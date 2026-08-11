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Qué le ocurrirá a los girasoles durante el eclipse solar total: los ejemplares maduros y jóvenes no reaccionarán de la misma manera

El cambio de luz durante el fenómeno podría alterar temporalmente su comportamiento

Girasoles. (Magnific)
Girasoles. (Magnific)
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El eclipse solar total es, sin duda, el acontecimiento astronómico más esperado en años, y no es para menos. Las condiciones en las que se produce este fenómeno lo convierten en un suceso único en España.

En nuestro país será algo especialmente relevante, ya que es el primer eclipse de estas características que se podrá ver en la Península Ibérica desde el año 1912. A pesar de que en Canarias se pudo apreciar uno en 1959, este miércoles se podrá ver desde diferentes puntos del territorio español.

Esto es algo que no va a afectar solamente a los seres humanos. De hecho, la gran mayoría de seres vivos van a notar los cambios que se producen en el entorno durante el eclipse, especialmente por la disminución repentina de la luz y el descenso de las temperaturas. Uno de los aspectos que más llama la atención es el caso de los girasoles, una planta cuya relación con la luz solar es especialmente estrecha.

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Cómo se comportan los girasoles

Durante sus primeras etapas de crecimiento, estas plantas realizan un movimiento conocido como heliotropismo, que les permite orientar su cabeza siguiendo la posición del Sol a lo largo del día. Este comportamiento está relacionado con el crecimiento desigual de los tejidos del tallo y con el reloj biológico de la planta.

Por este motivo, los girasoles jóvenes empiezan el día orientados hacia el este y, a medida que avanza el día, van desplazándose hacia el oeste para mantener el contacto con la luz. Durante la noche, vuelven progresivamente a orientarse hacia el este, preparándose para el amanecer del día siguiente.

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Sin embargo, este comportamiento cambia cuando la planta alcanza la madurez. El tallo se vuelve más rígido y la capacidad de movimiento disminuye hasta desaparecer prácticamente, por lo que los girasoles adultos permanecen orientados hacia el este.

Cómo les afectará el eclipse

La reducción repentina de la luz durante el eclipse puede alterar temporalmente las señales que utilizan los girasoles jóvenes para orientar su crecimiento. Como estas plantas dependen de la luz y de su reloj biológico para seguir el movimiento aparente del Sol, este oscurecimiento puede interrumpir momentáneamente ese patrón.

El eclipse total de sol será un momento único en la vida de quienes lo observen.

Aunque las plantas no tienen sentimientos como los seres humanos, esta reacción es comparable a estar desorientado. Sin embargo, esta reacción no durará mucho, ya que el astro desaparecerá de manera total tan solo dos minutos.

En los ejemplares adultos, el efecto será diferente. Al haber dejado atrás el heliotropismo, permanecen orientados hacia el este y no intentarán girarse para seguir al Sol cuando este quede oculto. Por tanto, serán los girasoles jóvenes los que tengan una respuesta más relacionada con este cambio repentino de luz.

Más allá de esta respuesta puntual, el eclipse permitirá observar cómo un cambio muy breve en las condiciones ambientales puede influir en el comportamiento de numerosas especies. En el caso de los girasoles, será una oportunidad poco habitual para comprobar hasta qué punto el eclipse condicionará su comportamiento.

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