La psicología confirma que dormir con la puerta abierta o cerrada dice más de ti de lo que imaginas

Niña durmiendo con la puerta abierta. (Magnific)

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El descanso es uno de los aspectos que más influye en nuestra salud. Dormir bien no solo permite recuperar energía, sino que repercute directamente en nuestro estado de ánimo y en diferentes procesos biológicos.

Una de las cosas más interesantes es que cada persona tiene sus propias costumbres a la hora de irse a dormir. Hay quienes necesitan tener una habitación fresca, otros no son capaces de conciliar el sueño sin encontrar la postura perfecta y algunos tienen sus propios trucos para poner la almohada en su posición favorita. Sin embargo, entre todas estas hay una especialmente llamativa: dormir con la puerta del dormitorio abierta o cerrada.

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Aunque pueda parecer una cuestión de preferencias sin ningún tipo de importancia, la psicología ha analizado qué puede haber detrás de esta elección y qué dice sobre nuestra forma de relacionarnos con el entorno.

Qué puede decir de ti dormir con la puerta abierta o cerrada

Desde algunas perspectivas de la psicología, los pequeños hábitos que repetimos antes de dormir pueden estar relacionados con la manera en que buscamos sentirnos cómodos y seguros. El entorno del dormitorio tiene un papel importante en el descanso: la temperatura, el ruido, la luz o las posibles interrupciones pueden facilitar o dificultar el sueño.

En este sentido, dejar la puerta abierta puede responder a la necesidad de mantener una mayor conexión con el resto de la casa. Para algunas personas, dormir de esta manera genera una sensación de amplitud y evita sentirse desconectado del resto de estancias. También puede ser una cuestión práctica, como poder escuchar a otros miembros de la familia, atender a una mascota o favorecer la ventilación.

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Por el contrario, cerrar la puerta puede proporcionar una mayor sensación de intimidad. Crear un espacio más delimitado puede ayudar a algunas personas a desconectar de lo que ocurre fuera del dormitorio y asociar ese lugar con el descanso. Sin embargo, esto no significa que quienes prefieren dormir con la puerta cerrada sean necesariamente más reservados o introvertidos.

La clave está en no convertir una costumbre aislada en una etiqueta. La personalidad es mucho más compleja y está condicionada por numerosos factores, mientras que los hábitos de sueño pueden cambiar según las circunstancias. Una mudanza, la convivencia con otras personas, tener hijos o atravesar una etapa de estrés pueden hacer que una persona modifique incluso aquellas rutinas que llevaba años manteniendo.

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Dormir con el wifi encendido (TikTok)

De hecho, la posición de la puerta también puede tener una dimensión práctica que nada tiene que ver con la personalidad. La ventilación, los ruidos del exterior o las necesidades de quienes viven en la casa pueden determinar esta elección. Por eso, más que preguntarse qué tipo de persona duerme con la puerta abierta o cerrada, resulta más interesante observar qué necesidad concreta satisface ese hábito en cada caso.

Además, esta preferencia no tiene por qué mantenerse igual en el tiempo. Una persona que durante años ha dormido con la puerta abierta puede empezar a cerrarla al cambiar de vivienda, compartir habitación o por otros motivos. Del mismo modo, quienes siempre la han mantenido cerrada pueden modificar este hábito por cuestiones familiares o personales.

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