Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

El líder de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso. (REUTERS / Violeta Santos Moura)

Vox ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra la conocida como ‘ley de nietos’. Después de semanas cargando contra esta norma y de acusar al Gobierno de utilizarla para alterar el censo electoral, el partido de Santiago Abascal ha solicitado ahora al Ministerio de Justicia la nulidad de la instrucción que desarrolla su aplicación. Además, reclama que esa instrucción quede suspendida de forma cautelar para evitar que continúen tramitándose expedientes de nacionalidad mientras se resuelve su petición.

La formación considera que el documento aprobado por el Ministerio de Justicia en octubre de 2022 va más allá de lo que establece la ley y amplía el acceso a la nacionalidad española sin haber pasado por las Cortes. Ese es el eje de la nueva iniciativa registrada ante la Secretaría de Estado de Justicia, con la que Vox amplía la estrategia jurídica que mantiene abierta desde hace más de dos años contra esta norma.

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La denominada ‘ley de nietos’ permite acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados, incluidos quienes residen en el extranjero y nunca han vivido en España. Vox sitúa el foco precisamente en ese aspecto y sostiene que la norma podría beneficiar a cerca de 2,5 millones de personas con derecho a obtener la nacionalidad y, por tanto, también el derecho al voto.

Una nueva vía judicial contra el desarrollo de la ley

La instrucción cuya nulidad solicita Vox fue dictada por el Ministerio de Justicia para concretar cómo deben tramitarse las solicitudes de nacionalidad previstas en la ley. Además de fijar el procedimiento administrativo, el texto interpreta el alcance de algunos de los supuestos contemplados en la norma.

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Es precisamente esa interpretación la que cuestiona el partido de Abascal. A su juicio, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, órgano encargado de elaborar la instrucción, ha extendido el acceso a la nacionalidad más allá de lo que aprobó el legislador. En ese contexto, Vox también destaca que la responsable de ese organismo es hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.

En el escrito registrado ante Justicia, la formación solicita que la instrucción sea declarada nula de pleno derecho y pide que su aplicación quede suspendida cautelarmente para impedir que continúe la tramitación de expedientes de nacionalidad hasta que exista una resolución sobre el fondo del asunto.

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Esta actuación no supone el primer frente judicial abierto por Vox contra la norma. El partido ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la propia ‘ley de nietos’, un procedimiento que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el 7 de febrero de 2023 y que todavía permanece pendiente de sentencia.

El líder de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso. (Europa Press)

La estrategia seguida ahora guarda cierto paralelismo con la utilizada por la formación en relación con el reglamento de la regularización de inmigrantes, recurrido ante el Tribunal Supremo por tratarse de una disposición reglamentaria. No obstante, Vox diferencia ambos casos al señalar que la regularización afecta a permisos de residencia, mientras que la ‘ley de nietos’ concede directamente la nacionalidad española y, con ella, el derecho de sufragio.

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También pide cambios en el voto exterior

La ofensiva de Vox no se limita al Ministerio de Justicia. Coincidiendo con esta iniciativa, el partido ha registrado también dos escritos ante la Junta Electoral Central con el objetivo de actuar sobre el censo de españoles residentes en el extranjero.

En el primero solicita que se auditen y suspendan las inscripciones masivas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Además, reclama que se revisen los contratos de externalización relacionados con ese proceso, mencionando expresamente a la empresa NEORIS y al grupo estatal cubano PALCO. Según sostiene la formación, estas medidas impedirían que quienes obtengan la nacionalidad mediante la ‘ley de nietos’ puedan participar en procesos electorales mientras se revisa la situación.

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En un segundo escrito, Vox pide que no se permita el voto por correo desde el extranjero al considerar que no puede garantizarse plenamente ni la identidad del elector ni la custodia del voto durante todo el procedimiento.

Desde el partido enmarcan todas estas actuaciones dentro de una estrategia que aseguran mantener desde 2023 y que se desarrolla de manera simultánea en distintos ámbitos institucionales. Según resume la propia formación, su actuación se extiende al Tribunal Constitucional, el Congreso, el Ministerio de Justicia y la Junta Electoral Central con el objetivo de combatir lo que considera una alteración del censo electoral derivada de la aplicación de la ‘ley de nietos’.

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Vox considera que el proceso de nacionalizaciones con la llamada 'Ley de Nietos' supone un "golpe de estado a cámara lenta" y, además de pedir la suspensión de esa norma, propone privar a los españoles residentes en el extranjero de la posibilidad de ejercer el derecho a voto por correo. (Fuente: VOX)

Las nuevas iniciativas llegan apenas unos días después de que Santiago Abascal endureciera su discurso sobre esta cuestión. La pasada semana acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer “adulterar el resultado de las elecciones” y de utilizar la norma para “transformar” la demografía y el censo electoral español. En ese contexto, también afirmó que el jefe del Ejecutivo pretendía mantenerse “fraudulentamente en el poder”, aludiendo además al denominado ‘caso Leire Díez’.

Ese mismo discurso continuó este martes a través de las redes sociales. En un mensaje publicado en su perfil, Abascal volvió a cuestionar las garantías del sistema electoral al asegurar que Sánchez “dio un pucherazo en las primarias de su partido y está intentando dar otro para seguir en La Moncloa”. El líder de Vox añadió que desconoce “las trampas que ha podido hacer todos estos años” y concluyó que “no se lo podemos permitir”.

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