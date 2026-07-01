El coleccionista anónimo con el número de teléfono “más raro del mundo” que no quiere vender: “Me ofrecieron 2 millones de euros por venderlo”

El youtuber Andrea Galeazzi entrevista al Sr. Sim en directo (YT: andreagaleazzi)

El mundo del coleccionismo es tan amplio que abarca desde obras de arte y antigüedades hasta objetos que, para la inmensa mayoría de las personas, pasarían completamente desapercibidos o carecerían de valor. Este es el curioso caso de un italiano conocido bajo el seudónimo de Sr. Sim, un hombre de entre 40 y 50 años que posee una de las colecciones más insólitas y singulares del planeta: tarjetas SIM con números de teléfono extremadamente raros. Su pieza más cotizada, el número italiano (+39) 333 3333333, que le ha otorgado varios reconocimientos en el Guinness World Records y ha sido objeto de una astronómica e inusual oferta de dos millones de euros, la cual ha decidido rechazar categóricamente.

Durante una reciente entrevista con el conocido youtuber tecnológico Andrea Galeazzi, el Sr. Sim ha roto temporalmente su habitual anonimato para compartir los detalles de su peculiar afición. El origen de esta pasión, según explicó el propio coleccionista, tuvo unos inicios bastante comunes en su juventud antes de derivar hacia la telefonía: “Yo nazco con un coleccionismo con las cartas Pokémon como tantísima gente. He coleccionado también muchísimos otros objetos del mundo deportivo. Después me enamoré de los números de teléfono porque representan una rareza completamente única en su género”.

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La joya indiscutible de su catálogo lleva en su poder ininterrumpidamente desde hace unos 18 o 19 años sin haber cambiado nunca de propietario. El Sr. Sim ha asegurado que el Guinness World Record lo ha certificado “como el número más raro del mundo, porque no existe un número que haya sido jamás certificado de esta manera”. La casualidad geográfica y normativa jugó a su favor, ya que en otros países como Francia o Inglaterra los prefijos de las operadoras son diferentes, haciendo que solo en Italia se diera la alineación perfecta para crear esta secuencia tan estética.

El youtuber Andrea Galeazzi llama al Sr Sim en directo (YT: andreagaleazzi)

Hasta 2.000 llamadas al día de personas interesadas

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del público sobre su historia es la exorbitante cifra que le ofrecieron por deshacerse de él: “Me ofrecieron 2 millones de euros por venderlo”, ha asegurado durante la entrevista. A pesar de la fuerte presión, incluso en su entorno familiar, el Sr. Sim se mantuvo firme en su negativa. “Lo decía también mi mujer, de hecho cuando nuestro abogado nos llamó por esta propuesta que llegó de una persona de Dubái, se acuerda todavía de la llamada y todavía ahora quiere pegarme... pero yo no hago una condición puramente económica, o sea, no es un tema económico. Lo hago precisamente porque es una cosa que me gusta, por lo tanto no le doy un valor”, ha explicado.

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Pero el hecho de tener el número más fácil de recordar del mundo tiene, paradójicamente, un coste altísimo en términos de tranquilidad personal. Al ser una combinación tan obvia, miles de personas lo utilizan como número falso al rellenar formularios online, hacer reservas o registrarse en redes sociales para no dar sus datos reales. Ante este aluvión de intromisiones, el coleccionista ha detallado cómo es su método de defensa: “Tuvimos que encontrar una estratagema para bloquear todas estas llamadas, llegan unas mil quinientas, dos mil al día. Y por lo tanto, prácticamente todas las llamadas entrantes, si no están en mi lista de contactos guardados, no suenan y van directamente a ocupado”.

Su reputación en este selecto nicho de coleccionistas es tal, que incluso la realeza ha solicitado sus servicios para conseguir otros números. “Un día recibo una llamada en mi número personal y era un abogado de Salerno. Y me dice que es un abogado de la familia real de Dubái”, ha relatado. Más tarde, “me contacta este jeque de Dubái que estaba interesado en un número de teléfono muy particular y logré conseguírselo y todavía hoy él utiliza este número". Para el coleccionista italiano, “recibir una llamada de una persona tan importante me hizo entender aún más que el camino creado desde hace veinte años respecto a esta pasión era el correcto”.

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Aunque el valor de memorizar números ha decaído con las agendas digitales en los smartphones, para algunas empresas sigue siendo una herramienta vital de marketing, recordando secuencias asociadas a nombres. Para el Sr. Sim, sin embargo, no hay debate sobre cuál es la secuencia perfecta en el mundo de la telefonía móvil. Al ser preguntado por Galeazzi sobre cuál sería el número ideal, su respuesta fue rotunda, simple y orgullosa: “El mío, seguramente”.