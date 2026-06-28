España Deportes

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 28 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Por fin comienzan los dieciseisavos de final

Guardar
Google icon
Canadá y Sudáfrica es el primer cruce de los 16avos de final. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Canadá y Sudáfrica es el primer cruce de los 16avos de final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fase de grupos del Mundial 2026 ya ha terminado y podemos decir que por fin empieza lo bueno. Todos los cruces están definidos, y ha quedado claro quiénes lo tienen más complicado —como Francia, o más bien como todos los que se pueden enfrentar a los franceses (Alemania, Países Bajos)— y quienes lo tienen a priori más sencillo —como Argentina, que jugará contra Cabo Verde y luego frente al ganador del Australia-Egipto—. Para ver a España, que acaba de enterarse de que su rival será Austria, habrá que esperar hasta el próximo jueves 2 de julio a las 21 horas. Pero los dieciseisavos de final arrancan este mismo domingo, en el que solo se jugará un partido: Sudáfrica-Canadá.

El Sudáfrica-Canadá podrá verse gratis en La 1 y en RTVE Play desde las 21:00 horas de este domingo 28 de junio. El choque tiene un carácter inédito para ambos equipos porque ninguna de las dos selecciones había superado antes la primera fase de una Copa del Mundo. Solo existe un precedente entre ellas: un amistoso disputado en 2007 que terminó con victoria sudafricana por 2-0.

PUBLICIDAD

Sudáfrica llega a esta ronda después de cerrar la fase de grupos con su primera y única victoria, lograda ante Corea del Sur gracias a un gol de Maseko en el minuto 63. Antes había perdido contra México en el partido inaugural del campeonato y había empatado frente a la República Checa tras un penalti convertido en los compases finales.

Por su parte, Canadá, coanfitriona de esta edición, ha completado una primera fase de marcados contrastes. Empezó con un empate a uno ante Bosnia, firmó un 6-0 contra Qatar con triplete de Jonathan David y después cayó por 2-1 frente a Suiza, que se quedó con la primera plaza del grupo.

PUBLICIDAD

“A la altura del desafío”

Aunque Canadá, una de las anfitrionas del torneo, disputa por primera vez una fase de eliminatorias, el seleccionador Jesse ‌Marsch ha puesto el acento en la experiencia acumulada por varios futbolistas en escenarios de máxima presión como las finales de la Champions League. A su juicio, ese bagaje puede aportar el aplomo necesario en un partido de esta exigencia “Intentamos presentar una infraestructura donde todos entendamos nuestro papel y nos empoderemos. La clave es que estamos dispuestos a estar a la altura de todos los desafíos”, ha declarado.

Mundial 2026 - Canadá 6 - Qatar 0 - ES

La clave, en este sentido, es el posible regreso de Alphonso Davies, ausente hasta ahora por lesión y al que Marsch ha definido como un “chute de energía” para el encuentro de este domingo. El defensa del Bayern de Múnich ha revelado que la selección respaldó su petición de trabajar con un preparador físico propio y ha asegurado que ya está listo para volver.

Sudáfrica vs Canadá
Sudáfrica vs Canadá

En la otra banqueta, el seleccionador sudafricano Hugo Broos ha afirmado que su equipo no da por suficiente el haber alcanzado los dieciseisavos. “Todo el mundo quiere jugar mañana para ganar. Ya estamos haciendo historia, pero imaginen lo que sería para la Bafana Bafana pasar a la tercera ronda”, ha declarado.

Temas Relacionados

Mundial 2026Calendario Mundial 2026Selección Sudáfrica Mundial 2026Selección Canadá Mundial 2026España-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vídeo resumen del Argentina-Jordania (1-3): Messi marca otro gol y cierra una fase de grupos perfecta para la albiceleste

Argentina ha cerrado su fase de grupos del Mundial 2026 con pleno de triunfos

Vídeo resumen del Argentina-Jordania (1-3): Messi marca otro gol y cierra una fase de grupos perfecta para la albiceleste

Austria será el rival de España tras empatar 3-3 con Argelia en un partido con un final increíble: vídeo con los goles de una remontada agónica

La selección europea estaba eliminada hasta que logró meter un gol en el minuto 96 de la segunda parte

Austria será el rival de España tras empatar 3-3 con Argelia en un partido con un final increíble: vídeo con los goles de una remontada agónica

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Un primer gol anulado mengua las expectativas de los uzbekos, quienes se quedan fuera de la siguiente fase del Mundial 2026

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Ninguna de las selecciones ha despuntado en demasía durante el partido, encuentro que se ha producido sin incidencias

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Croacia-Ghana, en vídeo: el equipo de Luka Modrić vence 2-1 y se clasifica como segundo de grupo, después de Inglaterra

La selección croata consigue anotar dos tantos y arrebata la segunda posición del grupo encabezado por Inglaterra a Ghana

Croacia-Ghana, en vídeo: el equipo de Luka Modrić vence 2-1 y se clasifica como segundo de grupo, después de Inglaterra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las novedades sobre Zapatero que pueden prolongar su caso tras su declaración ante el juez: Hacienda como acusación o la presunta mordida en Bolivia

Las novedades sobre Zapatero que pueden prolongar su caso tras su declaración ante el juez: Hacienda como acusación o la presunta mordida en Bolivia

Primera boda en el monasterio más antiguo de Madrid, primera denuncia vecinal: comida dentro de la iglesia, suelos sin proteger y uso de humo artificial prohibido por la normativa

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

La UME española rescata con vida a una segunda persona, tras haber encontrado a la primera después de 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

ECONOMÍA

El grupo de Santiago Segura y José Mota invierte 30 millones de euros para levantar el proyecto de un edificio que lleva 18 años abandonado

El grupo de Santiago Segura y José Mota invierte 30 millones de euros para levantar el proyecto de un edificio que lleva 18 años abandonado

La inteligencia artificial cambia de negocio y cobrará por resultados: de responder preguntas a hacer el trabajo por ti

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

La mujer de 30 años que ha comprado un lago con dos casas por 370.000 euros: así planea convertirlo en un negocio rentable

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

DEPORTES

Vídeo resumen del Argentina-Jordania (1-3): Messi marca otro gol y cierra una fase de grupos perfecta para la albiceleste

Vídeo resumen del Argentina-Jordania (1-3): Messi marca otro gol y cierra una fase de grupos perfecta para la albiceleste

Austria será el rival de España tras empatar 3-3 con Argelia en un partido con un final increíble: vídeo con los goles de una remontada agónica

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Croacia-Ghana, en vídeo: el equipo de Luka Modrić vence 2-1 y se clasifica como segundo de grupo, después de Inglaterra