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Expulsan a un sacerdote de la Iglesia por motivos desconocidos y años más tarde se casa por lo civil con una cantante de Rumanía

Deea Maxer y Constantin Cataramă comenzaron su relación tras haberse divorciado de sus respectivos matrimonios

El exsacerdote, Constantin Cataramă, se ha casado con la cantante rumana Deea Maxer (FB: Deea Cataramă)
El exsacerdote, Constantin Cataramă, se ha casado con la cantante rumana Deea Maxer (FB: Deea Cataramă)
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Nacida en Bucarest bajo el nombre de Andreea Burtan, la hoy artista, bailarina, influencer y empresaria de 35 años —licenciada en Periodismo en 2011 y participante del reality ‘Tempting Fortune România’— saltó a la fama tras iniciar una relación con el músico Dinu Maxer. No obstante, después de 18 años y dos hijos, el matrimonio sorprendió al mundo en marzo de 2023 anunciando su divorcio. Pese a ello, la cantante rumana Deea Maxer decidió conservar el apellido de su exmarido, al ser una marca indispensable para su carrera.

Lo que ella no sabía es que tres años después, el 11 de mayo de 2026, se casaría con el segundo amor de su vida: Constantin Cataramă. Meses después del enlace matrimonial, a través de una ceremonia civil, la pareja se acaba de mudar a una nueva casa. Aunque Deea ha explicado que “La casa aún no está lista. Está vacía, no tiene muebles”, la influencer ya ha mostrado las primeras imágenes de su nuevo hogar. No obstante, tras esta felicidad y calma, se esconde un pasado con detalles sorprendentes de su marido.

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Al parecer, como recoge la revista Viva, algunos documentos oficiales de la Iglesia Ortodoxa Rumana han desvelado el secreto clerical que Cataramă había mantenido alejado de los focos: antes de su faceta como empresario, sirvió durante años como sacerdote consagrado. Pero fue expulsado de la Iglesia por motivos que se desconocen.

Constantin Cataramă como sacerdote durante la celebración del santo patrón en la iglesia parroquial de los Santos Príncipes en Râmnicu Sărat (Archidiócesis de Buzău y Vrancea)
Constantin Cataramă como sacerdote durante la celebración del santo patrón en la iglesia parroquial de los Santos Príncipes en Râmnicu Sărat (Archidiócesis de Buzău y Vrancea)

La verdad de Cataramă sale a la luz

Hasta hace poco, Deea presentaba a Constantin Cataramă como un respetable teólogo, consultor en desarrollo personal, estudiante y terapeuta en psicoterapia, además de un activo hombre de negocios en el sector de las ventas. No obstante, las investigaciones en los archivos de la Archidiócesis de Buzău y Vrancea revelan un camino mucho más arraigado a la fe. Los registros demuestran que ejerció de forma activa como párroco.

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De hecho, el 8 de noviembre de 2017, durante la festividad patronal de la iglesia de Râmnicu Sărat, fue citado formalmente en los registros eclesiásticos de la archidiócesis como ‘P. Constantin Cataramă, párroco de la iglesia de los Santos Voivodas’. Durante el evento se contó con la presencia del arzobispo Ciprian de Buzău y Vrancea. Y fue el propio Cataramă quien le otorgó “un icono como obsequio”. Durante este periodo, también compaginó su labor pastoral con la docencia, ejerciendo como profesor de religión bajo el nombre de Constantin Cataramă-Popescu en el templo de Sfinții Voievozi.

El exsacerdote, Constantin Cataramă, se ha casado con la cantante rumana Deea Maxer (FB: Deea Cataramă)
El exsacerdote, Constantin Cataramă, se ha casado con la cantante rumana Deea Maxer (FB: Deea Cataramă)

Podrían haberle expulsado por su divorcio o sus segundas nupcias

Pese a que Cataramă ha evitado mencionar públicamente este capítulo de su vida en sus apariciones con la artista, el fin de su carrera clerical se hizo público el 30 de julio de 2024. Y es que la Archidiócesis de Buzău y Vrancea presentó un listado oficial de los clérigos sancionados disciplinariamente entre los años 1998 y 2023 en su web. En dicho informe, bajo la categoría catalogada como “Sacerdotes depuestos (expulsados) del sacerdocio”, se extiende una lista de 11 nombres, entre los que el marido de Deea figura en segundo lugar como Cataramă-Popescu Constantin.

Esta sanción eclesiástica conlleva consecuencias severas para el afectado: implica la pérdida total del derecho a celebrar los Sacramentos de la Iglesia, la prohibición de vestir la sotana o hábitos clericales y la retirada definitiva del estatus de clérigo, de modo que el individuo vuelve a ser considerado un teólogo laico. A diferencia de la excomunión o reducción definitiva al estado laical (caterisire), este castigo suele tener un carácter temporal que dependerá de la conducta futura del sancionado y la posterior evaluación del obispo.

El exsacerdote, Constantin Cataramă, se ha casado con la cantante rumana Deea Maxer (FB: Deea Cataramă)
El exsacerdote, Constantin Cataramă, se ha casado con la cantante rumana Deea Maxer (FB: Deea Cataramă)

Por el momento, la Archidiócesis de Buzău y Vrancea ha decidido mantener bajo estricto secreto el motivo individual exacto y el año preciso en que se dictó la sentencia contra Constantin Cataramă. No obstante, los reglamentos disciplinarios de la Iglesia Ortodoxa Rumana estipulan que este tipo de destitución se aplica ante faltas canónicas, morales o de disciplina extremadamente graves.

Entre ellas se encuentran la desobediencia al jerarca, los actos de corrupción eclesiástica (simonía) o motivos canónicos vinculados con la vida familiar. Asimismo, cabe destacar que la Iglesia Ortodoxa mantiene normas sumamente estrictas respecto al estado civil de sus sacerdotes, aplicando sanciones drásticas en casos de divorcio o segundas nupcias. Precisamente, Cataramă ya había pasado por un divorcio previo y tiene dos hijas de su primer matrimonio, lo que podría haber desencadenado su expulsión de la institución eclesiástica antes de rehacer su vida civil junto a la famosa cantante.

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