Lejos de los 124.000 euros de Madrid, estas son las comunidades donde menos entrada necesitas para comprar una casa: desde 17.000 euros

Una pareja paseando por delante de un bloque de pisos con un cartel de "Se vende" en una nueva zona residencial de Madrid. (REUTERS/Paul Hanna)

En la carrera de fondo que supone comprar una vivienda en España, no todas las regiones exigen estar durante años ahorrando para poder pagar la entrada. Frente a los más de 124.000 euros que un comprador necesita de media en Madrid para cubrir la parte del precio que no financia la hipoteca, en Extremadura esa entrada baja hasta unos 17.100 euros. Y en Castilla-La Mancha y la Región de Murcia la cifra se sitúa en torno a los 34.000 euros, según cálculos propios a partir de la estadística inmobiliaria de abril del Consejo General del Notariado.

Esa entrada no es el único dinero que necesita el comprador para llegar a la firma, pero sí supone, para muchos ciudadanos, una de las principales barreras de acceso a la vivienda. De hecho, en el conjunto de España, esta parte del precio que no se financia es de unos 69.200 euros de media.

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Para hacer el cálculo, se ha tomado la hipoteca media concedida en cada comunidad y el porcentaje del precio que cubre ese préstamo. A partir de ahí, se estima cuánto dinero queda fuera de la financiación y debe aportar el comprador con sus propios ahorros. Una cifra que no incluye los gastos en registro, notaría, gestoría ni impuestos.

Las regiones donde la entrada es más baja

Extremadura aparece como la comunidad donde menos entrada se necesita para comprar una vivienda con hipoteca. La hipoteca media para adquisición se situó en abril en 106.606 euros y cubrió el 86,2% del precio, el porcentaje más alto de España. Con esos datos, la parte no financiada queda en unos 17.100 euros.

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Después aparecen Castilla-La Mancha, con una entrada aproximada de 33.800 euros, y la Región de Murcia, con unos 34.300 euros. En ambos casos, el préstamo cubre cerca del 80% del precio de la vivienda: un 79,1% en Castilla-La Mancha y un 78,2% en Murcia.

También quedan claramente por debajo de la media nacional La Rioja y Castilla y León, donde la entrada estimada ronda los 41.700 y 42.200 euros, respectivamente. Son cantidades todavía elevadas para muchos hogares, pero suponen un ahorro previo más asumible para la población.

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El grupo de regiones con entradas por debajo de los 50.000 euros se completa con Asturias, Aragón y Galicia. En Asturias, la parte no cubierta por la hipoteca se sitúa en unos 47.300 euros; en Aragón, en torno a 48.800 euros; y en Galicia, muy cerca, con unos 48.900 euros.

Aún por debajo de la media nacional se encuentran comunidades con mercados inmobiliarios más tensionados como Andalucía, donde de media se necesitan 53.500 euros de entrada; Canarias, con una cifra muy similar: 53.300 euros; la Comunidad Valenciana, con unos 55.000 euros; Cantabria, con 63.400 euros; y Navarra, con 66.600 euros.

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70.000 euros que tienen que salir del bolsillo

En el conjunto de España, la hipoteca media para comprar vivienda alcanzó en abril los 181.533 euros. Ese préstamo cubrió de media el 72,4% del precio de la operación, según el Consejo General del Notariado. Con esos datos, el precio estimado de una vivienda financiada con hipoteca ronda los 250.800 euros y la parte no cubierta por el préstamo se sitúa en unos 69.200 euros. Esa cantidad es la entrada aproximada que un comprador medio en España debe aportar de su bolsillo.

Y todavía quedan gastos por sumar. Esos 69.200 euros son solo la parte del precio que no cubre la hipoteca. Después llegan los impuestos, la notaría, el registro, la gestoría y el resto de gastos asociados a la operación. Así que, incluso en las comunidades donde la entrada es más baja, el comprador necesita más dinero en el banco antes de sentarse a firmar.

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Una diferencia con las comunidades más caras

Es evidente el contraste cuando se comparan las cifras con los territorios donde la parte no financiada es más alta. En Cataluña, la entrada aproximada ya queda por encima de la media nacional y ronda los 73.000 euros. En el País Vasco sube hasta unos 88.500 euros.

La distancia se dispara en Madrid y Baleares. En la Comunidad de Madrid, la parte no financiada supera los 125.000 euros, más de siete veces la entrada estimada en Extremadura. En Baleares, la cifra alcanza unos 153.100 euros, casi nueve veces más que en la comunidad extremeña.

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La diferencia entre ambos extremos supera los 136.000 euros solo en la cantidad que el comprador debe aportar de sus ahorros, sin contar otros gastos o impuestos.