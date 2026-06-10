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El Orgullo LGTBI+ en Madrid reivindicará la pluralidad del colectivo, la aplicación real de leyes y un pacto de Estado frente al odio

La Federación Estatal LGTBI+ y COGAM, convocantes de la manifestación, insisten en que “salir es más necesario que nunca”. El lema será ‘¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia’

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Bandera LGTBI. (Víctor Fernández / Europa Press)
Bandera LGTBI. (Víctor Fernández / Europa Press)

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y COGAM, el colectivo LGTBI+ de Madrid, han presentado este miércoles el decálogo de demandas del Orgullo 2026, que este año se convoca bajo el lema ¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia. La capital acogerá el sábado 4 de julio la mayor manifestación en defensa de los derechos LGTBI+ en Europa, con un recorrido que irá desde la Glorieta de Atocha hasta la plaza de Colón. En un contexto como el actual, en el que los mensajes de odio y los ataques contra el colectivo han aumentado notablemente, las organizaciones convocantes destacan que la movilización social “es más necesaria que nunca”,

La presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, subraya que el Orgullo constituye “una de las principales herramientas para conquistar derechos” y asegura que “solo la movilización permite avanzar hacia la igualdad real”. En la misma línea, el presidente de COGAM, Ronny de la Cruz, afirma que la igualdad plena aún está lejos y denuncia situaciones de discriminación, expulsión de los hogares, acoso y violencia, por lo que reclama el cumplimiento efectivo de los derechos y la visibilidad de todas las realidades del colectivo.

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Una bandera LGTBI durante una protesta. (EFE/EPA/BIANCA DE MARCHI AUSTRALIA AND NEW ZEALAND)
Una bandera LGTBI durante una protesta. (EFE/EPA/BIANCA DE MARCHI AUSTRALIA AND NEW ZEALAND)

¿Qué reclama el colectivo?

Estas son las diez reivindicaciones principales para el Orgullo Estatal 2026:

Los derechos LGTBI+ no se negocian. Las organizaciones denuncian la existencia de una ola reaccionaria que cuestiona la igualdad y la propia existencia de las personas LGTBI+.

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Pacto de Estado contra los discursos de odio. Se exige un compromiso institucional y recursos suficientes para erradicar la violencia generada por discursos de odio, con políticas de prevención y protección que garanticen la seguridad de toda la comunidad.

Aplicación real de las leyes LGTBI+ y Trans. Las organizaciones recuerdan que las leyes aprobadas requieren mecanismos efectivos y recursos para su cumplimiento.

Derechos reales para las personas intersex. El colectivo reclama reconocimiento legal pleno, respeto a la diversidad corporal y el fin de intervenciones médicas no consentidas sobre las personas intersex. Aseguran que no habrá derechos LGTBI+ completos sin derechos intersex.

Reconocimiento de las personas no binarias. Las organizaciones solicitan el reconocimiento jurídico, administrativo y social de las personas no binarias, sin patologización ni exclusión, y reclaman que ninguna identidad quede fuera de la ley ni de la vida pública.

Visibilidad e interseccionalidad en el Orgullo. Reivindican la pluralidad de realidades dentro del colectivo, incluyendo a personas asexuales, arrománticas, migrantes, racializadas, gitanas, con discapacidad, jóvenes, mayores o con VIH. Insisten en que la igualdad real solo es posible si nadie queda atrás.

Alianza social por los derechos de todas las personas. Se promueve la creación de alianzas diversas con otras luchas sociales, como la vivienda digna, el empleo justo o la paz, considerando que la justicia global y la dignidad sólo se alcanzan con acción colectiva.

Declaraciones de Carla Antonelli, senadora de Más Madrid, que ha denunciado que las agresiones por delitos de LGTBIfobia se han duplicado en España desde el año pasado. "Hay una relación causa y efecto de los discursos de odio", ha expresado sobre este aumento de casos (Fuente: Europa Press).

Seguridad y diversidad en todos los ámbitos. El colectivo exige seguridad y respeto a la diversidad en todos los espacios, incluidas zonas rurales, entornos sanitarios y laborales. Se reclaman políticas públicas que pongan fin al sexilio y garanticen derechos en cada territorio.

Defensa de los derechos LGTBI+ en Europa. Las organizaciones rechazan cualquier regresión en materia de derechos y solicitan que los marcos europeos de igualdad y no discriminación se fortalezcan y sean irreversibles.

Memoria y visibilidad para el presente y el futuro. El Orgullo se reivindica como memoria viva y herramienta de visibilidad. Se pide que la celebración sea accesible y llegue a todos los espacios, ocupando barrios y calles, y dando voz a quienes aún no pueden expresarse en libertad.

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