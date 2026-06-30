Por qué los bomberos enfrían con agua los puentes para que no se caigan durante la ola de calor

Las autoridades enfrían los puentes en Países Bajos. (Redes Sociales)

La ola de calor que atraviesa Europa se ha convertido en uno de los episodios más intensos registrados en los últimos años. En torno a la mitad de las grandes ciudades del continente han alcanzado o están cerca de superar sus récords históricos de temperatura, poniendo a prueba no solo la salud de la población, sino también la resistencia de las infraestructuras. Carreteras, vías férreas y puentes están empezando a evidenciar los límites de unos diseños pensados para unas temperaturas más bajas que el actual.

El problema es físico y directo. El asfalto pierde consistencia, los materiales se dilatan y las estructuras metálicas empiezan a responder de forma irregular cuando se superan los rangos térmicos para los que fueron fabricados. En ese escenario, elementos esenciales como juntas, anclajes o sistemas móviles pueden dejar de funcionar correctamente o sufrir bloqueos.

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En Países Bajos, esta situación ha llevado a activar un protocolo nacional ante la alerta naranja por calor. El objetivo es reducir riesgos en la red viaria y proteger tanto a los usuarios como a las propias infraestructuras. El dispositivo incluye asistencia reforzada en carretera, traslado de conductores varados a áreas seguras como estaciones de servicio y aparcamientos, y una vigilancia constante de los puntos más sensibles del sistema de transporte.

Personas en una zona de baño en Ámsterdam. (REUTERS/Charlotte Van Campenhout)

Como parte de estas medidas, las autoridades han puesto en marcha intervenciones puntuales en puentes metálicos donde la dilatación del acero ha alcanzado niveles preocupantes. En algunos casos, los equipos técnicos han recurrido al enfriamiento con agua para reducir la temperatura de las estructuras y evitar que el exceso de calor provoque deformaciones o bloqueos en los mecanismos de funcionamiento.

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Puentes bajo presión por la dilatación del acero

La explicación es sencilla: cuando el acero se calienta, se expande. En infraestructuras como los puentes, esa expansión puede afectar a las juntas de dilatación y a los sistemas móviles, especialmente en aquellos que permiten la apertura o el movimiento del tablero. Si estos elementos se ven comprometidos, el riesgo no es solo de fallo operativo, sino también de daños estructurales más graves.

A esto se suma otro factor: los materiales utilizados en las juntas, como gomas, resinas o derivados del caucho, también se ven afectados por las altas temperaturas, reblandeciéndose y perdiendo eficacia. La combinación de ambos efectos incrementa la vulnerabilidad de ciertas estructuras durante episodios prolongados de calor extremo.

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Un hombre bebe agua durante una ola de calor en Países Bajos. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Ante esta situación, un vídeo de las labores de refrigeración se ha viralizado en redes sociales. El usuario que difundió la grabación acompañó la publicación con un mensaje en el que advertía: “Hoy en los Países Bajos tienen que rociar agua sobre los puentes de acero para enfriarlos y evitar daños por el calor extremo”, antes de añadir que “los costos del clima extremo están gravemente subestimados ahora y en el futuro”.

El despliegue de estas medidas varía según la infraestructura. En el puente de Driebondsbrug, por ejemplo, una embarcación contra incendios tiene que lanzar agua directamente sobre la parte inferior del tablero para reducir la temperatura del acero sin afectar al tráfico superior. En otros viaductos se han instalado sistemas temporales de bombeo, mientras que algunos ya cuentan con dispositivos de refrigeración integrados desde su diseño.

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