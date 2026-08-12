Esta es la hora exacta a la que podrás ver el eclipse solar total en las distintas ciudades de España y cuánto tiempo dura

Mapa eclipse solar total en España. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Hoy, miércoles 12 de agosto, tendrá lugar uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años. La Península Ibérica volverá a quedar bajo la sombra de la Luna durante un eclipse solar total, algo que no sucede desde hace más de un siglo. La última vez que un fenómeno de estas características pudo contemplarse desde territorio peninsular fue el 30 de agosto de 1905.

Sin embargo, no se verá igual en todo el territorio español. Para observar este fenómeno en su esplendor, es importante estar en la franja de totalidad, es decir, en la zona en la que el Sol se ocultará por completo. Esta atravesará buena parte del norte de la Península de oeste a este, por lo que varias localidades podrán disfrutar de este suceso.

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Dónde se puede ver el fenómeno y a qué hora

En las principales ciudades situadas dentro de la franja, la Luna llegará a ocultar por completo el disco solar durante un periodo que, dependiendo de la ubicación, irá desde unos pocos segundos hasta cerca de dos minutos.

El fenómeno alcanzará su momento de mayor intensidad en torno a las 20:30 horas, aunque tanto el inicio como el final de la totalidad variarán ligeramente de una ciudad a otra. Estas son las principales capitales de provincia desde las que se podrá ver el eclipse solar total y el tiempo que durará:

A Coruña : la totalidad tendrá lugar entre las 20:27 y las 20:28 horas, con una duración de 1 minuto y 18 segundos.

Lugo : el eclipse será total entre las 20:28 y las 20:29 horas, durante 1 minuto y 25 segundos.

Oviedo : la totalidad se producirá entre las 20:27 y las 20:28 horas, con una duración de 1 minuto y 48 segundos, una de las más largas entre las capitales españolas.

Bilbao : la fase de totalidad tendrá lugar alrededor de las 20:27 horas y durará aproximadamente 27 segundos.

Vitoria-Gasteiz : el eclipse alcanzará la totalidad entre las 20:27 y las 20:28 horas, con una duración de 1 minuto y 1 segundo.

Santander : la Luna ocultará por completo el Sol entre las 20:26 y las 20:28 horas, durante 1 minuto y 2 segundos.

León : el eclipse será total entre las 20:28 y las 20:30 horas, con una duración de 1 minuto y 45 segundos.

Palencia : la totalidad podrá observarse entre las 20:29 y las 20:30 horas, durante 1 minuto y 42 segundos.

Burgos : el fenómeno será total entre las 20:28 y las 20:30 horas, con una duración de 1 minuto y 43 segundos.

Logroño : la totalidad tendrá lugar entre las 20:28 y las 20:29 horas, durante 1 minuto y 19 segundos.

Soria : la Luna cubrirá completamente el Sol entre las 20:29 y las 20:30 horas, durante 1 minuto y 41 segundos.

Zaragoza : el eclipse será total entre las 20:29 y las 20:30 horas, con una duración de 1 minuto y 23 segundos.

Segovia : la totalidad tendrá lugar entre las 20:31 y las 20:32 horas, durante aproximadamente 1 minuto.

Valladolid: el eclipse será total entre las 20:29 y las 20:31 horas, con una duración de 87 segundos.

Zamora : la fase de totalidad será muy breve, entre las 20:30 y las 20:31 horas, con una duración de unos 24 segundos.

Guadalajara : el eclipse será total entre las 20:31 y las 20:32 horas, durante 1 minuto y 8 segundos.

Cuenca : la totalidad se producirá entre las 20:32 y las 20:33 horas, con una duración de 57 segundos.

Teruel : la Luna ocultará completamente el Sol entre las 20:31 y las 20:32 horas, durante 1 minuto y 35 segundos.

Lleida : la totalidad será muy breve, alrededor de las 20:29 horas, con una duración de aproximadamente 24 segundos.

Tarragona : el eclipse será total entre las 20:29 y las 20:30 horas, durante 58 segundos.

Valencia : la totalidad tendrá lugar entre las 20:32 y las 20:33 horas, con una duración de 1 minuto y 1 segundo.

Castellón : el eclipse será total entre las 20:31 y las 20:32 horas, durante 1 minuto y 34 segundos.

Palma de Mallorca: la totalidad se producirá entre las 20:31 y las 20:32 horas, con una duración de 1 minuto y 36 segundos.