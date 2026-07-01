El superalimento que ayuda a la formación de colágeno, previene el estreñimiento y es bueno para el corazón

Los alimentos que elegimos incluir en nuestra dieta tienen un impacto directo en nuestro bienestar general (Magnific)

La subida de las temperaturas y la llegada del verano nos empuja a consumir alimentos más ligeros y refrescantes, especialmente en el caso de las frutas. Por ello, una de las que sobresalen tanto por su sabor dulce y ligeramente ácido como por su valor nutricional son las moras.

Aunque su tamaño es pequeño, en él concentran una combinación de fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes que las convierten en una excelente opción para quienes buscan una alimentación saludable, asegura la Fundación Española de Nutrición (FEN). Así, uno de los principales atractivos de las moras es su bajo aporte calórico, pues una ración de 150 gramos proporciona apenas 59 kilocalorías, lo que las convierte en un alimento ideal para incluir en dietas equilibradas o de control del peso. Además, contienen una elevada proporción de agua, lo que favorece la hidratación y aporta sensación de saciedad.

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Sin embargo, el verdadero punto fuerte de las moras reside en su contenido en fibra. Una ración aporta cerca de 10 gramos, una cantidad muy significativa que representa alrededor de un tercio de las recomendaciones diarias para un adulto. La fibra desempeña un papel esencial en el buen funcionamiento del sistema digestivo, contribuye a prevenir el estreñimiento y ayuda a mantener una microbiota intestinal saludable. También favorece un mejor control de los niveles de glucosa y colesterol en sangre, lo que puede repercutir positivamente en la salud cardiovascular.

Un cuenco de moras (Magnific)

Las moras, fuente de vitaminas y minerales

Las moras también son una fuente destacada de vitaminas esenciales, entre las que sobresale la vitamina C, un nutriente imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario y para la formación de colágeno, fundamental en la piel, los huesos y los vasos sanguíneos. Una ración de moras cubre aproximadamente el 30 % de las ingestas recomendadas de esta vitamina para un adulto.

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Junto a la vitamina C, este fruto aporta folatos, especialmente importantes durante el embarazo por su papel en el desarrollo celular y la formación del sistema nervioso del feto. Asimismo, contiene vitamina E, un potente antioxidante que contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo provocado por los radicales libres.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Una fruta que combate el envejecimiento de las células

Precisamente, el elevado contenido en antioxidantes constituye una de las características que hacen de las moras un alimento especialmente interesante desde el punto de vista nutricional. Su intenso color oscuro revela la presencia de abundantes antocianósidos, unos pigmentos naturales responsables de las tonalidades moradas y azuladas de muchos frutos del bosque. Estos compuestos han despertado un creciente interés científico por su capacidad para combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y con el desarrollo de diversas enfermedades crónicas.

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Además de las antocianinas, las moras contienen carotenoides, otro grupo de sustancias antioxidantes que contribuyen a proteger las células frente a la acción de los radicales libres. Aunque ningún alimento por sí solo puede prevenir enfermedades, una dieta rica en frutas y verduras con alto contenido antioxidante se asocia con un menor riesgo de desarrollar patologías cardiovasculares y otros problemas de salud relacionados con la edad.

Desde el punto de vista mineral, las moras aportan cantidades moderadas de potasio, calcio, magnesio y fósforo, nutrientes implicados en funciones tan importantes como la contracción muscular, la salud ósea y el equilibrio de los líquidos corporales.

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