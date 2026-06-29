Equipos de rescate españoles alertan de la “falta importante de medios” en Venezuela y del riesgo de “un problema de salud” por la descomposición de los cuerpos

Venezuela continúa afrontando las consecuencias del fuerte doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el país el pasado miércoles. (Europa Press)

Venezuela continúa afrontando las consecuencias del fuerte doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el país el pasado miércoles, dejando importantes daños materiales y numerosas zonas incomunicadas. Ante la emergencia, desde España se han enviado efectivos de rescate para colaborar en las labores de búsqueda y asistencia sobre el terreno. Entre ellos se encuentra un equipo de bomberos gallegos coordinado por la ONG Briegal, cuyo presidente y fundador, Manoel Tato, ha hablado de la “falta de medios importante” con la que trabajan las autoridades locales y de un posible “problema de salud” por la situación que se vive en las áreas más castigadas.

Tal y como ha explicado a Europa Press, el equipo llegó el domingo a la parroquia de Caraballeda, en el estado venezolano de La Guaira, para realizar tareas de evaluación, búsqueda y rescate. Sin embargo, ha reconocido que durante esa primera intervención “no encontraron a nadie con vida”.

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Según él, la situación sobre el terreno es especialmente complicada. “La zona está bastante perjudicada, hay muchos edificios caídos. Los cadáveres que encontramos están en un nivel de descomposición muy alto; la temperatura es muy alta”, ha señalado desde una de las áreas afectadas por el doble terremoto registrado en Venezuela.

Personal de rescate de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España presta asistencia en las labores de rescate tras los terremotos que azotaron el país. (Unidad Militar de Emergencias de España/Imagen cedida vía REUTERS)

“Los equipos de rescate están llegando tarde”

Este lunes, el grupo de rescate se ha desplazado hacia un nuevo sector situado al norte de Caraballeda, una zona donde hasta el momento todavía no se habían llevado a cabo operaciones de búsqueda.

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Ante el deterioro de las condiciones, el responsable de Briegal considera que será necesario cambiar la estrategia de actuación cuanto antes. “Creo que, en breve, tienen que empezar a meter máquinas porque se puede venir encima un problema de salud importante. Hay mucho olor a descomposición”, ha advertido.

El equipo desplazado desde Galicia partió el sábado rumbo a Venezuela y está integrado por dos bomberos de A Coruña, otros dos de Ferrol, un trabajador de Astilleros Navantia y dos efectivos del Consorcio Provincial de A Coruña.

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La Unidad Militar de Emergencia de España ha rescatado a un segundo superviviente atrapado tras el doble seísmo en Venezuela, tras más de 72 horas del terremoto. / @UMEgob

Tato también ha lamentado que, pese al envío de numerosos equipos internacionales de emergencia, la mayoría han llegado cuando las posibilidades de encontrar supervivientes son ya muy reducidas. “Están llegando muchos equipos de rescate”, ha afirmado, aunque ha añadido que, “por desgracia, todos llegaron tarde”.

En este sentido, sostiene que una respuesta más rápida podría haber incrementado las opciones de salvar vidas. “Si hubiésemos podido llegar en el tiempo que nos dicen todos los estudios y manuales, es posible que hubiésemos podido hacer algo más, porque la verdad es que la falta de medios que tienen es importante”, ha concluido.

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*Noticia elaborada con información de Europa Press.