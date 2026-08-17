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La sonada relación entre Víctor Sandoval y Mario Vaquerizo que el tertuliano se arrepintió de no desmentir: “A su familia le dolió que no diese la cara”

Sandoval aseguró que había participado en una orgía con el marido de una cantante famosa y las redes dieron por hecho que era el vocalista de Nancys Rubias

Mario Vaquerizo y Víctor Sandoval, en montaje de Infobae (Europa Press)
Mario Vaquerizo y Víctor Sandoval, en montaje de Infobae (Europa Press)
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Hace unos días, Víctor Sandoval se vio obligado a disculparse con la familia de Mario Vaquerizo por no haber desmentido a tiempo el rumor que le vinculó sentimental y sexualmente con el cantante. Una rectificación que coincide con la semana en la que el marido de Alaska reaparece en primer plano como padrino de Muros en el Grand Prix del Verano 2026.

El tertuliano ha asegurado que nunca afirmó haber mantenido una relación con Vaquerizo y que la asociación nació a partir de interpretaciones difundidas en redes sociales tras una entrevista en el programa de Los Kikos. En su mensaje, admite una omisión concreta: “No salí a desmentir nada”, y reconoce que ese silencio acabó afectando al entorno del artista.

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La marcha atrás ha llegado después de una entrevista en el canal de YouTube de Sergi Ferré, donde Sandoval habló de su situación económica y de antiguos compañeros de televisión. A partir de aquellas declaraciones se multiplicaron lecturas sobre sus palabras. En ese contexto, Sandoval ha querido precisar qué es lo que dijo, pero también lo que no dijo. Según ha explicado en redes sociales, no entiende “a quién beneficia decir lo que yo no he dicho” y considera “alucinante” que, con la entrevista completa disponible, se extrajeran conclusiones que, a su juicio, no se correspondían con sus palabras.

Lourdes Maldonado en 'El Grand Prix' (RTVE)
Mario Vaquerizo en 'El Grand Prix' (RTVE)

Víctor Sandoval desmiente una relación con Mario Vaquerizo

El origen del episodio está en una intervención en el programa de Kiko Hernández y Kiko Matamoros en YouTube, donde le preguntaron si había participado en una orgía con el marido de una cantante famosa. La cadena de insinuaciones acabó señalando a Mario Vaquerizo, aunque Sandoval sostiene ahora que nunca confirmó esa relación ni formuló una afirmación en ese sentido: “Se tiraron en plancha en redes a dar un nombre concreto”.

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El colaborador reconoce, en cambio, que contribuyó a la propagación del rumor por no frenarlo desde el primer momento. Explica que entonces le “hizo gracia” porque pensó que aquella interpretación estaba “lejos de la realidad”, pero después entendió que su silencio tenía consecuencias para personas ajenas al episodio: “Yo jamás he salido a desmentir, porque entiendo que si de mi boca no ha salido tal y como se cuenta, no me hago responsable”.

La parte que ahora subraya con más claridad afecta a los allegados de Vaquerizo. Sandoval asegura que sabe que a su familia le afectó que no lo desmintiese, ya que los rumores en torno a la sexualidad de Mario Vaquerizo por su personalidad libre siempre lo han perseguido en su carrera, y por eso ha optado ahora por pedir disculpas públicamente: “Sé que a la familia de Mario le dolió que no diese la cara y dejase correr el bulo. Aprovecho para pedirles perdón”. Por tanto, niega rotundamente una relación sexual con el cantante de Nancys Rubias. Su versión actual es que fueron las interpretaciones de terceros las que terminaron construyendo una historia que él no había contado.

Mario Vaquerizo y Alaska, en imagen de archivo (Europa Press)
Mario Vaquerizo y Alaska, en imagen de archivo (Europa Press)

La amistad de Víctor Sandoval con Alaska

La polémica sigue el hilo de otras intervenciones previas en las que Sandoval defendió abiertamente a Mario Vaquerizo y a Alaska, ya que fue telonero de Fangoria en los 90. En 2023, durante el polígrafo de Viernes Deluxe, Jorge Javier Vázquez le preguntó: “¿Consideras que Mario Vaquerizo ha sido una influencia muy perjudicial para tu amiga Alaska?”. Sandoval respondió: “No, en absoluto. Es más, creo que ha sido lo mejor que le ha pasado”. Después de que Conchita dictaminara que mentía y de que Kiko Matamoros afirmara que había “puesto a parir” al cantante en numerosas ocasiones, el colaborador reaccionó con visible enfado.

“Pues te han mentido, para mí Alaska es lo más importante de mi vida. ¿Cómo va a ser una mala influencia si le va mejor que nunca? Es la única persona que ha hecho que Alaska tenga una economía normal. La ha centrado”, respondió entonces. De hecho, Sandoval ha llegado a poner en un altar a la cantante: “La quiero más que a mi madre y mi hermana”.

Entrevista a Mario Vaquerizo.

Esa defensa también apareció en Sálvese quien pueda, el formato que varios excolaboradores de Sálvame grabaron para Netflix. En una escena junto a Belén Esteban, Terelu Campos y Kiko Matamoros, Sandoval sostuvo: “Yo sí creo en los chamanes, Alaska cada vez que viene se lo hace”. Matamoros replicó: “Así le va”. Sandoval le corrigió de inmediato con otra defensa de la cantante y de su marido: “Le va fenomenal, multimillonaria con siete pisos, y a Mario también”.

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