Zapatero agendó una reunión con Leire Díez cuatro días después de que la ‘fontanera’ declarase ante el juez por las cloacas del PSOE (Montaje Infobae)

José Luis Rodríguez Zapatero tenía previsto reunirse con Leire Díez apenas cuatro días después de que esta compareciera ante el juez Arturo Zamarriego el 17 de noviembre de 2025. Así lo reflejan varios mensajes de WhatsApp intercambiados entre el expresidente del Gobierno y su secretaria, Gertrudis Alcázar, incluidos en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso Infobae, donde aparecen referencias directas a una cita programada para el viernes 21 de noviembre que finalmente nunca llegó a celebrarse.

La reunión estaba prevista en una semana especialmente delicada para Díez. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid había citado a la exmilitante socialista y al empresario Javier Pérez-Dolset para declarar como principales investigados de una presunta “actuación delictiva, continuada y coordinada” destinada a obtener información comprometedora o irregular de miembros de la Fiscalía y de la Guardia Civil. Según recogía el auto judicial, el objetivo de esas actuaciones habría sido “anular o malbaratar” investigaciones consideradas relevantes que afectaban a responsables políticos y empresarios.

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En ese contexto, los mensajes incorporados al informe muestran que la agenda de Zapatero seguía incluyendo un encuentro con Díez en los días posteriores a su comparecencia judicial. La documentación permite reconstruir cómo se organizó esa cita, cómo se intentó encajar entre distintos compromisos y cómo terminó siendo aplazada cuando faltaban apenas unas horas para celebrarse.

Una reunión cerrada antes de la declaración

La primera referencia relevante aparece el 14 de noviembre, tres días antes de la declaración judicial de Leire Díez. Aquella mañana, Gertrudis Alcázar se interesa por los compromisos del expresidente y le pregunta directamente: “Buenos días, ¿has quedado con Leire?”. La respuesta de Zapatero confirma que el encuentro ya estaba previsto y perfectamente delimitado en su agenda: “Leire 9 a 10 viernes. A las 12 me iré a León ese día”.

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La conversación sitúa así la reunión en la mañana del viernes 21 de noviembre, cuatro días después de la comparecencia de Díez ante el juez. Además, permite constatar que la cita ya estaba cerrada antes de que la exmilitante socialista acudiera a declarar.

Los mensajes no aclaran cuál era el contenido previsto para ese encuentro ni si guardaba relación con alguno de los asuntos que en aquellos momentos estaban siendo investigados judicialmente. Sin embargo, sí evidencian que la reunión formaba parte de la agenda habitual del expresidente y que su celebración se daba por descontada en los días previos.

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La importancia de esa referencia aumenta a la vista de lo que ocurre después. Lejos de desaparecer de las conversaciones tras la declaración judicial, el nombre de Leire vuelve a aparecer de forma recurrente en los mensajes relacionados con la organización de reuniones y horarios.

La agenda siguió moviéndose en torno a Leire

Dos días después de la comparecencia judicial, el 19 de noviembre, Gertrudis vuelve a escribir a Zapatero para trasladarle información sobre la disponibilidad de varias personas y tratar de cuadrar nuevas reuniones. “Dice Leire: Aina al final podría mañana a las 17:00h. Leire tiene actividad en Ferraz a las 18:00h”, informa la secretaria al expresidente. La respuesta de Zapatero demuestra que las conversaciones seguían abiertas y que las distintas opciones estaban siendo valoradas: “Esta opción mejor”.

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La coordinación continúa durante los siguientes mensajes. Gertrudis intenta cerrar definitivamente los horarios y plantea distintas posibilidades para organizar el encuentro. “¿Quieres a Leire a las menos cuarto o las dos a las 17:00h?”, pregunta.

Nada en los mensajes apunta a que la reunión estuviera en riesgo de cancelación. Al contrario, la sensación que transmite la conversación es la de un encuentro que se da por hecho y cuyos detalles prácticos están siendo ultimados.

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El aplazamiento de última hora

Sin embargo, la reunión nunca llegó a celebrarse. La última referencia a Leire Díez dentro de la conversación aparece el 20 de noviembre, apenas un día antes de la cita prevista. Gertrudis informa entonces al expresidente de que tanto Leire como Aina tienen disponibilidad para reunirse al día siguiente.

“Leire y Aina pueden mañana, las cito en AC o ya veremos más adelante”, le escribe. La respuesta de Zapatero es breve y definitiva: “Aplazamos”.

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Con ese mensaje concluyen todas las referencias relacionadas con la reunión. La conversación no aporta ninguna explicación adicional sobre los motivos de la decisión ni aclara si el encuentro llegó a celebrarse posteriormente en otra fecha. Tampoco especifica quién propuso el aplazamiento o qué circunstancias llevaron a modificar unos planes que llevaban al menos una semana organizándose.

La primera referencia a Leire

Aunque las menciones a Leire Díez son escasas dentro del conjunto de conversaciones analizadas por la UDEF, existe una referencia anterior que ayuda a contextualizar la relación que mantenía con el entorno de Zapatero.

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La primera aparición de su nombre en los mensajes se remonta al 4 de junio de 2025, una fecha especialmente significativa porque coincide con la comparecencia pública que protagonizó la entonces exmilitante socialista para dar explicaciones sobre los audios que la habían situado en el centro de la polémica política.

Aquel día, Díez defendió que actuaba por cuenta propia, negó trabajar para el PSOE y aseguró que la información que había recopilado formaba parte de una investigación periodística relacionada con las denominadas cloacas del Estado y con la elaboración de un futuro libro. También rechazó ser una “fontanera” del partido y sostuvo que podía ser “periodista y socialista” al mismo tiempo.

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Fue precisamente ese mismo día cuando aparece la primera referencia a Leire en la conversación entre Zapatero y su secretaria. Tras la intervención pública de la exmilitante socialista, el expresidente envió un mensaje breve pero revelador: “Me ha gustado Leire”.

Después de aquella referencia de junio, el nombre de Leire desaparece durante más de cinco meses de las conversaciones incorporadas al informe. No vuelve a aparecer hasta noviembre de 2025, cuando ya había sido citada judicialmente y su situación procesal ocupaba buena parte del foco político y mediático.