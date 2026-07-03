Exteriores eleva a 29 el número de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

A drone view shows collapsed buildings, in the aftermath of earthquakes, in La Guaira, Venezuela, July 2, 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha actualizado la cifra oficial de españoles fallecidos tras los terremotos ocurridos en Venezuela hace poco más de una semana. José Manuel Albares, titular de la cartera, situó en 29 el número de víctimas mortales de nacionalidad española, dos más que las comunicadas previamente. Albares ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de las personas fallecidas.

Por su parte, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, declaró este jueves en rueda de prensa que las labores de búsqueda y rescate continúan en todo el país. Según el balance más reciente, el número de personas fallecidas asciende a 2.595 y las personas heridas suman 12.400.

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A través de un mensaje en la red social X, el ministro Albares indicó que el equipo ‘Start’ de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha instalado un hospital de campaña en Venezuela. El objetivo, según señaló, es “ayudar al pueblo hermano venezolano”.

*en ampliación