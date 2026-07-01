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La carrera por el Pichichi más cara de los últimos Mundiales: Mbappé no afloja y alcanza a Messi, mientras Haaland y Kane acechan

El francés y el noruego tienen un partido más que el argentino

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Messi-Mbappé
La lucha por el Pichichi más cara de la historia de los Mundiales.

El Mundial 2026 puede ser el más caro de la historia. No en términos económicos. Sino en términos goleadores. Lionel Messi y Kylian Mbappé se han lanzado a una carrera sin precedentes en este Mundial 2026: seis tantos cada uno, con el torneo todavía por resolver y Erling Haaland y Harry Kane acechando por detrás. Números que, hasta ahora, no habían sido registrados en una Copa del Mundo.

Bien es cierto que tanto el francés como el noruego tienen un partido más que el astro argentino. Ambos han pasado la ronda extra de dieciseisavos y esperan al siguiente partido para seguir sumando al casillero, mientras que Messi tendrá que esperar todavía para intentar seguir líder en solitario.

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Para entender mejor lo que están haciendo estos delanteros, conviene mirar atrás, concretamente a España 1982. La Bota de Oro del Mundial siempre se ha resuelto con cinco o seis goles desde entonces. Solo dos futbolistas se salieron de esos registros: Ronaldo Nazário, que firmó ocho tantos en Corea y Japón 2002, y el propio Mbappé, que repitió esa cifra veinte años después en Qatar 2022.

El listón que antes bastaba para ganar

El resto de campeones se movió en registros mucho más discretos. Miroslav Klose se llevó el premio en Alemania 2006 con cinco goles, Thomas Müller hizo lo propio en Sudáfrica 2010 tras un apretadísimo desempate por asistencias, y tanto James Rodríguez en Brasil 2014 como Harry Kane en Rusia 2018 necesitaron seis dianas para colgarse la Bota de Oro. Con todo ello, parece que el Mundial 2026 va a romper todos los registros, y más, si los máximos goleadores hasta el momento continúan avanzando rondas.

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Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0 - ES

Dos formas distintas de llegar a los seis goles

Messi construyó su ventaja en la fase de grupos. El 10 de Argentina empezó como un tiro con un hat trick ante Argelia, un doblete ante Austria (que pudo ser otra vez tres si no llega a fallar el penalti) y un sexto tanto para sentenciar a Jordania. Por su parte, Mbappé, que terminó la fase de grupos con cuatro goles, ha aprovechado la ronda de dieciseisavos para darle caza con un doblete contra Suecia.

Detrás de ambos, Haaland, que vive su primer Mundial, ya suma cinco goles, el último para dar la victoria a Noruega (2-1) contra Costa de Marfil y pasar a octavos. También Kane, que se suma a la fiesta tras un doblete que sirvió para remontar a RD del Congo y pasar a octavos de final. Un escalón más abajo aparecen Ousmane Dembélé y Vinícius Jr., con cuatro tantos cada uno, y por debajo de ellos se ha formado un pelotón enorme de jugadores con tres goles.

El delantero de Inglaterra Harry Kane tras marcar a Panamá (Reuters/Vincent Carchietta)
El delantero de Inglaterra Harry Kane tras marcar a Panamá (Reuters/Vincent Carchietta)

Un duelo por el trono histórico

Pero lo de Messi y Mbappé no es solo por el pichichi del Mundial 2026. También lo es por el trono histórico de los Mundiales. El argentino se convirtió en el jugador con más goles después de superar a Klose, y ahora suma 19 tantos entre las seis participaciones. Y Mbappé le sigue de cerca, con 18 goles, pero en solo tres Mundiales disputados.

Cristiano Ronaldo tampoco se queda fuera de esta historia paralela. A sus 41 años, se convirtió en el primer futbolista capaz de marcar en seis Copas del Mundo diferentes y ya acumula diez goles mundialistas, aunque en esta edición hace tiempo que se descolgó de la carrera por el Pichichi.

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