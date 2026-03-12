España

El restaurante italiano especializado en padellino, la no-pizza de moda en Turín que un experimentado chef trae por primera vez a Madrid

Con una masa más gruesa, esponjosa por dentro y crujiente por fuera, el padellino es la sensación en las ciudades italianas; Salvatore Romano quiere que también lo sea en nuestra capital

Guardar
Elaboración del padellino, la especialidad
Elaboración del padellino, la especialidad de Salvatore Romano en Origine (Cedida)

A medio camino entre una pizza, una focaccia y un pan de miga esponjosa y corteza crujiente. Ahí, en este terreno, es donde se encuentra el padellino, una pizza no-pizza nacida en la ciudad de Turín que el chef italiano Salvatore Romano quiere poner de moda en Madrid. El lugar donde probarlo es Origine, el nuevo restaurante a cargo de este cocinero napolitano con más dos décadas de experiencia cocinando en la capital española.

Origine es el proyecto más personal del chef, una propuesta nueva ubicada en la céntrica calle Rafael Calvo 36, en pleno barrio de Chamberí, que propone una cocina italiana reinterpretada con alma española. Salvatore, que ya conquistó Madrid con el consolidado restaurante Tòto e Peppino, quiere rendir homenaje a España, mezclando los sabores de su cocina con la de la tierra que le acogió.

El padellino, un híbrido que conquista

Conoce a los españoles como si fueran sus compatriotas, pues casi lleva más años aquí que en su tierra natal. Por eso, sabía que el padellino iba a triunfar tanto aquí como ya lo hacía en Turín, Milán y Nápoles. Este híbrido irresistible es, en esencia, una pizza; una masa a base de harina que se corona con diferentes ingredientes antes de hornearse en un horno de piedra tradicional italiano. Pero tiene muchas diferencias con ella.

Salvatore Romano en la entrada
Salvatore Romano en la entrada del restaurante Origine (Cedida)

El padellino se hace con harina, agua, sal, y masa madre, para obtener esa textura tan característica, y se cocina dentro de un molde de hierro, una especie de sartén que permite a esta masa crecer hasta obtener un grosor de más de un centímetro, con bordes aireados, un interior muy ligero y un exterior crujiente y dorado. Se caracteriza además por una fermentación larga, y por una cocción más lenta y a menor potencia que la habitual en una pizza napolitana.

En Origine, Salvatore los sirve en varios formatos distintos. Uno de ellos es el Bellota Mia, todo un homenaje a España con una base de pesto de tomate rojo elaborado con tomates del Vesubio semi-secos al sol y coronado con stracciatella de leche de búfala D.O.P., láminas de jamón ibérico de bellota 100% y brotes frescos de albahaca.

Otros hacen un viaje aún más largo, como el Napoli - Madrid - Shanghai, un padellino cubierto con cogollos de Tudela salteados en una salsa asiática, con sashimi de salmón curado por encima, mousse de ricotta de búfala con pecorino romano, un toque de polvo de remolacha y brotes frescos de eneldo. Incluso han creado un padellino dulce, bautizado “¡¡¡o Pruébalo Tú!!!”, una masa coronada con mousse de chocolate blanco, toffee salado, plátano canario y peta Zeta de chocolate.

Pastas de fusión italo-española

La fusión de España e Italia se ve reflejada en algunos de sus entrantes, como los Torreznos IGP de Soria con salsa brava, cacio e pepe y limón, pero sobre todo en sus pastas. Destacan propuestas como la ‘Carboibérica’, unos spaghetti en zabaion verde con Mahón curado, chistorra de Arbizu y panceta de bellota; y los ‘Agnolotti del Plin’, raviolini rellenos de guiso de ternera, mantecados en una salsa de calabaza dulce braseada, jamón de pato ahumado, glace de ternera y queso Gamoneu asturiano.

Pasta 'Carboibérica', en el restaurante
Pasta 'Carboibérica', en el restaurante Origine (Cedida)

En Origine se puede comer o cenar a la carta (ticket medio de 30-40 €) o bien podemos elegir su menú degustación, un viaje gastronómico de seis pases que tiene un precio de 45 euros por comensal, 65 si añadimos su maridaje.

Temas Relacionados

Cocina ItalianaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jessica Peñaranda, psicóloga: “No se trata de eliminar el malestar, sino de aprender a vivir con él”

La experta señala que la clave del bienestar no se encuentra en evitar a toda costa las emociones desagradables, sino en entender que también forman parte de la vida

Jessica Peñaranda, psicóloga: “No se

Egipto, Marruecos y Argelia lideran la compra de armas en África: la cercanía de Mohamed VI a EEUU y los “acuerdos reservados” argelinos con Rusia

El país liderado por Mohamed VI experimenta uno de los principales crecimientos en los últimos cinco años

Egipto, Marruecos y Argelia lideran

El Ministerio de Defensa de Italia informa sobre el impacto de un misil en una de sus bases militares en Irak

El impacto en la base de Erbil no ha dejado heridos ni bajas

El Ministerio de Defensa de

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

El conductor recibió una multa, acusado por el consistorio de recoger pasajeros fuera de una parada oficial en la estación de Chamartín

Un juzgado suspende la sanción

Susanna Capdevila, abogada: “La justicia va tan lenta por falta de recursos, tanto humanos como técnicos”

La especialista informa sobre la situación crítica de los juzgados en España donde faltan personas y avances tecnológicos

Susanna Capdevila, abogada: “La justicia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado suspende la sanción

Un juzgado suspende la sanción de tres meses sin trabajar impuesta por el Ayuntamiento de Madrid a un taxista hasta que se resuelva el litigio

En pleno siglo XXI el Gobierno se sigue gastando 665.000 euros en miles de talonarios en papel para el servicio médico de los funcionarios acogidos a Muface

‘Lexit’, el movimiento autonomista que busca que León se separe de Castilla y León: “Hay gente de izquierdas y de derechas que comparte esta idea”

El “puente aéreo privado” de 2.100 euros para regresar desde Oriente Medio: la alternativa de unas 700 personas a las evacuaciones del Gobierno

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo debes frenar en carretera: “Si pisas el embrague y luego el freno se embala el coche”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions