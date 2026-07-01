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Los policías municipales de Madrid fuerzan al Ayuntamiento a rectificar y desbloquean el acuerdo que mejora sus condiciones laborales

El Consistorio recupera el sistema inicial para calcular la productividad de los fines de semana tras el bloqueo de la negociación y concede 24 horas a los sindicatos para pronunciarse antes de la firma definitiva

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Policía Municipal de Madrid. Imagen de archivo. (Diego Radamés / Europa Press)
Un agente de la Policía Municipal de Madrid. (Diego Radamés / Europa Press)

El nuevo acuerdo laboral para la Policía Municipal de Madrid vuelve a estar a un paso de salir adelante. Después de que la firma prevista para comienzos de esta semana saltara por los aires en el último momento, el Ayuntamiento y una mayoría de las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Policía han conseguido reconducir la negociación al alcanzar un entendimiento sobre el único punto que seguía enfrentando a ambas partes.

La reunión, presidida por el coordinador general de Seguridad y Emergencias, se había convocado con un único objetivo: resolver el desacuerdo surgido en torno a la tabla de productividad, el apartado que había obligado a aplazar un acuerdo que parecía ya cerrado. La solución ha pasado por recuperar el criterio inicialmente pactado para el cómputo de los servicios prestados durante los fines de semana, que volverán a contabilizarse desde el tramo 1.1 de la tabla de productividad y no desde el 1.3, como recogía el último borrador.

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Aunque se trata de una modificación técnica, había terminado convirtiéndose en el principal obstáculo de la negociación. Los sindicatos que respaldan el acuerdo entendían que ese cambio suponía un empeoramiento respecto a las condiciones pactadas y reclamaban volver al sistema anterior para poder cerrar definitivamente el texto.

Ese paso se ha dado este miércoles. El sindicato CPPM, mayoritario en representación dentro de la Policía Municipal, sostiene que se ha corregido “el único punto” del documento que empeoraba el anterior acuerdo y considera que la modificación aprobada despeja el camino hacia la firma definitiva, aunque no ha servido para sumar el respaldo de todas las organizaciones sindicales.

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Ahora, el Ayuntamiento ha concedido un plazo de 24 horas para que el resto de organizaciones sindicales presentes en la Mesa comuniquen su posición antes de rubricar el documento. Según CPPM, la intención de la Administración es firmarlo “en breve” para que todas las mejoras previstas, tanto las económicas como las relativas a derechos laborales, puedan entrar en vigor durante el próximo mes de agosto.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)
Agentes de la Policía Municipal de Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

CSIF mantiene su rechazo al acuerdo

La rectificación aceptada este miércoles ha permitido acercar la firma del acuerdo, pero no ha servido para cerrar las diferencias entre todas las organizaciones sindicales. Mientras CPPM y el resto de sindicatos favorables al pacto consideran resuelto el principal escollo de la negociación, CSIF mantiene su oposición al documento por entender que los cambios introducidos no alteran los problemas de fondo que, a su juicio, presenta el acuerdo.

Ese rechazo quedó patente este martes, cuando el sindicato convocó una concentración en la plaza de Cibeles para protestar contra lo que calificó de “recorte de derechos y conciliación”. La movilización coincidió con el aplazamiento de la firma del preacuerdo, que terminó rompiéndose y obligó al Ayuntamiento a convocar una nueva Mesa Sectorial para intentar reconducir la negociación.

Las críticas de CSIF van más allá del cambio introducido en la tabla de productividad. El sindicato sostiene que el modelo impulsado por el Ayuntamiento de Madrid prioriza la celebración de actividades y el “evento permanente” por encima de las necesidades de la Policía Municipal, relegando a un segundo plano las condiciones laborales, sindicales y personales de la plantilla.

En esa línea, considera que la propuesta negociada no responde a las necesidades reales del colectivo ni compensa adecuadamente la responsabilidad que asumen los agentes. Entre sus principales objeciones cita una subida salarial que considera insuficiente y denuncia una “pérdida evidente” de derechos laborales y sindicales, derivada de la ampliación de la jornada, el aumento de los días de trabajo y las mayores dificultades para la conciliación familiar.

El detenido formaba parte de una trama dedicada a hackear cajeros automáticos mediante el uso de un malware específico, con el objetivo de obtener dinero en efectivo de manera fraudulenta que habría servido para financiar las actividades del Tren de Aragua

Con la rectificación introducida este miércoles, el acuerdo queda pendiente únicamente de que el resto de organizaciones sindicales comuniquen su posición definitiva dentro del plazo de 24 horas fijado por el Ayuntamiento. Si no surgen nuevos obstáculos, el Consistorio prevé formalizar la firma en los próximos días para que las mejoras pactadas, tanto en materia retributiva como de derechos laborales, puedan comenzar a aplicarse a partir del mes de agosto, aunque el respaldo al texto seguirá siendo desigual entre las distintas organizaciones sindicales.

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