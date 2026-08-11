Un falso párroco pide dinero para ayudar a una supuesta familia afectada por el incendio de Ávila: el Obispado lamenta que se quiera “aprovechar la desgracia”

Un falso párroco pide dinero por el incendio de Ávila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Obispado de Ávila ha alertado de un intento de estafa en el que una persona se hizo pasar por un párroco de la provincia para solicitar dinero destinado, supuestamente, a ayudar a una familia afectada por el incendio de Burgohondo. El fuego permaneció activo durante unos quince días y arrasó más de 50.000 hectáreas, convirtiéndose en el peor incendio forestal de España en cuanto a superficie afectada desde que existen registros.

El intento de fraude fue detectado después de que el propio Obispado recibiera una llamada del individuo, que aseguró ser un sacerdote y pidió “dinero urgente” para una familia afectada por el fuego. Según explicó la institución religiosa, el falso párroco alegó que no tenía acceso a las cuentas de su parroquia para justificar la petición de ayuda económica.

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El supuesto sacerdote llegó a solicitar que el dinero se enviara mediante Bizum. Sin embargo, cuando desde el Obispado comprobaron que no se trataba del párroco al que decía representar, el interlocutor “colgó de inmediato”. Por su parte, la Diócesis de Ávila ha lamentado que haya personas que pretendan “aprovechar la desgracia” provocada por los incendios para intentar obtener dinero de los ciudadanos.

Un hombre practica senderismo por una de las zonas afectadas por el incendio de Burgohondo. (EFE/ Raúl Sanchidrián)

La institución ha recordado que “nunca” pide dinero por teléfono y ha pedido desconfiar de cualquier llamada urgente en la que se solicite una transferencia bancaria o un pago mediante Bizum. Ante una llamada de este tipo, el Obispado recomienda “colgar inmediatamente” y contactar con la persona o institución que supuestamente está realizando la petición. También pide no facilitar datos personales ni bancarios, “aunque parezca conocido”, ya que los delincuentes pueden utilizar la identidad de personas o instituciones legítimas para ganarse la confianza.

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La Diócesis ha explicado que la atención a las personas afectadas por el incendio se está canalizando a través de los párrocos, las Cáritas parroquiales y Cáritas Diocesana, mediante su servicio de atención primaria. Por ello, ante cualquier duda sobre una solicitud de ayuda, recomienda contactar directamente con la parroquia correspondiente o con el propio Obispado para comprobar que la petición es auténtica.

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizan labores de extinción en un incendio forestal en La Adrada, Ávila.

La Diócesis ya ha sufrido otros intentos de suplantación

El intento de fraude detectado se suma a otros casos en los que los delincuentes han utilizado la identidad de miembros de la Diócesis de Ávila para ganarse la confianza de sus víctimas. En anteriores ocasiones, llegaron a hacerse pasar por un obispo o el vicario general mediante llamadas en las que solicitaban dinero para ayudar a alguien que supuestamente atravesaba una situación delicada. Las voces podrían haber sido clonadas mediante inteligencia artificial y los destinatarios detectaron el engaño por las respuestas automáticas, los silencios y la insistencia del interlocutor.

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La misma estrategia se ha utilizado con otras excusas: en otro intento, los estafadores aseguraban que el Obispado había recibido una importante donación que quería repartir entre ayuntamientos y pedían determinados datos para gestionarla. Los casos detectados en los últimos meses han llevado a la Diócesis a insistir en una misma advertencia: no atender peticiones urgentes de dinero o información por teléfono, correo electrónico o redes sociales sin comprobar antes su autenticidad directamente con el Obispado.

*Con información de Efe