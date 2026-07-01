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La superficie del mar alcanza temperaturas récord para un mes de junio: los datos de Copernicus concuerdan con el inicio de El Niño

Los científicos prevén que pueda aumentar la frecuencia e intensidad de las olas de calor marinas e incrementarse el riesgo de precipitaciones extremas e inundaciones

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Numerosas personas disfrutan de un día de playa en la Costa Brava, a 30 de julio de 2023, en Tossa de Mar, Girona, Cataluña (España). (Lorena Sopêna/Europa Press)
Numerosas personas disfrutan de un día de playa en la Costa Brava, a 30 de julio de 2023, en Tossa de Mar, Girona, Cataluña (España). (Lorena Sopêna/Europa Press)

Los datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y del Servicio de Vigilancia Marina de Copernicus (CMEMS), que cuentan con métodos independientes, han llegado a una conclusión preocupante con respecto a la temperatura de la superficie del mar en el mes de junio: se han batido los récords observados en 2023 y 2024, cuando el evento de El Niño provocó que se alcanzasen máximos históricos. Ahora, en 2026, se espera que este fenómeno se repita de una forma muy intensa.

El CS3 midió el pasado 21 de junio 20,86 grados, una cifra ligeramente superior a los 20,83 grados de 2023 y 2024. Por su parte, el CMEMS registró 21 grados ese mismo día.

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Las temperaturas diarias de la superficie del mar a nivel mundial baten récords para la época del año, según Copernicus. (Copernicus/Europa Press)
Las temperaturas diarias de la superficie del mar a nivel mundial baten récords para la época del año, según Copernicus. (Copernicus/Europa Press)

“Aunque siempre existe cierto grado de incertidumbre en cualquier predicción, todo parece indicar que durante los próximos meses y años seguirán batiéndose récords de temperatura, acompañados de fenómenos meteorológicos más intensos y menos predecibles”, ha explicado Sergio Moreno Borges, investigador del grupo BIOECOMAC de la Universidad de La Laguna y técnico del Programa de Estrategias Marinas del Centro Oceanográfico de Canarias IEO-CSIC, en declaraciones recogidas por Science Media Centre España.

Se acerca el super El Niño

Desde Copernicus indican que este récord es “significativo” y que, además, “coincide” con el inicio de El Niño, que fue anunciado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y declarado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a principios de junio.

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(Foto de ARCHIVO) Una silla plegable de playa en la playa de Poniente, a 11 de marzo de 2023, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). (Joaquín Reina/Europa Press)
(Foto de ARCHIVO) Una silla plegable de playa en la playa de Poniente, a 11 de marzo de 2023, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). (Joaquín Reina/Europa Press)

Este episodio de El Niño que se avecina podrá constituir una fuente de calor para la atmósfera, aumentando la temperatura global y alterando los patrones meteorológicos en todo el planeta. “Con las temperaturas oceánicas en estos niveles y El Niño en el horizonte, es probable que veamos cómo se baten más récords de temperatura en los próximos meses”, ha señalado Carlo Buontempo, director del C3S en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM).

Ya son doce los años consecutivos en los que la temperatura media del océano supera los valores normales para estas fechas, según señala a SMC España la investigadora del Instituto de Geociencias (IGEO CSIC-UCM) Froila M. Palmeiro. Este récord está motivado por un evento cíclico que se prevé que sea “más intenso de lo habitual, lo que ha llevado a acuñar términos como ‘super El Niño’ o ‘El Niño Godzilla’”, que “probablemente incrementará aún más la temperatura media global de la atmósfera de cara a 2027″.

Las consecuencias del aumento de las temperaturas oceánicas

“Las temperaturas oceánicas más elevadas mantienen la atmósfera cálida durante más tiempo, aportan energía adicional a las tormentas y aumentan la evaporación, lo que incrementa el riesgo de precipitaciones extremas e inundaciones”, explican desde Copernicus. “El calentamiento de los océanos también contribuye al aumento del nivel del mar y al deshielo, y ejerce presión sobre los ecosistemas marinos”.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Además, estas temperaturas récord se asocian con olas de calor marinas más frecuentes e intensas, así como periodos de temperaturas oceánicas inusualmente altas que alteran los ecosistemas y la pesca, afectan a las economías costeras y pueden intensificar los episodios de calor extremo en las zonas terrestres cercanas.

“Esto no es más que una evidencia más de que debemos actuar contra el cambio climático, reduciendo las emisiones. No querer ver esto es suicida para nuestra especie”, señala Ángel Borja para SMC España, investigador principal en el área de Gestión Ambiental de Mares y Costas de AZTI y editor jefe de la revista Frontiers in Ocean Sustainability.

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