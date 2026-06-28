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Plantas y verduras, algo de pescado y poca carne: la dieta baja en proteínas del experto en longevidad Valter Longo para “una mayor esperanza de vida saludable”

Según esta investigación, las personas que consumían más proteína animal mostraron mayor prevalencia de obesidad y un riesgo duplicado de diabetes, incluso si su ingesta calórica general era menor

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La dieta que protege el corazón es muy similar a la dieta mediterránea, según el experto Valter Longo (Montaje Infobae)
La dieta que protege el corazón es muy similar a la dieta mediterránea, según el experto Valter Longo. (Montaje Infobae)

Una investigación de la Universidad del Sur de California liderada por el experto en longevidad Valter Longo ha demostrado que una combinación precisa de dieta vegetal, pescado y una dosis reducida de metionina puede mejorar la esperanza de vida saludable.

El estudio, publicado en Cell Metabolism y basado en pruebas con ratones, también encontró correlatos en la salud humana al analizar datos de más de 200.000 personas en colaboración con equipos de Toronto y Harvard. Según sus resultados, una dieta baja en proteínas, basada en plantas y verduras, pero suplementada con una pequeña cantidad de metionina —presente en huevos, lácteos, carnes magras y pescados—, redujo la fragilidad y la masa grasa. El mismo patrón dietético, evaluado en grandes bases de datos poblacionales, se asoció con menor incidencia de obesidad y diabetes tipo 2 en seres humanos.

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Estos hallazgos sugieren que seguir una alimentación mayoritariamente vegetal, complementada con pescado y muy reducida en productos animales, podría aportar beneficios duraderos: menor grasa corporal, reducción de la fragilidad y riesgo metabólico, y mayor tiempo de vida con buena salud. En los ratones, la clave fue ajustar la cantidad de metionina, un aminoácido abundante en carnes y lácteos, para que fuera baja pero suficiente.

El equipo dirigido por Valter Longo estudió las dietas típicas de poblaciones longevas del sur de Europa y desarrolló una variante inspirada en estos patrones, pero con control estricto de aminoácidos. Los ratones alimentados con esta dieta mostraron una esperanza de vida saludable superior a la de los que recibieron dietas estándar, occidentales o cetogénicas. Además, los valores obtenidos sugieren que el control de la metionina es más relevante que la simple reducción de proteínas.

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Comparación entre consumo animal y vegetal

Los humanos que consumían más proteína animal mostraron mayor prevalencia de obesidad y un riesgo duplicado de diabetes, incluso si su ingesta calórica general era menor y la dieta parecía más saludable en otros aspectos. Según Longo, esto desafía la creencia de que “la reducción de calorías es necesaria para perder peso, pero también nos indica que debemos comprender claramente los mecanismos”.

El estudio demostró que una ingesta insuficiente de metionina aumentaba la fragilidad, pero un exceso anulaba los beneficios de la dieta, incluso si esta seguía los patrones de alimentación tradicionales de regiones como Italia u Okinawa. Los resultados sugieren que el enfoque debe moverse desde la cantidad global de proteínas hacia el control de aminoácidos concretos en la dieta.

La investigadora Maura Fanti ha expresado su sorpresa ante los resultados: “Esperábamos que las distintas dietas produjeran resultados diferentes, pero lo que realmente nos impresionó fue cómo la modulación de un solo aminoácido, la metionina, en la dieta para la longevidad podía generar cambios metabólicos tan drásticos”. “Esto sugiere que la composición de aminoácidos, y no solo la cantidad total de proteínas, podría ser el objetivo de intervenciones metabólicas estratégicas”.

Los análisis en ratones LDMM (dieta de longevidad baja en proteínas y suplementada con metionina) reflejaron biomarcadores cardiometabólicos positivos y mayores niveles de hormonas como el GLP-1. “Observar cambios tan coordinados en múltiples hormonas metabólicas es realmente alentador, y tenemos mucha curiosidad por saber si se observarían efectos de magnitud similar en estudios con humanos”, ha destacado Fanti.

*Con información de Europa Press

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