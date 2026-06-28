Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 28 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Canadá y Sudáfrica es el primer cruce de los 16avos de final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fase de grupos del Mundial 2026 ya ha terminado y podemos decir que por fin empieza lo bueno. Todos los cruces están definidos, y ha quedado claro quiénes lo tienen más complicado —como Francia, o más bien como todos los que se pueden enfrentar a los franceses (Alemania, Países Bajos)— y quienes lo tienen a priori más sencillo —como Argentina, que jugará contra Cabo Verde y luego frente al ganador del Australia-Egipto—. Para ver a España, que acaba de enterarse de que su rival será Austria, habrá que esperar hasta el próximo jueves 2 de julio a las 21 horas. Pero los dieciseisavos de final arrancan este mismo domingo, en el que solo se jugará un partido: Sudáfrica-Canadá.

El Sudáfrica-Canadá podrá verse gratis en La 1 y en RTVE Play desde las 21:00 horas de este domingo 28 de junio. El choque tiene un carácter inédito para ambos equipos porque ninguna de las dos selecciones había superado antes la primera fase de una Copa del Mundo. Solo existe un precedente entre ellas: un amistoso disputado en 2007 que terminó con victoria sudafricana por 2-0.

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Sudáfrica llega a esta ronda después de cerrar la fase de grupos con su primera y única victoria, lograda ante Corea del Sur gracias a un gol de Maseko en el minuto 63. Antes había perdido contra México en el partido inaugural del campeonato y había empatado frente a la República Checa tras un penalti convertido en los compases finales.

Por su parte, Canadá, coanfitriona de esta edición, ha completado una primera fase de marcados contrastes. Empezó con un empate a uno ante Bosnia, firmó un 6-0 contra Qatar con triplete de Jonathan David y después cayó por 2-1 frente a Suiza, que se quedó con la primera plaza del grupo.

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“A la altura del desafío”

Aunque Canadá, una de las anfitrionas del torneo, disputa por primera vez una fase de eliminatorias, el seleccionador Jesse ‌Marsch ha puesto el acento en la experiencia acumulada por varios futbolistas en escenarios de máxima presión como las finales de la Champions League. A su juicio, ese bagaje puede aportar el aplomo necesario en un partido de esta exigencia “Intentamos presentar una infraestructura donde todos entendamos nuestro papel y nos empoderemos. La clave es que estamos dispuestos a estar a la altura de todos los desafíos”, ha declarado.

Mundial 2026 - Canadá 6 - Qatar 0 - ES

La clave, en este sentido, es el posible regreso de Alphonso Davies, ausente hasta ahora por lesión y al que Marsch ha definido como un “chute de energía” para el encuentro de este domingo. El defensa del Bayern de Múnich ha revelado que la selección respaldó su petición de trabajar con un preparador físico propio y ha asegurado que ya está listo para volver.

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Sudáfrica vs Canadá

En la otra banqueta, el seleccionador sudafricano Hugo Broos ha afirmado que su equipo no da por suficiente el haber alcanzado los dieciseisavos. “Todo el mundo quiere jugar mañana para ganar. Ya estamos haciendo historia, pero imaginen lo que sería para la Bafana Bafana pasar a la tercera ronda”, ha declarado.