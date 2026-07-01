España

Chutou, el perro con más de 1,6 millones de seguidores que fue secuestrado y vendido a un carnicero por 22 euros

El caso pone el foco en la falta de protección jurídica para los animales en China

Guardar
Google icon
Chutou, el perro con más de 1,6 millones de seguidores que fue secuestrado y vendido a un carnicero por 22 euros. (Redes sociales)
Chutou, el perro con más de 1,6 millones de seguidores que fue secuestrado y vendido a un carnicero por 22 euros. (Redes sociales)

La historia de Chutou, un border collie que acumuló más de 1,6 millones de seguidores en redes sociales mientras viajaba por China junto a su dueño, ha terminado convirtiéndose en un caso que ha conmocionado e indignado a la sociedad. Lo que comenzó como el relato de una vida nómada, acabó reabriendo el debate sobre la protección animal en China: el perro fue secuestrado en mayo y posteriormente vendido a un carnicero por el equivalente a apenas 22 euros.

El suceso ha causado un fuerte impacto no solo por la violencia de los hechos, sino también por la popularidad del animal y su trágico final. Su dueño, un influencer de viajes con una amplia audiencia en la plataforma Douyin (una versión de TikTok en China), denunció que su perro Chutou desapareció el pasado 11 de mayo en su pueblo natal.

PUBLICIDAD

En sus redes sociales, el propietario difundió las imágenes de las cámaras de seguridad, en las que se observa a dos personas llevándose al perro, que llevaba collar e incluso un dispositivo de localización. Poco después, según su investigación, el animal habría sido vendido para su sacrificio por el equivalente a 22 euros. “Viajé con él durante cinco o seis años; nunca pensé que terminaría así”, afirma Guo en una de sus grabaciones, visiblemente afectado y entre lágrimas.

Perro cola
Un border collie corriendo. (Getty Images)

Según relata Guo, el presunto autor del secuestro sostiene que confundió al perro con un animal callejero. Sin embargo, el dueño de Chutou lo contradice y asegura que el animal llevaba collar y se encontraba dentro del terreno familiar. En paralelo, el propietario trató de demostrar que el valor de su mascota en el momento de su muerte era significativamente superior al de su compra inicial. Según un comunicado, habría logrado acreditarlo y, además, ha rechazado cualquier acuerdo extrajudicial.

PUBLICIDAD

Una vez concluido el proceso penal, prevé emprender acciones civiles contra los presuntos responsables. Según su testimonio, cuando logró localizar al acusado, este no mostró remordimiento alguno y reaccionó con una actitud desafiante: “El perro está muerto, deja de armar tanto alboroto. No he infringido la ley”.

Un vacío legal que complica la protección animal

El caso de Chutou ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda: en China no existe una ley nacional específica contra el maltrato animal que proteja de forma explícita a perros y gatos. Desde el punto de vista legal, estos animales son considerados bienes, por lo que su robo puede perseguirse como un delito de hurto, pero el sufrimiento o la muerte del animal no constituye un delito independiente.

Border collie
Un border collie, en una imagen de archivo. (Freepik)

A ello se suma que la cuantía económica del bien sustraído es determinante para que el caso pueda ser judicializado. En muchos lugares del país, el umbral para iniciar un proceso penal se sitúa en torno a los 2.000 yuanes (unos 258 euros), una cifra superior a la que, según el propio dueño, pagó en su día por el animal. Esta circunstancia dificulta la persecución de este tipo de delitos cuando el valor del animal no alcanza ese mínimo.

En China conviven hoy dos realidades muy distintas en relación con los animales de compañía. Por un lado, crece el número de personas que considera a perros y gatos como miembros de la familia, según recoge el Süddeutsche Zeitung. Por otro, persisten vacíos legales y prácticas que los dejan en una situación de vulnerabilidad. Aunque en los últimos años se han producido avances, como la exclusión de perros y gatos de la categoría de ganado y la prohibición del consumo de carne de perro en ciertas ciudades, aún no existe un marco nacional unificado de protección.

Temas Relacionados

PerrosMascotasRedes SocialesAnimalesÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El coleccionista anónimo con el número de teléfono “más raro del mundo” que no quiere vender: “Me ofrecieron 2 millones de euros por venderlo”

El Sr. Sim tiene una rareza completamente única en su género”: el número (+39) 333 3333333 al que recibe hasta 2.000 llamadas al día

El coleccionista anónimo con el número de teléfono “más raro del mundo” que no quiere vender: “Me ofrecieron 2 millones de euros por venderlo”

El primer túnel marítimo del mundo: 1.700 metros y cambios de rutas para pesqueros y barcos

La infraestructura empezará a excavarse a comienzos de 2027 y permitirá atravesar una montaña situada en la península de Stad

El primer túnel marítimo del mundo: 1.700 metros y cambios de rutas para pesqueros y barcos

La viuda de Isak Andic declara que el nuevo testamento del empresario “lo cambiaba todo”: una fundación benéfica que reduciría la herencia de sus hijos

Estefanía Knuth ha aceptado, tras su declaración como testigo ante la jueza, que el juzgado acceda al contenido de su teléfono móvil

La viuda de Isak Andic declara que el nuevo testamento del empresario “lo cambiaba todo”: una fundación benéfica que reduciría la herencia de sus hijos

Los policías municipales de Madrid fuerzan al Ayuntamiento a rectificar y desbloquean el acuerdo que mejora sus condiciones laborales

El Consistorio recupera el sistema inicial para calcular la productividad de los fines de semana tras el bloqueo de la negociación y concede 24 horas a los sindicatos para pronunciarse antes de la firma definitiva

Los policías municipales de Madrid fuerzan al Ayuntamiento a rectificar y desbloquean el acuerdo que mejora sus condiciones laborales

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Los alemanes podrán ser movilizados para realizar períodos de instrucción que oscilarán entre tres y doce semanas al año

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los policías municipales de Madrid fuerzan al Ayuntamiento a rectificar y desbloquean el acuerdo que mejora sus condiciones laborales

Los policías municipales de Madrid fuerzan al Ayuntamiento a rectificar y desbloquean el acuerdo que mejora sus condiciones laborales

La Guardia Civil entra en la Diputación de Cádiz para reclamar contratos de patrocinio de un empresario investigado por presunto blanqueo vinculado al narcotráfico

El sistema que podría aumentar las pensiones en España: así funciona el modelo ‘autoenrolment’ que triunfa en Reino Unido

Orden de búsqueda y captura contra Vito Quiles: la Policía acude a la sede de la televisión en la que trabaja para detenerle, pero no logra localizarle

Ayuso reclama que haya observadores para supervisar las nacionalizaciones antes de las elecciones por un posible impacto en el censo: “Es ahora cuando esto nos inquieta”

ECONOMÍA

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Alemania obligará a los reservistas a participar en ejercicios militares aunque esto afecte a la productividad de sus empresas

Adiós al secreto salarial: Trabajo obligará a las empresas a revelar cómo deciden las subidas de sueldo de sus trabajadores

El sistema que podría aumentar las pensiones en España: así funciona el modelo ‘autoenrolment’ que triunfa en Reino Unido

Se vende uno de los castillos más famosos de Suiza: casi 20 millones de euros por un edificio de 1750 construido a orillas del lago Lemán

¿Eres capaz de resolver este reto matemático? Solo los genios pueden: 8 + 2 x 4 - 3 x 0 + 15 ÷ 3

DEPORTES

El Mundial 2026 no tiene piedad con los entrenadores: Bielsa, Koeman y Beccacece, los últimos en decir adiós

El Mundial 2026 no tiene piedad con los entrenadores: Bielsa, Koeman y Beccacece, los últimos en decir adiós

España pone fin a la era Bielsa en Uruguay y el técnico revela todos los secretos del vestuario durante el Mundial

La carrera por el Pichichi más cara de los últimos Mundiales: Mbappé no afloja y alcanza a Messi, mientras Haaland acecha

Estos son los artistas que actuarán en ‘La Velada del Año VI’: de Juanes a Bad Gyal y Anuel AA, que repite tras ser abucheado en la cuarta edición

Ilia Topuria reaparece tras el combate en la Casa Blanca 16 días después