El menú de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, en la cárcel: pasta con langostinos, curry tailandés y filetes de pollo

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

El hijo de la princesa heredera de Noruega, Marius Borg, cumple condena en la prisión de máxima seguridad de Ila, un establecimiento conocido por albergar a los reclusos más peligrosos del país. El nombre de Borg, hijo de Mette-Marit, quien en las últimas semanas también ha ocupado titulares por su delicado estado de salud, ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad tras ser declarado culpable de 40 delitos, entre ellos violación y maltrato. La sentencia, que le impuso cuatro años de prisión, se dictó en el Tribunal de Distrito de Oslo, donde fue absuelto de algunos cargos, pero condenado por los más graves.

Antes de su traslado a Ila, Marius Borg estuvo recluido en el centro penitenciario de Oslo Fengsel, pero las reformas previstas en ese penal hasta 2031 motivaron su envío a la nueva prisión. Allí cumplen condena los internos considerados de mayor peligrosidad, en instalaciones que, aunque cuentan con altos estándares de seguridad, funcionan bajo principios de reinserción y derechos básicos para los reclusos.

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La situación de Borg en Ila ha generado controversia, tanto por la gravedad de los delitos como por algunas condiciones del régimen penitenciario. Si bien no es miembro formal de la familia real ni ostenta título nobiliario, la repercusión mediática de su caso ha puesto el foco sobre las peculiaridades del sistema carcelario noruego, especialmente en lo relativo al trato y los servicios ofrecidos a los presos, entre ellos la alimentación diaria.

El menú de Ila: platos exóticos y opciones variadas

Uno de los aspectos más llamativos para quienes observan desde fuera la vida en la cárcel de Ila es el menú al que acceden los internos. Lejos de la imagen de comida insípida y repetitiva, el centro ofrece diariamente platos variados y de calidad, incluyendo recetas internacionales y alternativas saludables para diferentes necesidades dietéticas. Medios noruegos como Dagbladet han detallado que los presos pueden elegir entre opciones como curry tailandés con abadejo de Alaska y arroz jazmín, pasta con langostinos, filete de pollo con verduras y patatas o goulash de pavo.

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ARCHIVO - Marius Borg Hoiby y la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, en Oslo, el 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB Scanpix via AP, Archivo)

El menú se adapta a celíacos e intolerantes a la lactosa, y en los días en que se sirve cerdo, siempre existe una alternativa para quienes no consumen ese tipo de carne. De postre, la fruta fresca es la norma. Además, los internos pueden comprar alimentos en la tienda interna del penal y cocinarlos en las cocinas comunitarias, lo que permite cierta autonomía y control sobre su dieta. Esta variedad y calidad en la comida es parte de la filosofía noruega de tratar a los reclusos con dignidad, apostando por la rehabilitación y la vida comunitaria en vez del puro castigo.

El menú de la prisión Ila no solo busca cubrir las necesidades básicas, sino también ofrecer bienestar y hábitos saludables que faciliten la reintegración futura. Esta realidad genera sorpresa y debate, especialmente cuando el caso de un preso mediático como Marius Borg pone en evidencia la distancia entre la percepción tradicional de una cárcel de máxima seguridad y el modelo nórdico, donde la alimentación es vista como un derecho fundamental.

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Rutinas y privilegios para Marius Borg

La vida de Marius Borg en Ila está marcada por reglas estrictas y un entorno controlado, pero también por derechos y actividades que forman parte del enfoque noruego de reinserción. Los internos viven en celdas individuales equipadas con cama y escritorio, y participan en trabajos internos diarios. El centro dispone de gimnasio, biblioteca, sala de música, talleres de carpintería y costura, y un taller mecánico donde los presos pueden formarse y distraerse durante el cumplimiento de su condena.

El hijo de Mette-Marit y su dieta en la cárcel. (REUTERS)

En cuanto a las visitas, Borg tiene derecho a dos por semana, que pueden realizarse en días asignados y bajo estrictos controles: no se permite el ingreso de comida, líquidos, tabaco ni artículos de aseo por parte de los visitantes, y todo debe enviarse por correo postal. A diferencia de otros internos, a Marius se le ha concedido en ocasiones permisos para visitar a su madre, la princesa Mette-Marit, especialmente tras su reciente trasplante de pulmón. Esta situación ha generado comentarios en la sociedad noruega sobre el trato diferencial, aunque las autoridades justifican cada permiso por razones humanitarias y familiares.

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Las instalaciones de Ila, con capacidad para 125 reclusos y altos niveles de seguridad, funcionan como una pequeña comunidad cerrada en medio del bosque. La rutina busca fomentar la responsabilidad y la autonomía, manteniendo siempre una vigilancia rigurosa.