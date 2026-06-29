Qué pasa con Zubimendi o por qué Luis de la Fuente no le da minutos: fijo en los clasificatorios y todavía sin debutar en el Mundial 2026

El jugador de la selección española Martin Zubimendi (REUTERS/Daniel Becerril)

Tras las tres primeras jornadas del Mundial 2026, el equipo titular de Luis de la Fuente empieza a perfilarse. De los 22 jugadores convocados, el seleccionador ha utilizado a diecisiete, mientras que cinco aún no han tenido ocasión de contar con minutos sobre el terreno de juego. Este es el caso de Martín Zubimendi. Una cuestión que resulta especialmente llamativa, ya que su nombre había ganado peso durante los partidos de clasificación para el Mundial. Sin embargo, ahora es fijo en el banquillo.

La estructura del equipo español se ha articulado en torno a Rodri, un futbolista clave para el seleccionador, tanto en el vestuario como sobre el terreno de juego. El capitán ha enfocado toda su preparación en llegar con garantías al torneo, con la colaboración de Guardiola en la gestión de su físico a lo largo de la temporada. No obstante, una lesión muscular sufrida en abril alteró algunos de los planes previstos para él.

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Pese a esa lesión y a la falta de ritmo por una grave lesión de rodilla en septiembre de 2024, Rodri ha disputado todos los minutos posibles hasta el momento, completando los tres partidos de la fase de grupos. Esto ha relegado a Zubimendi a un rol completamente secundario: no ha sumado ni un minuto en el torneo. Este hecho contrasta con lo sucedido durante la ausencia de Rodri, cuando Zubimendi fue titular y ofreció un rendimiento notable, llevando a España a la final de la Nations League —donde marcó un gol ante Portugal— y contribuyendo a una clasificación al Mundial sin sobresaltos.

El jugador de la selección española Rodri (REUTERS/Daniel Becerril)

El propio Zubimendi reconocía antes del arranque del Mundial: “Claro que me hubiera gustado jugar más. Estoy bien, pero lo que quiero es ayudar al equipo, en el campo o desde fuera”. Sin embargo, su temporada en el Arsenal terminó con una presencia secundaria en la recta final, lo que alimentó dudas sobre su estado físico y mental, aunque él mismo aseguró encontrarse preparado. Para encontrar una racha similar de partidos sin minutos del centrocampista, hay que remontarse al periodo entre septiembre y octubre de 2023, cuando no participó frente a Chipre, Escocia y Noruega.

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El resto de jugadores que todavía no ha debutado

Entre los otros jugadores que no han tenido minutos, tres ocupan posiciones defensivas. El lateral derecho ha sido la única posición en la que De la Fuente ha rotado, alternando entre Marcos Llorente y Pedro Porro. En cambio, el centro de la defensa y el lateral izquierdo han permanecido inalterados, con Laporte, Cubarsí y Cucurella jugando todos los minutos posibles. Así, Eric García, Pubill y Grimaldo siguen sin estrenarse en el Mundial.

La situación de Eric García resulta especialmente significativa, ya que acumula siete partidos mundialistas sin salir del banquillo, sumando los cuatro de Qatar y los tres de la presente edición. El rendimiento en los entrenamientos es valorado por el cuerpo técnico, pero su estreno oficial en una Copa del Mundo aún no ha llegado.

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Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

Borja Iglesias completa la lista de futbolistas sin participación. Su convocatoria respondía al deseo de contar con un delantero distinto para situaciones excepcionales. Ante Cabo Verde, se barajó la posibilidad de utilizarlo, pero finalmente De la Fuente optó por alternativas de segunda línea como Dani Olmo y Mikel Merino, y en los momentos finales con Nico.

A medida que el torneo entra en la fase de eliminatorias, las oportunidades para introducir cambios en los partidos suelen verse limitadas. La selección española, que sigue esperando a que Víctor Muñoz pueda estar disponible, ha perdido por lesión a Yeremy y a Nico. Actualmente, quedan veinte jugadores de campo en condiciones. Hasta ahora, todos los cambios introducidos por el seleccionador se han producido en la parcela ofensiva, manteniendo inalterada la línea defensiva en uno de los dos equipos que han concluido la primera fase sin encajar goles, junto con México.

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