Orgullo LGTBIQ+ en España: de la resistencia en Barcelona al liderazgo europeo en derechos

Una persona sostiene una bandera trans durante una manifestación. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

La historia del Orgullo LGTBIQ+ en España está marcada por un recorrido que abarca resistencia, conquista de derechos y transformación social. La primera manifestación en el país tuvo lugar en Barcelona en 1977, cuando centenares de personas se reunieron para reclamar libertad y visibilidad, enfrentando la represión policial apenas dos años después de la muerte de Franco. Ese acto pionero surgió en un contexto de transición política, en el que la lucha por los derechos LGTBIQ+ se integró con el clamor general por libertades democráticas.

El origen internacional de la efeméride se sitúa, sin embargo, en el 28 de junio de 1969, fecha de la revuelta en el pub Stonewall Inn en Nueva York, un lugar popular entre la comunidad LGTBIQ+ donde las redadas policiales eran habituales en esa década, hasta que una noche la comunidad decidió resistir, dando inicio a varios días de protestas espontáneas que hoy se consideran el punto de partida del movimiento moderno por los derechos del colectivo.

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En España, la ola iniciada en Stonewall encontró eco en un país que apenas salía de la dictadura. La llegada de la celebración a Madrid en 1978 reunió a unas 7.000 personas. Aquella manifestación, celebrada en pleno centro de la capital, marcó un antes y un después, y consolidó a Madrid como epicentro del Orgullo en el país. Desde entonces, la manifestación anual ha crecido de forma sostenida y se ha convertido en una cita ineludible para el colectivo.

Varias personas durante la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en Valencia. (Rober Solsona / Europa Press)

La transformación del Orgullo madrileño en un gran evento festivo se produjo en 1996, cuando se incorporaron las carrozas al desfile, por lo que este año se cumplen tres décadas desde que el color y la música recorren las calles, integrando reivindicación y celebración. Los actos este año han arrancado en la capital el 25 de junio y se prolongarán hasta el domingo 5 de julio, con actos que se concentran en la Plaza de España, la Puerta del Sol, la Plaza Pedro Zerolo y la Plaza de las Reinas, además de otras acciones en el barrio de Chueca. La gran cita es la manifestación estatal, que tendrá lugar el sábado 4 de julio, considerada como la más multitudinaria de Europa.

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Cabe recordar que fue en 2018 cuando en España el Consejo de Ministros oficializó el 28 de junio como Día Nacional del Orgullo LGTBI. Además, en 2005, el país se convirtió en el tercero del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y, según datos de la Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+), desde entonces más de 75.500 parejas han contraído matrimonio, ejerciendo un derecho que simboliza una conquista social de alcance global.

Bandera LGTBIQ+. (Ayuntamiento de Mérida)

El mejor país europeo en derechos LGTBIQ+

Actualmente, España lidera el ranking Rainbow Index de ILGA Europe como el país europeo con mayor protección de derechos LGTBIQ+. Se trata de un índice que evalúa a 49 países europeos y durante una década ha estado liderado por Malta. El informe destaca que España alcanza una puntuación del 88,70% tras cumplir buena parte de los compromisos asumidos en los últimos años, especialmente los vinculados a las leyes LGBTI y trans de 2023. Entre los avances destacados figuran la adopción de planes de acción para la igualdad de derechos LGBTIQ+ y trans, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la implementación plena de la despatologización de las personas trans dentro del sistema sanitario.

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Aunque España ha logrado importantes avances legales y sociales, el colectivo LGBTIQ+ sigue siendo uno de los principales destinatarios de los discursos de odio. Así lo reflejan tanto los datos como las percepciones de quienes forman parte de esta comunidad: según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), en 2024 dos de cada tres personas LGTBI+ consideran que los prejuicios y la intolerancia han crecido en los últimos años, y tres de cada cuatro perciben un aumento de la violencia dirigida contra el colectivo.

Además, la percepción del odio entre el colectivo se ha incrementado en 8 puntos desde 2024 y llega hasta los 13 en el caso del acoso público y los discursos de odio, según el informe Estado del Odio 2026.

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Datos clave del colectivo en España

Aproximadamente un 10% de la población en España declara una sexualidad distinta a la hetero, según encuestas de autopercepción del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, en España existen 108.171 hogares formados por parejas del mismo sexo, lo que equivale al 1% del total, y uno de cada cinco de estos hogares tiene menores a su cargo.

El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud Sexual revela que el 4,7% de los hombres y el 1,5% de las mujeres sienten atracción por personas de su mismo sexo, mientras que el 2,6% de los hombres y el 4,3% de las mujeres sienten atracción por ambos sexos.

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Además, desde la entrada en vigor de la Ley Trans en marzo de 2023, cerca de 16.000 personas han completado el proceso de rectificación registral, según datos de la Felgtbi+.