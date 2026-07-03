Dani Martínez ficha por RTVE para presentar ‘Hitster’ y pone fin a su última etapa en Mediaset

Dani Martínez, nuevo presentador de ‘Hitster: el juego de los grandes éxitos’. (rtve)

El futuro televisivo de Dani Martínez ya tiene nuevo destino. El humorista y presentador será el encargado de conducir Hitster: el juego de los grandes éxitos, la adaptación para televisión del exitoso juego de mesa musical con el que RTVE reforzará su apuesta por el entretenimiento familiar.

La noticia, confirmada por la corporación pública, supone el regreso de Martínez al frente de un concurso casi una década después de su última experiencia en este género.

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El fichaje también marca un nuevo rumbo en la trayectoria del leonés, cuyo último proyecto en Mediaset fue La noche del Gran Show. En los últimos años, además, ha compaginado la televisión con otros formatos como Martínez y Hermanos y su carrera sobre los escenarios, consolidándose como uno de los rostros más versátiles del panorama audiovisual español.

Dani Martínez se pone al frente de ‘Hitster’

Tal y como adelantó Vertele, Dani Martínez será el presentador de Hitster: el juego de los grandes éxitos, un formato producido por RTVE en colaboración con Fremantle que trasladará a la pequeña pantalla el conocido juego de mesa basado en la música.

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La mecánica enfrentará a dos equipos formados por participantes de distintas generaciones, que deberán demostrar sus conocimientos musicales colocando grandes éxitos en el orden cronológico correcto según su fecha de lanzamiento. El objetivo será completar correctamente una línea temporal con diez canciones antes que el equipo rival para hacerse con el premio final.

'Hitster: el juego de los grandes éxitos', muy pronto en RTVE

RTVE confirma el fichaje

“Hacía casi diez años que no me ponía al frente de un concurso, pero cuando llegó la oportunidad de hacerlo con Hitster, me ilusioné y no me lo pensé“, aseguró Martínez.

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El humorista también destacó la enorme popularidad del formato: “Estamos hablando de uno de los juegos más vendidos de Europa y que más conecta con la gente”. Además, añadió que en su entorno “gente de todas las edades conoce y ha jugado a Hitster“, por lo que considera que se trata de un programa “divertido, con mucha música y muy jugón”.

Dani Martínez en 'El Hormiguero'. (Flickr)

La música, una de las grandes apuestas de RTVE

La llegada de Hitster encaja dentro de la estrategia de RTVE de reforzar su imagen como una cadena estrechamente vinculada a la música. En los últimos años, la corporación ha impulsado numerosos formatos musicales, desde el crecimiento del Benidorm Fest hasta los especiales de Nochevieja, además de mantener una amplia oferta en RTVE Play con conciertos y contenidos culturales.

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Aunque todavía no se ha anunciado la cadena ni la franja de emisión del concurso, el formato ya ha demostrado su éxito internacional. En Alemania se convirtió en el estreno de entretenimiento en horario de máxima audiencia más visto de RTL en los últimos cinco años, mientras que también contará con adaptaciones en otros mercados como Países Bajos y Canadá.

El programa está basado en un popular juego de mesa 'Hitster'. (Amazon)

Con este nuevo proyecto, Dani Martínez inicia una nueva etapa profesional en RTVE tras varios años ligado a Mediaset. Un cambio que le devuelve al género del concurso y que lo sitúa al frente de una de las grandes apuestas de entretenimiento que la corporación prepara para su próxima temporada.

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