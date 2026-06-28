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Javier Quintero, psiquiatra: “El calor extremo afecta a tu cerebro y tus emociones”

Las temperaturas afectan a ciertos procesos químicos y al hipotálamo

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Javier Quintero, psiquiatra. (Montaje Infobae)
Javier Quintero, psiquiatra. (Montaje Infobae)

El verano ya ha llegado, pero no lo ha hecho solo: viene acompañado de una intensa ola de calor que se ha instalado en gran parte de Europa. Las temperaturas extremas pueden tener repercusiones a nivel físico, por lo que es importante tomar las precauciones necesarias.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han registrado más de 1.300 muertes durante estos días en todo el continente, lo que pone el foco en la necesidad de tomar medidas preventivas. Sin embargo, estos efectos no se limitan simplemente al plano físico.

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Una de las personas que es consciente de ello es Javier Quintero, un psiquiatra que publica contenido en redes sociales. En uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@drjquintero) explica cómo nos afecta en otros ámbitos.

El impacto del calor en el cerebro y las emociones

Una de las razones está en el hipotálamo, la región cerebral encargada de regular la temperatura corporal. Cuando las temperaturas se disparan, este mecanismo debe trabajar más intensamente para mantener el equilibrio térmico del cuerpo, lo que puede afectar a otros procesos relacionados con la regulación emocional.

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Además, el especialista señala que el calor favorece un aumento de la adrenalina, una hormona y neurotransmisor que ayuda al organismo a responder ante situaciones de estrés. Sin embargo, cuando sus niveles son elevados, suele estar acompañada de tensión, nerviosismo e irritabilidad.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

A ello se suma otro factor clave: el descanso. Las altas temperaturas dificultan la capacidad de conciliar el sueño y reducen la calidad del descanso. Como consecuencia, disminuye la tolerancia al estrés y aumenta la sensación de agotamiento, dos factores que influyen directamente en el estado de ánimo.

El psiquiatra también explica que, en situaciones de calor extremo, el cerebro prioriza los recursos destinados a mantener una temperatura adecuada. Esta especie de modo supervivencia puede traducirse en una menor capacidad de concentración, una reducción del autocontrol y una mayor dificultad para gestionar las emociones.

Por estos motivos, si durante los episodios de altas temperaturas te notas más irritable, impaciente o cansado de lo habitual, es posible que el calor esté desempeñando un papel importante.

Cómo minimizar los efectos del calor

Aunque no siempre es posible evitar las altas temperaturas, sí existen algunas medidas que pueden ayudar a reducir su impacto tanto en el cuerpo como en el estado de ánimo. Según explica el psiquiatra Javier Quintero, una de las más importantes es mantenerse correctamente hidratado a lo largo del día, ya que el organismo necesita más agua para regular su temperatura cuando el calor es intenso.

También recomienda buscar ambientes frescos siempre que sea posible, especialmente durante las horas centrales del día, cuando los termómetros alcanzan sus valores más elevados. Del mismo modo, conviene evitar el ejercicio físico intenso en los momentos de mayor calor para no forzar al organismo.

Por último, lo ideal es tener un buen descanso nocturno, aunque en muchos casos es complicado. Un paño humedecido, un ventilador o beber agua fría antes de acostarse puede ayudarnos a conciliar el sueño para afrontar el día con energía.

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