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Meghan Markle desata la polémica con su último producto de lujo: un pack de cerillas y vela por más de 200 euros

La duquesa de Sussex amplía la gama de su marca As Ever con un nuevo accesorio incluido en una colección limitada de velas inspiradas en Harry, Archie y Lilibet

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La serie de Netflix de Meghan Markle se estrenará en enero
Meghan Markle en una escena de su serie de Netflix.

Meghan Markle vuelve a estar en el centro de los titulares tras ampliar la línea de productos de su marca de estilo de vida, As Ever, con un nuevo y exclusivo artículo: unas cerillas de lujo diseñadas para acompañar su colección de velas aromáticas. El lanzamiento, que ya ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, forma parte de un set limitado valorado en cerca de 230 euros y ha vuelto a abrir el debate sobre los precios y el enfoque comercial de la duquesa.

La propia Meghan adelantó la novedad en la cuenta oficial de Instagram de As Ever con una fotografía cuidadosamente preparada en la que aparecía un jarrón de rosas junto a una de sus velas blancas y una elegante caja de cerillas decorada con el logotipo de la firma. “A small spark, arriving tomorrow” (“Una pequeña chispa, llega mañana”), escribió junto a la publicación, despertando inmediatamente la curiosidad de sus seguidores.

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Pack de vela y cerillas de la tienda de Meghan Markle. (Instagram @aseverofficial)
Pack de vela y cerillas de la tienda de Meghan Markle. (Instagram @aseverofficial)

Poco después, varios usuarios descubrieron que las cerillas ya figuraban dentro de la denominada Signature Scent Collection, una colección de cuatro velas inspiradas en diferentes momentos y personas importantes de la vida de Meghan. Entre ellas destacan fragancias dedicadas a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, así como otra inspirada en su boda con el príncipe Harry, celebrada el 19 de mayo de 2018.

La descripción oficial del producto define el set como “una colección lujosa y sofisticada pensada para deleitar incluso a los paladares más exigentes”, además de presentarlo como un regalo ideal para invitados o amantes de la decoración. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no ha sido precisamente el aroma de las velas, sino el precio final y la inclusión de las cerillas como elemento distintivo de la colección.

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En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores alabaron el diseño minimalista y elegante de la caja de cerillas, otros cuestionaron el valor real del producto. “260 dólares para conseguir unas cerillas de regalo… que cada uno decida si merece la pena”, ironizaba un usuario en X, reflejando el tono general de muchas de las críticas.

El lanzamiento llega además en un momento especialmente activo para Meghan Markle, que en las últimas semanas ha intensificado la promoción de As Ever mientras combina sus proyectos empresariales con nuevas apariciones públicas. Hace apenas unos días, la duquesa participó en un acto en Ginebra para alertar sobre los peligros de las redes sociales en menores, coincidiendo con una nueva campaña mediática vinculada a su imagen pública.

Pack de vela y cerillas de la tienda de Meghan Markle. (Instagram @aseverofficial)
Pack de vela y cerillas de la tienda de Meghan Markle. (Instagram @aseverofficial)

Paralelamente, Meghan también ha aprovechado las redes sociales de su marca para mostrar algunos detalles más personales de su vida familiar en Montecito. En una reciente publicación promocionando sus mermeladas artesanales, reveló cuáles son las favoritas de cada miembro de su familia: Harry prefiere la de frambuesa, Lilibet la de fresa y Archie disfruta de ambas, mientras que ella asegura quedarse con la mermelada de naranja amarga.

Además, la duquesa compartió recientemente imágenes inéditas de la celebración de su octavo aniversario de boda junto al príncipe Harry. Entre las instantáneas más comentadas aparecía un curioso regalo del duque: una figura de dos pingüinos abrazados, un guiño privado a los disfraces de pingüino que ambos llevaron en su fiesta de compromiso.

Los Windsor han aparecido juntos en el balcón central del Palacio de Buckingham para ver el desfile aéreo que conmemora el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. (REUTERS)

Las publicaciones también incluyeron fotografías nunca vistas de su boda en Windsor, aunque muchos usuarios señalaron rápidamente un detalle llamativo: apenas aparecían miembros de la familia real británica en las imágenes compartidas. Más allá de una breve aparición del entonces príncipe Carlos, ahora rey, las fotografías se centraban casi exclusivamente en amigos cercanos y momentos íntimos de la pareja.

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