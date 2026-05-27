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La ciencia lo confirma: Europa es el continente que más rápido está aumentando la temperatura media

La Aemet alerta de un aumento de olas de calor en España durante los últimos años

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El calentamiento global es un hecho que han demostrado los expertos
Termómetro en una playa. (Magnific)

La Revolución Industrial es uno de los eventos que más repercusión ha tenido en la historia de la humanidad. Desde la llegada de la máquina de vapor, el avance tecnológico de la sociedad ha sido exponencial, transformando por completo los sistemas de producción, el transporte y la organización del trabajo.

Este producto cambió por completo el modelo socioeconómico, relegando a un plano más secundario áreas como la agricultura y los negocios artesanales. Sin embargo, esta mecanización también ha tenido un impacto directo en el medioambiente, ya que el aumento progresivo del uso de combustibles hizo que aumentara la emisión de gases contaminantes.

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Este impacto ambiental ha ido adquiriendo una mayor relevancia con el paso del tiempo. Esto se ha visto reflejado en los últimos estudios, que sitúan a Europa como el continente que más ha aumentado la temperatura media desde el año 1850.

Estos datos son realmente alarmantes, ya que, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, el continente es 2,4 veces más cálido que en la era preindustrial. En los últimos 170 años, la temperatura ha aumentado 1,4 ºC, según informa Science Alert.

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Este aumento de las temperaturas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de décadas de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y la tala sistemática de árboles y entornos naturales. Los expertos advierten de que Europa es especialmente vulnerable a este calentamiento, ya que combina un alto nivel de industrialización con una densidad de población elevada.

La repercusión directa en el aumento de las olas de calor

El efecto del cambio climático se puede ver reflejado en el progresivo aumento de las olas de calor. Según los datos de la Aemet, entre el año 1975 y el 1980, se produjeron un total de 4 olas de calor.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Sin embargo, la tendencia aumenta en los últimos años. Desde el año 2020 hasta el 2024, se produjeron un total de 15 olas de calor, lo que pone en relieve una evolución claramente ascendente en la frecuencia de estos episodios extremos (estos datos no incluyen a Canarias).

Pero esto no solo repercute a España, sino que se extiende a todo el continente, y un claro ejemplo de ello es Svalbard. Este archipiélago noruego, famoso por albergar osos polares, se ha convertido en uno de los lugares que más rápidamente se están calentando del planeta, con un aumento estimado de entre 1,5 °C y 2 °C por década.

Este ritmo de calentamiento es muy superior a la media global y refleja la especial vulnerabilidad de las regiones polares al cambio climático. En los últimos años, la situación se ha agravado aún más. Entre 2022 y 2024, Svalbard ha registrado temperaturas estivales récord, situándose entre los periodos más cálidos de su historia.

Este calentamiento es crítico en determinadas zonas del planeta, ya que no solo altera los patrones climáticos, sino que también acelera procesos de deshielo, modifica ecosistemas completos y aumenta la frecuencia de fenómenos extremos. En conjunto, estos cambios evidencian la magnitud global de un problema que avanza de forma constante.

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