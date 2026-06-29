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España busca la revancha ante Austria en un Mundial 48 años después

El equipo austríaco ganó a La Roja la única vez que se han enfrentado en una cita mundialista por 2-1

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Los jugadores de la selección española en el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Los jugadores de la selección española en el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

La selección española ya está en dieciseisavos del Mundial 2026. Tras un debut cuestionable donde no fue capaz de pasar del empate ante Cabo Verde, modificaron el esquema para dar con la frecuencia adecuada. La sintonía sonó ante Arabia Saudí y a medias entre Uruguay, donde se alzaron con la victoria, pero no llegaron a convencer. Suficiente para pasar como primeras de grupo. En dieciseisavos, se enfrentan a una vieja conocida: Austria, una selección a la que ya se midió hace 48 años y ante la que cayó derrotada. Ahora, ha llegado el momento de la revancha.

Austria regresaba a un Mundial este 2026, después de protagonizar su última actuación en la cita mundialista de Francia 1998. Ahora, han dado un paso más y no solo han conseguido la participación en el torneo, sino que han conseguido pasar de fase de grupos, algo que no ocurría desde el Mundial de España 1982. Su rival para esta nueva ronda será la selección española, con quien ya ha coincidido en un Mundial.

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España y Austria se vieron las caras por primera vez en el Mundial de Argentina 1978, en el estadio de River Plate. La selección española llegó a ese encuentro después de una concentración complicada en La Martona, y el debut se saldó con una derrota por 2-1 a manos del conjunto austríaco. Schachner y Krankl marcaron para Austria, mientras que Dani hizo el único tanto para España. Ese resultado terminó por dejar sin valor el empate a cero frente a Brasil y el triunfo por 1-0 ante Suecia, lo que provocó un ambiente de frustración en el equipo español ante el pobre rendimiento mostrado.

El jugador de Austria Sasa Kalajdzic (REUTERS/Phil Noble)
El jugador de Austria Sasa Kalajdzic (REUTERS/Phil Noble)

A pesar del resultado adverso, aquel partido dejó una imagen imborrable: la espectacular intervención de Miguel Ángel, portero de la selección española, quien protagonizó una de las paradas más recordadas al lanzarse en una acrobacia para desviar el disparo de Whilhem Kreuz.

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El historial de partidos entre España y Austria

El historial de enfrentamientos entre España y Austria refleja nueve victorias para la selección española, tres empates y cuatro derrotas, con un total de 43 goles a favor y 22 en contra. El último enfrentamiento entre ambos equipos fue un amistoso disputado en Viena en 2009, donde España se impuso con claridad por 1-5. Entre los partidos más destacados entre estos dos equipos figura el contundente 9-0 que España logró en marzo de 1999 en Mestalla, durante la fase de clasificación para la Eurocopa del 2000. En esa ocasión, bajo la dirección de José Antonio Camacho, Raúl González brilló con cuatro goles.

Mundial 2026 - España 1 - Uruguay 0 - ES

En los últimos años, la selección de Austria ha mostrado un progreso constante en el plano competitivo, apoyada en su fortaleza física y en la influencia de Ralf Rangnick, técnico alemán con una amplia experiencia internacional. Rangnick, pionero en la aplicación de la presión tras pérdida, ha dejado su huella en el fútbol europeo y ha sido referente para entrenadores como Thomas Tuchel, Jürgen Klopp y Hansi Flick. Su llegada permitió que Austria diera un salto de calidad y consolidara un estilo de juego más intenso y estructurado.

Ahora, deberán superar a España si quieres seguir avanzando en el Mundial 2026. Un duelo en el que, a priori, La Roja se presenta como favorita para alzarse con la victoria, aunque siendo solo a un partido todo puede ocurrir. Y más cuando los de Luis de la Fuente llegan a la cita mermados por las lesiones de Nico Williams, Yeremy Pino y Víctor Muñoz.

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