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Precio de la luz en España este sábado

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

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El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Se actualizaron el precio de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este sábado 4 de julio.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Tarifa del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá una tarifa media en territorio español de 48.85 euros por megavatio hora parahoy, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano europeo dio a conocer que la tarifa más elevado del servicio eléctrico será de 125.89 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio mínimo de la luz en España llegará a los -0.79 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 119.1 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.31 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 83.11 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.15 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 74.51 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 73.93 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 78.79 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 66.4 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 20.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.27 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de -0.03 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.46 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.79 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.55 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.51 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -0.25 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 2.87 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 32.49 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 89.73 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 116.54 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 125.89 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 111.54 euros por megavatio hora.

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