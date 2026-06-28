Renfe cancela 320 trenes por la huelga de este lunes: qué rutas se verán afectadas

Varias personas en el andén de un tren de cercanías en la estación Almudena Grandes-Atocha Cercanías (Gabriel Luengas / Europa Press)

Renfe afronta este lunes 29 de junio una huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Ferroviario que provocará la cancelación de 320 trenes de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia en plena operación salida de las vacaciones de verano. El paro comenzará a las 00:00 horas y se prolongará hasta las 23:59, según la resolución de servicios mínimos dictada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La afectación no será igual en todos los servicios. En Alta Velocidad y Larga Distancia circularán 262 trenes de los 360 programados, lo que supone unos servicios mínimos del 73%. Por tanto, se suspenderán 98 trenes. En Media Distancia, se mantendrán 420 de los 642 trenes afectados, con unos servicios mínimos del 65%, de forma que se cancelarán otros 222.

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En Cercanías, la resolución no fija una cifra concreta de trenes suspendidos, sino porcentajes de circulación por franjas horarias. Los servicios mínimos serán del 75% en hora punta y del 50% durante el resto del día. Las franjas de mayor movilidad se sitúan, con carácter general, entre las 6:00 y las 9:00 horas, entre las 13:30 y las 16:00 horas y entre las 18:30 y las 20:30 horas, aunque pueden variar en función de cada núcleo.

Qué rutas se verán afectadas por la huelga de Renfe

La huelga afectará a rutas de Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías de Renfe, aunque el impacto no será igual en todos los servicios. En algunos casos habrá trenes cancelados y, en otros, una reducción de frecuencias por los servicios mínimos fijados para la jornada. Por eso, que una ruta aparezca entre las afectadas no significa que todos sus trenes queden suspendidos, sino que los viajeros deberán comprobar si su salida concreta circulará este lunes.

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En Media Distancia, entre las rutas afectadas en los servicios mínimos figuran conexiones de alta frecuencia como Barcelona-Figueres, Barcelona-Lleida, Madrid-Cuenca, Madrid-Medina-Salamanca, Madrid-Puertollano, Madrid-Segovia-Guiomar-Valladolid, Madrid-Toledo, Málaga-Córdoba-Sevilla, Ourense-Santiago-A Coruña, Valencia Joaquín Sorolla-Requena y Zaragoza-Calatayud.

La afectación también alcanza a líneas de Media Distancia convencional, entre ellas A Coruña-Ferrol, A Coruña-Lugo-Monforte, A Coruña-Santiago-Vigo, Albacete-Madrid, Barcelona-Caspe-Zaragoza-Madrid, Burgos-Vitoria-Pamplona-Zaragoza, Madrid-Cáceres-Badajoz, Madrid-Jaén, Madrid-León, Madrid-Soria, Madrid-Vitoria-Irún, Salamanca-Madrid, Sevilla-Cádiz, Sevilla-Córdoba-Jaén, Sevilla-Huelva, Sevilla-Málaga, Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena, Valencia-Vinaròs-Tortosa, Valladolid-Burgos-Logroño-Zaragoza, Valladolid-León-Gijón, Valladolid-Santander, Vigo-Ourense-Ponferrada, Zaragoza-Canfranc, Zaragoza-Huesca-Jaca y Zaragoza-Lleida, entre otras.

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En Alta Velocidad y Larga Distancia, el listado oficial incluye trenes garantizados en conexiones como Barcelona-Sevilla, Sevilla-Valencia, Málaga-Córdoba, Córdoba-Granada, Barcelona-San Sebastián, Barcelona-Bilbao, Madrid-Lugo, Madrid-Pamplona, Vigo-Barcelona, Salamanca-Zaragoza o Logroño-Castejón de Ebro. Estas rutas no quedan suspendidas por completo, pero sí forman parte de los corredores afectados por la huelga, por lo que los viajeros deberán comprobar su tren concreto por horario y número de billete.

En Cercanías, los núcleos incluidos en la resolución que tendrán reducción de servicio son Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Asturias, Murcia, Cantabria, Cádiz, Zaragoza, León y Galicia. Los servicios mínimos de Cercanías de Cataluña y de los servicios regionales que se desarrollan íntegramente en esa comunidad no los fija esta resolución estatal, sino la Generalitat. Lo mismo ocurre con las Cercanías de ancho ibérico y ancho métrico del País Vasco, cuya regulación corresponde al Gobierno Vasco.

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Cómo comprobar si un tren circula este lunes

Los viajeros deberán revisar su trayecto concreto antes de acudir a la estación. Renfe ha publicado el listado de trenes que circularán durante la huelga, pero la comprobación debe hacerse por número de tren, horario y billete, especialmente en los servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia.

La operadora ofrece a los viajeros afectados la posibilidad de viajar en el tren más próximo a su horario original o, si lo prefieren, cambiar o anular el billete sin coste a través de sus canales habituales de venta.

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Por qué hay huelga en Renfe

La huelga ha sido convocada por el Sindicato Ferroviario, que denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y la representación legal de los trabajadores. La organización también acusa a la empresa de un “abandono premeditado” de Renfe Mercancías.

El conflicto se centra en el futuro de esta filial y en la creación de una sociedad mixta al 50% con Medway, compañía vinculada al grupo MSC. El sindicato sostiene que el proceso no ofrece garantías suficientes para la plantilla y critica que no se haya informado a los representantes de los trabajadores sobre el contenido del acuerdo y su posible impacto laboral.

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Entre sus principales quejas, el Sindicato Ferroviario señala la licitación externa del mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3, tareas que hasta ahora realizaba personal propio de Renfe Ingeniería y Mantenimiento. También denuncia la pérdida de carga de trabajo en las bases de mantenimiento y el anuncio del cierre definitivo del taller de material remolcado de Miranda de Ebro.

La jornada de este lunes será la primera de las dos huelgas de 24 horas convocadas por el Sindicato Ferroviario. La segunda está prevista para el próximo 15 de julio.

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