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Aviso a camioneros: la nueva norma que quiere imponer la Generalitat para quienes circulen por la AP-7 en Cataluña

El Gobierno regional estudiará prohibir los adelantamientos de estos vehículos y obligar a que circulen por el carril derecho

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Camioneros en una carretera de Cataluña. (EFE/David Borrat)
Camioneros en una carretera de Cataluña. (EFE/David Borrat)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha comprometido a estudiar una nueva normativa para los camioneros que circulen por la AP-7 de esa región, la llamada ‘Autopista del Mediterráneo’, que comunica toda la costa mediterránea española desde la frontera con Francia hasta Andalucía. La propuesta plantea prohibir los adelantamientos de camiones en la AP-7 y obligar a que los vehículos de más de 7.500 kilos circulen por el carril derecho en Cataluña.

Todo nace con una iniciativa de los Comuns. Su líder, Jéssica Albiach, comentó en el Parlamento autonómico que “la AP-7 se ha convertido en una sala de espera sobre ruedas, en un máster en paciencia y, lamentablemente, en una de las autopistas con más siniestralidad de todo el Estado”. Como consecuencia, señaló que es urgente aprobar estas medidas y analizar si es necesario construir nuevas infraestructuras para “descongestionar” esa carretera. En la sesión de control al Govern de este miércoles 1 de julio, Illa se mostró abierto a analizar el tema: “La propuesta que usted me hace, la voy a estudiar. Es verdad que existe un problema con la AP-7″.

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En los primeros seis meses de este año, 69 personas han fallecido en esa autopista. La cifra supone un 1,5% menos que el año pasado y es un 16% más baja que en 2019. Pese a ello, es cierto que en el tramo catalán es una de las vías más mortíferas de la región: por ejemplo, en Tarragona, 11 de las 17 víctimas mortales que se produjeron en 2025 en carreteras interurbanas fueron consecuencia de accidentes de tráfico en esa autopista.

Una de las autopistas más peligrosas de España

La AP-7 se ha consolidado como una de las autopistas más peligrosas de España desde que dejó de ser de peaje en septiembre de 2021, una transformación que ha disparado el tráfico en el principal corredor entre España y Francia. A ese incremento no se han sumado solo turismos y motocicletas, ya que también se han incorporado con mayor intensidad camiones de carga y vehículos de transporte. Dos años después de esa iniciativa, en 2023, sumó 369 accidentes, casi un siniestro al día. Por supuesto, el riesgo no se distribuye de forma homogénea a lo largo del trazado. Según Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el kilómetro 146, en Barcelona, es el punto más peligroso de toda la autopista.

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Pese a todo, Salvador Illa ha recordado que la titularidad de la AP-7 corresponde al Estado: “Pido realismo”, ha señalado esta semana. El president también ha reclamado una revisión de las decisiones pasadas sobre la autopista. “Quizás nos equivocamos cuando, alegremente, todos pedíamos fuera peajes”, ha afirmado en el Parlament, reclamando una “reflexión colectiva” sobre el tema. Esta misma semana, en una entrevista en SER Catalunya, el secretario de Movilidad, Manel Nadal, ha defendido que un sistema de pago por uso podría contribuir a conservar la red viaria y a repartir mejor el tráfico, especialmente el de camiones, entre la AP-7 y las carreteras paralelas.

Illa también ha pedido apoyo para nuevas infraestructuras o nuevas vías que permitan reducir la presión sobre la AP-7, instando a los diputados a “estar a la altura” para plantear una solución satisfactoria.

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