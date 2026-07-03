Confinan a 150 niños de una casa de colonias y varios vecinos por un incendio en La Bisbal d’Empordà (Girona)

Incendio en La Bisbal d'Empordà (Girona). (Bombers)

Este viernes ha sido declarado un incendio forestal en La Bisbal d’Empordà (Girona), cuyo avance ha obligado a decretar el confinamiento de una casa de colonias en la que se encuentran 150 niños, así como varios barrios y urbanizaciones.

El aviso se ha recibido a las 09.17 horas y desde entonces los Bomberos de la Generalitat de Cataluña trabajan en la zona, que se está viendo amenazada por el viento de tramontana al provocar focos secundarios y complicar las labores de extinción. El dispositivo, por el momento, está formado por 35 dotaciones terrestres, que trabajan en labores de extinción, anclaje y consolidación del perímetro, y 10 medios aéreos (aviones de vigilancia y ataque y helicópteros bombarderos), que están efectuando descargas de agua sobre los focos secundarios y los flancos del incendios principal.

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El avance de las llamas ha obligado a cortar totalmente la carretera GI-660 entre los puntos kilométricos 1 y 12, en el tramo comprendido entre Calonge y La Bisbal d’Empordà.

Columna de humo del incendio de La Bisbal d'Empordà, en Girona. (Bombers)

“Actualmente la prioridad es el tercer tercio del flanco izquierdo, estamos trabajando para que no se abra. Solicitamos también los anfibios tipo FOCAS”, han informado los Bombers a través de X.

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Tres órdenes de confinamiento por el humo

Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (INFOCAT). Desde el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) se ha enviado a las 10.30 horas un mensaje de alerta Es-Alert a los teléfonos móviles para pedir el confinamiento de la población de la zona del barrio de Sant Pol y del entorno de la casa de colonias Pou de Glaç.

En el mensaje se ha pedido seguir siempre las indicaciones de las autoridades, cerrar puertas y ventanas y, en caso de emergencia, llamar al teléfono 112.

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La orden de confinamiento se ha ampliado después con un nuevo envío de alerta a la población de las masías y casas de la zona sur del Barrio de Sant Pol. A las 13.05 horas se ha remitido una tercera orden, incrementádose la zona de confinamiento hasta los vecinos de la urbanización Vall Repòs, en el municipio de Santa Cristina d’Aro.

*Noticia en ampliación