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Una psicóloga explica por qué tu éxito incomoda a los demás y cómo gestionarlo

Una mirada a la raíz emocional de la incomodidad que genera el éxito personal y las claves para afrontarla sin culpa, según la psicóloga Tiffany Moon

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Una persona con portapapeles y una persona sentada con las manos entrelazadas. Se ve parte de un estante con objetos decorativos
Un paciente con las manos entrelazadas escucha atentamente a un terapeuta que sostiene un portapapeles durante una sesión de consulta psicológica.

Hablar de éxito personal puede resultar incómodo, incluso ante familiares o amigos. La psicóloga Tiffany Moon, autora del artículo original publicado en Psychology Today, sostiene que la incomodidad ajena ante los logros propios no es una carga que debas asumir. “Tu éxito no es el problema; la incomodidad que genera no es algo que debas cargar”, afirma Moon, marcando así el tono de la conversación sobre este fenómeno tan habitual como poco discutido.

Moon relata que, tras fundar una empresa y compartir sus nuevos proyectos fuera de la medicina, notó que mientras algunas personas celebraban sus avances, otras se alejaban: “Algunas personas se alegraron sinceramente por mí. Otras guardaron silencio”. Ese silencio o las respuestas ambiguas no suelen tener que ver con lo que uno ha hecho, sino con lo que despierta en el otro. La reacción no es necesariamente crítica ni hostil; a menudo es una combinación difícil de identificar. Entender este trasfondo puede cambiar la forma en que interpretamos estas actitudes y nos permite gestionar mejor esas relaciones.

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¿Por qué el éxito de alguien puede incomodar a los demás? Tiffany Moon explica que, cuando una persona cercana progresa en su carrera, crece su visibilidad o consolida un proyecto, puede activar en su entorno una reacción automática: la comparación social. Este mecanismo, estudiado desde 1954 por el psicólogo Leon Festinger, sugiere que las personas evalúan sus propias vidas comparándolas con las de quienes las rodean. Es un proceso inconsciente y continuo.

La comparación no siempre provoca celos manifiestos. Muchas veces se traduce en distanciamiento, comentarios tibios ante buenas noticias o un cambio sutil en la actitud. El entorno puede pasar de animar los sueños ajenos a evitar el contacto una vez que esos sueños se materializan. Moon lo resume así: “Cuando tus metas son abstractas, no representan una amenaza para nadie. Pero cuando se vuelven reales… de repente ya no es un sueño. Es un espejo. Y no todos están preparados para mirarse en él”.

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La psicóloga subraya que este tipo de reacciones suelen venir de personas cercanas, como amigos o familiares, lo que puede resultar especialmente doloroso. No se trata de desconocidos, sino de quienes apoyaron los proyectos cuando solo eran una idea. El logro ajeno funciona como un recordatorio de los propios deseos postergados o metas no cumplidas. La pregunta interna que surge, según Moon, es: “¿Por qué ellos y no yo?”.

No hay mala intención en la mayoría de los casos. La incomodidad se origina en inseguridades personales que aún no han sido resueltas. Ver de cerca el avance de otro puede resultar incómodo, pero no es una señal de rechazo. Más bien, revela el impacto profundo que tiene la comparación social en las relaciones cotidianas.

Estrategias para gestionar la incomodidad que genera el éxito

Según Tiffany Moon, la reacción más común ante la incomodidad ajena es minimizar los propios logros: restar importancia a los avances, matizar los éxitos antes de compartirlos o incluso dejar de hablar de ellos. Este comportamiento puede terminar afectando la autoestima y la satisfacción personal. La autora advierte: “Empiezas a priorizar la comodidad de los demás a costa de tu propia felicidad. No lo hagas”.

Una alternativa es desarrollar compasión por la inseguridad que sienten los otros, sin absorberla ni hacerla propia. No se trata de cargar con la responsabilidad por las emociones ajenas. Moon recomienda comprender las razones de esas reacciones, pero sin dejar que limiten el propio crecimiento. “Su inseguridad no es tu problema. No la causaste y no puedes solucionarla”, señala la psicóloga.

Dos mujeres de cabello oscuro posan de pie entre paredes de ladrillo; una con túnica blanca señala con el dedo, la otra con túnica amarilla junta las manos
Una mujer apunta con el dedo hacia otra mujer vestida de amarillo

También es útil observar si los comportamientos de distanciamiento son esporádicos o se repiten en el tiempo. Un patrón continuo puede ser motivo para replantear el nivel de confianza en la relación. No siempre implica romper el vínculo, pero sí invita a considerar cuánto involucrarse emocionalmente.

Finalmente, Moon anima a construir un círculo de apoyo que acompañe el camino de crecimiento personal. No todos tienen que estar cerca de los sueños, dudas o impulsos de cambio. “Tienes permitido construir un círculo que refleje hacia dónde vas, no solo de dónde vienes”, afirma. Las personas realmente seguras, que han trabajado sus propias metas, suelen celebrar el éxito ajeno, interesarse por los logros y animar sin reservas. Rodearse de este tipo de vínculos fortalece tanto la confianza como el deseo de seguir avanzando.

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