Cristiano Ronaldo y Georgina se casan en secreto y publican la imagen que lo demuestra: así son las alianzas con las que se han dado el ‘sí quiero’

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman que se han casado en secreto (Montaje Infobae)

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer. La pareja, conocida por su fama internacional en el deporte y el entretenimiento, ha confirmado su matrimonio tras días de especulación y rumores en Funchal, donde se esperaba una boda multitudinaria. Finalmente, ambos han optado por la discreción y han anunciado el enlace este martes, 11 de agosto, compartiendo en sus perfiles de Instagram una imagen en la que entrelazan sus manos, mostrando las alianzas y parte de sus atuendos. En la foto, la influencer aparece vestida de blanco y el mensaje elegido, “C❤️G”, ha servido para oficializar la noticia.

El hermetismo que ha rodeado el evento ha sido total. La familia y los allegados apenas han dado detalles sobre la ceremonia. Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, comentó meses atrás que la pareja organizó todo sin ayuda externa y que ambos “se apañan muy bien solos” y están “muy bien asesorados”. La noticia llega después de que, en agosto del año pasado, Georgina mostrara su anillo de compromiso, valorado en más de seis millones de euros, con la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Por ahora, quedan sin respuesta preguntas sobre la fecha exacta, el lugar de la ceremonia y si habrá celebración pública.

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De hecho, en los últimos días los rumores habían situado la boda en Madeira, tierra natal del futbolista. La expectación fue tal que, según recoge la prensa portuguesa, decenas de seguidores y medios llegaron a desplazarse hasta la Sé de Funchal ante la posibilidad de encontrarse allí con Cristiano y Georgina. Nunca hubo una confirmación y los espectadores se encontraron con la nada.

Cristiano y Georgina han mantenido todo en secreto

Los rumores aumentaron cuando se conoció que el avión privado del futbolista había aterrizado en Madeira. También se habló de la ausencia de sus hijos en sus respectivos entrenamientos y de la presencia de varios familiares en Portugal. A esto se añadió que la catedral tenía programada una boda y que un conocido hotel de la zona habría avisado a sus huéspedes del cierre de parte de sus instalaciones debido a un evento privado. Sin embargo, pronto se descubrió que los novios que iban a pasar por el altar eran otras dos personas completamente ajenas a Cristiano y Georgina. Y, aparentemente, el viaje familiar a la isla natal del jugador de fútbol formaba parte de sus habituales vacaciones de verano.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se dan el "sí, quiero" en Cascais. (Europa Press)

Mientras todo el mundo esperaba verla vestida de novia, Georgina compartía tranquilamente una fotografía en la playa promocionando unos parches para el contorno de ojos. Una publicación que parecía desmentir, sin necesidad de palabras, la celebración de su boda junto a Cristiano Ronaldo. Aunque en realidad, la pareja sí estaba preparando su boda, pero consiguieron alejar la atención de sus verdaderos planes. Solo cuando el enlace ya se ha celebrado, han decidido compartir la primera imagen como matrimonio.

Finalmente, la ceremonia civil ha tenido lugar este mismo martes en Cascais, Portugal, y se ha tratado de una boda íntima a la que únicamente han acudido sus hijos. Por el momento, se desconoce si se celebrará una boda que reúna a familiares y amigos o si, por el contrario, el delantero y la modelo reducirán este compromiso al acto de este 11 de agosto.

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Después de una década, apuestan por toda una vida juntos

El matrimonio llega después de diez años de relación. Cristiano y Georgina se conocieron en Madrid en 2016, cuando ella trabajaba como dependienta en una tienda de Gucci y él atravesaba una de sus etapas más exitosas como jugador del Real Madrid. Así lo contó ella en su docuserie de Netflix: “Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”.

Cristiano Ronaldo posa con su pareja Georgina Rodríguez y sus hijos frente a su lujosa residencia en un día soleado. (@cristiano/Instagram)

A finales de aquel año comenzaron a aparecer públicamente juntos y, desde entonces, han construido una familia y acompañado sus vidas a los distintos destinos profesionales del portugués. Sus cinco hijos, como es evidente, se han convertido en “lo más importante” para la pareja, según cuenta la empresaria siempre. Georgina dio a luz a Alana Martina en noviembre de 2017. Cristiano ya era entonces padre de Cristiano Jr. y de los mellizos Eva y Mateo. En 2021, la pareja anunció que esperaba mellizos, pero en abril de 2022 comunicó la muerte durante el parto de uno de ellos, Ángel. Su hermana, Bella Esmeralda, sobrevivió.

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