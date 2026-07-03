Feijóo cambia el fraude electoral por el colapso del sistema y señala a la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

Alberto Núñez Feijóo, este viernes en el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells celebrado en Castellón. (PP)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a la carga este viernes a cuenta de la llamada ley de nietos, estrategia que ha debido ir puliendo una vez salió a la luz la hemeroteca, que le evidencia favorable a la medida, a él y a los principales dirigentes de su partido. También ha tenido que dar marcha atrás con la insinuación de un fraude electoral, como, siguiendo el hilo de Vox, deslizó al comenzar la semana en el programa de Federico Jiménez Losantos. Ahora, Núñez Feijóo apunta a la hermana del ministro Óscar Puente y a un supuesto colapso del Estado a golpe de regularizar o nacionalizar a ciudadanos.

Sofía Puente es fiscal de carrera y actual alto cargo en el Ministerio de Justicia, en concreto secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. ¿Por qué el PP la señala? Porque la responsabiliza de una instrucción clave para la aplicación de la disposición que habilita la reparación hacia los descendientes de aquellos españoles que emigraron huyendo de la guerra o la dictadura. Esa instrucción fue publicada en el BOE cinco días después de que entrara en vigor la ley. La emitió y aprobó la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que entonces dirigía Puente.

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En uno de sus apartados, esa orden administrativa reza que “se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”, mientras que “si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 deberá acreditarse la condición de exiliado”. Así, otorga el estatus de exiliado caso de forma automática a todos los que emigraron durante dos décadas, entre 1936 y 1955. Para el PP, es una reinterpretación que no tuvo debate y que abrió la puerta o decenas o cientos de miles más.

Feijóo alerta del "impacto enorme" en los servicios públicos de las nacionalizaciones (Europa Press)

“El Estado no está preparado”

A ella se ha referido Núñez Feijóo, que ha intervenido en el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells, celebrado en Castellón. Defiende el líder de la oposición que “no hay un solo español que crea que hay buena fe” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. “Es irresponsable tomar decisioiones de este impacto sin un amplio consenso ni debate en el Parlamento”, se ha quejado. Lamenta el político que se trata de una decisión “irreversible” y que el Ejecutivo “se está negando a transparentar cómo se está ejecutando”. “Nos dijeron que era medio millón -de personas- y son 1,3 millones”, ha subrayado.

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Como ya ha dicho en otras ocasiones a lo largo de la semana, “la nacionalidad es la expresion más honda en la relación entre un ciudadano y un Estado”. “¿Es tanto pedir -ha insistido a continuación- que se haga con limpieza y sin arbitrariedad?" El presidente del PP valora que “cambios sociales de esta dimension no se pueden hacer sin planificacion ninguna” y diagnostica que “el Estado no está preparado para un cambio de esta manitud”. “No podemos gestionarlo”, se ha quejado, hablando de servicios públicos como la sanidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid desliza que la ley de nietos tiene como fin engordan los censos en favor del PSOE.

“El PSOE está muerto de miedo”

Núñez Feijóo ha asegurado a los presentes que la preocupación de Sánchez no son los españoles, no mientras esté cercado en su gobierno, en su partido y hasta en el seno de su familia por los tribunales. “Su verdadera preocupación -ha apostado- es que se sepa todo, que hablen quienes saben. Su espada de Damocles son Leire, un testaferro, un intermediario, un alto cargo o cualquiera que quiera decir la verdad”. Para el líder popular, “el PSOE está muerto de miedo y así no se puede gobernar el país”. Y ha terminado: “Quiten sus sucias manos de nuestro dinero ya, paren ya de robar”.

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Si llega a la Presidencia del Gobierno, ha prometido Feijóo, “vamos a limpiar, sin medias tintas; vamos a devolver las instituciones a la gente y gobernar con honestidad, y quien no actúe con honestidad no tiene hueco en este partido”.