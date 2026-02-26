España

La Federación estatal LGTBI+ aplaude el protocolo que busca garantizar la igualdad de las personas trans en las empresas

La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, busca garantizar los procesos de transición respetuosos dentro del ámbito empresarial

Decenas de personas durante una
Decenas de personas durante una manifestación en Madrid para denunciar los ataques a la comunidad trans a nivel internacional. (Juan Barbosa / Europa Press)

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha celebrado la aprobación este jueves del protocolo de acompañamiento para personas trans en el ámbito de la empresa, una herramienta impulsada por el Ministerio de Trabajo que forma parte de las acciones previstas en el Real Decreto para la Igualdad LGTBI+ en el ámbito empresarial, en vigor desde 2024.

La medida, fruto también del trabajo conjunto de la propia FELGTBI+ y los sindicatos CCOO y UGT, busca garantizar procesos de transición respetuosos y acompañados dentro de las empresas. “Frente a las políticas que recortan y ningunean los derechos de las personas trans, hoy España da un paso más hacia delante para volver a hacer historia en favor de la justicia social”, ha señalado la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias. La activista también ha recordado que las personas trans enfrentan una especial vulnerabilidad por el incremento de discursos de odio, que “las deshumaniza y las presenta como una amenaza”.

Además, de acuerdo con los informes Estado LGTBI+ 2024 y 2025 de la federación, el 47,8% de las personas trans se encuentra en riesgo de pobreza y el 46,8% ha experimentado alguna situación de sinhogarismo.

Oportunidad para las empresas

Iglesias también ha destacado que la aprobación del protocolo representa una oportunidad para las empresas, ya que les brinda “las herramientas para visibilizarse como entornos seguros, que acompañan a las personas que forman parte de su tejido ante un contexto que las expulsa de sus casas y las expone a la violencia”.

En ese sentido, la federación también destaca que los equipos diversos contribuyen a mejorar los resultados empresariales. “El protocolo que se aprueba hoy ayudará a las empresas a retener talento trans. Las personas LGTBI+ somos casi el 15% de la población y el talento diverso se quedará allí donde se le respete y se le valore. Además, solo podremos dar lo mejor de nosotras si evitamos la obligación de tener que fingir sobre nuestra vida o nuestra identidad durante ocho horas al día”, ha añadido Iglesias.

Declaraciones de Carla Antonelli, senadora de Más Madrid, que ha denunciado que las agresiones por delitos de LGTBIfobia se han duplicado en España desde el año pasado. "Hay una relación causa y efecto de los discursos de odio", ha expresado sobre este aumento de casos (Fuente: Europa Press).

Asimismo ha destacado que este nuevo marco no solo supone una obligación legal, sino que se trata de una oportunidad para que las empresas “se conviertan en agentes de cambio social, brindándoles el conocimiento necesario para poder hacerlo”.

Desde 2016, la FELGTBI+ desarrolla programas como EMIDIS y Yes, we trans, que asesoran a empresas comprometidas con la diversidad LGTBI+ y fomentan la inserción laboral de personas trans. La federación se ofrece como recurso para todas las organizaciones interesadas en implementar tanto el nuevo protocolo como el resto de medidas recogidas en el Real Decreto para la Igualdad LGTBI+ en el entorno empresarial.

