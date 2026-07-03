España

El menú de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, en la cárcel: pasta con langostinos, curry tailandés y filetes de pollo

El hijo de la princesa heredera tiene algún privilegio en la prisión de Ila, donde están los reclusos más peligrosos de Noruega

Guardar
Google icon
Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

El hijo de la princesa heredera de Noruega, Marius Borg, cumple condena en la prisión de máxima seguridad de Ila, un establecimiento conocido por albergar a los reclusos más peligrosos del país. El nombre de Borg, hijo de Mette-Marit, quien en las últimas semanas también ha ocupado titulares por su delicado estado de salud, ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad tras ser declarado culpable de 40 delitos, entre ellos violación y maltrato. La sentencia, que le impuso cuatro años de prisión, se dictó en el Tribunal de Distrito de Oslo, donde fue absuelto de algunos cargos, pero condenado por los más graves.

Antes de su traslado a Ila, Marius Borg estuvo recluido en el centro penitenciario de Oslo Fengsel, pero las reformas previstas en ese penal hasta 2031 motivaron su envío a la nueva prisión. Allí cumplen condena los internos considerados de mayor peligrosidad, en instalaciones que, aunque cuentan con altos estándares de seguridad, funcionan bajo principios de reinserción y derechos básicos para los reclusos.

PUBLICIDAD

La situación de Borg en Ila ha generado controversia, tanto por la gravedad de los delitos como por algunas condiciones del régimen penitenciario. Si bien no es miembro formal de la familia real ni ostenta título nobiliario, la repercusión mediática de su caso ha puesto el foco sobre las peculiaridades del sistema carcelario noruego, especialmente en lo relativo al trato y los servicios ofrecidos a los presos, entre ellos la alimentación diaria.

El menú de Ila: platos exóticos y opciones variadas

Uno de los aspectos más llamativos para quienes observan desde fuera la vida en la cárcel de Ila es el menú al que acceden los internos. Lejos de la imagen de comida insípida y repetitiva, el centro ofrece diariamente platos variados y de calidad, incluyendo recetas internacionales y alternativas saludables para diferentes necesidades dietéticas. Medios noruegos como Dagbladet han detallado que los presos pueden elegir entre opciones como curry tailandés con abadejo de Alaska y arroz jazmín, pasta con langostinos, filete de pollo con verduras y patatas o goulash de pavo.

PUBLICIDAD

ARCHIVO - Marius Borg Hoiby y la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, en Oslo, el 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB Scanpix via AP, Archivo)
ARCHIVO - Marius Borg Hoiby y la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, en Oslo, el 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB Scanpix via AP, Archivo)

El menú se adapta a celíacos e intolerantes a la lactosa, y en los días en que se sirve cerdo, siempre existe una alternativa para quienes no consumen ese tipo de carne. De postre, la fruta fresca es la norma. Además, los internos pueden comprar alimentos en la tienda interna del penal y cocinarlos en las cocinas comunitarias, lo que permite cierta autonomía y control sobre su dieta. Esta variedad y calidad en la comida es parte de la filosofía noruega de tratar a los reclusos con dignidad, apostando por la rehabilitación y la vida comunitaria en vez del puro castigo.

El menú de la prisión Ila no solo busca cubrir las necesidades básicas, sino también ofrecer bienestar y hábitos saludables que faciliten la reintegración futura. Esta realidad genera sorpresa y debate, especialmente cuando el caso de un preso mediático como Marius Borg pone en evidencia la distancia entre la percepción tradicional de una cárcel de máxima seguridad y el modelo nórdico, donde la alimentación es vista como un derecho fundamental.

Rutinas y privilegios para Marius Borg

La vida de Marius Borg en Ila está marcada por reglas estrictas y un entorno controlado, pero también por derechos y actividades que forman parte del enfoque noruego de reinserción. Los internos viven en celdas individuales equipadas con cama y escritorio, y participan en trabajos internos diarios. El centro dispone de gimnasio, biblioteca, sala de música, talleres de carpintería y costura, y un taller mecánico donde los presos pueden formarse y distraerse durante el cumplimiento de su condena.

El hijo de Mette-Marit y su dieta en la cárcel. (REUTERS)
El hijo de Mette-Marit y su dieta en la cárcel. (REUTERS)

En cuanto a las visitas, Borg tiene derecho a dos por semana, que pueden realizarse en días asignados y bajo estrictos controles: no se permite el ingreso de comida, líquidos, tabaco ni artículos de aseo por parte de los visitantes, y todo debe enviarse por correo postal. A diferencia de otros internos, a Marius se le ha concedido en ocasiones permisos para visitar a su madre, la princesa Mette-Marit, especialmente tras su reciente trasplante de pulmón. Esta situación ha generado comentarios en la sociedad noruega sobre el trato diferencial, aunque las autoridades justifican cada permiso por razones humanitarias y familiares.

Las instalaciones de Ila, con capacidad para 125 reclusos y altos niveles de seguridad, funcionan como una pequeña comunidad cerrada en medio del bosque. La rutina busca fomentar la responsabilidad y la autonomía, manteniendo siempre una vigilancia rigurosa.

Temas Relacionados

Casa RealMarius BorgMette-Marit de NoruegaFamilia RealÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo cambia el fraude electoral por el colapso del sistema y señala a la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

El presidente del PP alerta de que el Estado no está preparado para las regularizaciones y nacionalizaciones que emprende el Gobierno

Feijóo cambia el fraude electoral por el colapso del sistema y señala a la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y varios vecinos por un incendio en La Bisbal d’Empordà (Girona)

El viento complica las labores de extinción, ya que provoca focos secundarios

Confinan a 150 niños de una casa de colonias y varios vecinos por un incendio en La Bisbal d’Empordà (Girona)

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

La fortaleza, con 12 dormitorios, una biblioteca de 25 metros y terrazas con almenas sobre un cortado de cien metros, sale ahora al mercado tras un siglo en manos privadas

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

Patricia Steisy y Pablo Pisa culminan su segunda oportunidad con la llegada de su segundo hijo: su historia de idas y venidas

Tras superar varias crisis, una ruptura que parecía definitiva y una inesperada reconciliación marcada por un duro golpe familiar, la pareja anuncia que amplía la familia

Patricia Steisy y Pablo Pisa culminan su segunda oportunidad con la llegada de su segundo hijo: su historia de idas y venidas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aviso a camioneros: la nueva norma que quiere imponer la Generalitat para quienes circulen por la AP-7 en Cataluña

Aviso a camioneros: la nueva norma que quiere imponer la Generalitat para quienes circulen por la AP-7 en Cataluña

Donald Trump presume de la guerra contra España en 1898 por Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas: “Renunciaron a su control y los tomamos todos”

Exteriores eleva a 29 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela y anuncia el despliegue exitoso del hospital de campaña de la AECID

Arranca la Operación Verano: la DGT prevé más de 104 millones de desplazamientos y refuerza la vigilancia por el eclipse y los grandes movimientos hacia África y Portugal

Felipe VI tira de ahorros para pagar subidas salariales de su personal y la modernización digital de la institución: la Casa del Rey cierra 2025 con 885.000 euros en deudas

ECONOMÍA

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

El castillo de Cádiz que se vende por casi 8 millones de euros: 60 estancias y mil años de historia

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 3 de julio

El sector agroalimentario genera 137.300 millones de euros para la economía española y representa ya el 20% de las exportaciones nacionales

La inmigración se consolida como motor del crecimiento económico de España: “Ha tenido un notable impacto en el aumento del PIB”

El comprador tipo de segunda vivienda gana más de 5.300 euros al mes y dedica apenas una décima parte de sus ingresos a pagarla

DEPORTES

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Rangnick, entrenador de Austria, ve a España favorita en el Mundial 2026: “Quizá hayamos jugado contra la próxima campeona”

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 3 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Miguel Indurain, pentacampeón del Tour de Francia: “Mi única preocupación era comer un bocadillo de jamón y queso durante la carrera”

El Real Madrid cierra la puerta a Enzo Fernández y desmiente los rumores de su fichaje: “No hay intención de acometer dicha operación”

Dallas Stadium, así es el estadio del Portugal-España que medirá a Cristiano y Lamine Yamal: 80.000 espectadores con climatización y pantallas por todos lados