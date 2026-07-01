¿Eres capaz de resolver este reto matemático? Solo los genios pueden: 8 + 2 x 4 - 3 x 0 + 15 ÷ 3

Un cálculo matemático se sitúa en el centro de una composición con símbolos algebraicos y figuras geométricas. (Imagen Ilustrativa Infobae/ IA)

Las matemáticas han sido para muchos el mayor sacrificio al que se han enfrentado en su época de estudiante. Que se te den mal no quiere decir que no seas listo —esto que quede claro—, sino que igual has desarrollado otro tipo de inteligencia, como la lingüística, la espacial, la musical, la interpersonal... que en la vida no todo son números. Aunque de todas formas, si quieres ponerte a prueba, aquí te va un reto: 8 + 2 x 4 - 3 x 0 + 15 ÷ 3

Solo quienes dominen las reglas del cálculo matemático llegarán al resultado correcto. Detrás de su aparente simplicidad se esconde una trampa frecuente que lleva a la mayoría de las personas a equivocarse desde el primer paso.

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El error más habitual al enfrentarse a este tipo de operaciones es resolverlas de izquierda a derecha, como si se tratara de una lectura lineal. Esa lógica, intuitiva pero incorrecta, conduce a resultados completamente distintos al que establece la matemática formal. Para llegar a la respuesta verdadera, es indispensable aplicar el sistema de jerarquía de operaciones, conocido por el acrónimo Pemdas (o BODMAS en algunos países de habla hispana).

El divulgador científico Andrés Rieznik analiza los preocupantes resultados de los estudiantes argentinos en matemáticas según pruebas internacionales. Explica cómo esta falencia compromete el futuro desarrollo e innovación del país y por qué la educación no figura entre las principales preocupaciones de la sociedad.

Qué es Pemdas y por qué importa

PEMDAS define el orden en que deben ejecutarse las operaciones dentro de una expresión matemática:

P – Paréntesis

E – Exponentes

M y D – Multiplicación y División (de izquierda a derecha)

A y S – Adición y Sustracción (de izquierda a derecha)

En la expresión 8 + 2 x 4 - 3 x 0 + 15 ÷ 3 no hay paréntesis ni exponentes, de modo que el proceso arranca directamente con las multiplicaciones y divisiones.

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Resolución paso a paso

Paso 1: Multiplicaciones y divisiones

Se identifican todas las operaciones de multiplicación y división y se resuelven antes que cualquier suma o resta:

2 x 4 = 8

3 x 0 = 0

15 ÷ 3 = 5

Al sustituir esos valores en la expresión original, el resultado parcial queda así:

8 + 8 - 0 + 5

Paso 2: Sumas y restas (de izquierda a derecha)

Con las multiplicaciones y divisiones resueltas, se procede con las adiciones y sustracciones en el orden en que aparecen:

8 + 8 = 16

16 - 0 = 16

16 + 5 = 21

Un robot de inteligencia artificial interactúa con múltiples interfaces holográficas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado correcto

Quienes obtienen respuestas como 5, 0 o cualquier otro número distinto de 21 incurrieron en alguno de los errores más frecuentes que este tipo de retos expone. Si no te ha dado este resultado, a continuación exponemos cuáles son los tres errores más comunes:

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Operar de izquierda a derecha sin jerarquía. Sumar 8 + 2 antes de multiplicar 2 x 4 altera por completo el resultado y es la trampa en la que cae la mayoría.

Asumir que multiplicar por cero anula toda la expresión. La regla de que cualquier número multiplicado por cero es igual a cero se aplica únicamente a esa operación específica. El resto de los términos de la ecuación permanece intacto.

Ignorar la división como operación prioritaria. Muchas personas recuerdan priorizar la multiplicación pero olvidan que la división comparte el mismo nivel de jerarquía y debe resolverse en el mismo paso, de izquierda a derecha.

Los desafíos matemáticos de este formato son comunes en plataformas como Instagram, X (antes Twitter) y Facebook porque generan debate inmediato: distintas personas obtienen distintos resultados y cada una defiende el suyo. Pero más allá del entretenimiento, ejercicios como este refuerzan habilidades concretas: la capacidad de seguir instrucciones estructuradas, la atención al detalle y la disposición a revisar los propios procesos antes de asumir que la respuesta es correcta. Practicar con operaciones de distintos niveles de complejidad, resolver los cálculos por partes y verificar cada paso son hábitos que reducen los errores en este tipo de problemas.