metros cuadrados.

Este enclave milenario permite conocer la tradición y costumbres de sus habitantes a través de visitas guiadas que cuenta con la última tecnología

Durante la excavación, que ha sido recientemente anunciada por el Museo Moesgaard, se han encontrado 48 viviendas subterráneas. En excavaciones anteriores se hallaron otras 34, que formaban parte del entorno productivo general.

En este yacimiento, además, se han encontrado balanzas de telar y de hojalata, lo que atestigua una extensa producción textil. También fragmentos de plata, monedas y perlas, que dan testimonio del comercio y la actividad económica en el yacimiento.

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