El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Alberto Ortega / Europa Press)

José Luis Rodríguez Zapatero recibió el pasado 9 de marzo de 2026 un mensaje poco habitual. Un interlocutor le trasladaba que había aparecido una factura emitida a nombre del expresidente a favor de Thinking Heads y le preguntaba directamente si ese documento era auténtico. En lugar de responder él mismo, Zapatero reenvió la consulta a su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que realizara la comprobación. La conversación forma parte de los más de 3.000 mensajes de WhatsApp incorporados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al sumario que instruye la Audiencia Nacional, documentación a la que ha tenido acceso Infobae.

El contenido del mensaje llama la atención por el momento en que se produce. La consulta sobre la factura llega cuando la oficina del expresidente llevaba cerca de tres meses recopilando documentación sobre su actividad profesional. Durante ese tiempo, Zapatero y su secretaria intercambiaron decenas de mensajes relacionados con facturas, viajes, conferencias, ingresos, patrimonio y documentación económica, en una revisión que comenzó pocos días después de la detención de Julio Martínez, administrador de Análisis Relevante y colaborador del expresidente.

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El mensaje que recibe Zapatero es breve, pero concreto. “Hoy ha aparecido esta factura del expresidente girada a Thinking Heads. Coincide con las fechas de su participación en Astana. ¿Puedes preguntarle si es real?”, decía el texto.

El expresidente no responde al remitente. Reenvía inmediatamente el mensaje a Gertrudis Alcázar para que sea ella quien compruebe la información. La conversación no aclara quién había localizado esa factura, cuál era su importe, qué concepto recogía ni cuál fue finalmente la respuesta de la secretaria. Tampoco consta qué ocurrió después con ese documento.

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Meses revisando facturas, viajes e ingresos

La aparición de esa consulta no constituye un episodio aislado dentro de los mensajes intervenidos por la Policía Nacional. La cronología de las conversaciones muestra que, desde mediados de diciembre de 2025, Zapatero y su secretaria comenzaron a intercambiar documentación relacionada con prácticamente toda su actividad profesional desarrollada tras abandonar La Moncloa.

El punto de partida coincide con la detención de Julio Martínez en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. A partir de ese momento, las conversaciones cambian de tono. Los mensajes dejan de centrarse únicamente en la agenda diaria y pasan a abordar cuestiones relacionadas con facturas, ingresos, viajes, porcentajes fiscales y actividad profesional.

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El 16 de diciembre aparece una de las primeras consultas. “¿De cuándo es la primera factura de AR?”, pregunta Zapatero. Gertrudis Alcázar responde apenas un minuto después: “24 de junio de 2020, de un diálogo que hiciste con Miguel”.

A partir de ahí, la revisión documental se intensifica. El expresidente pregunta por el porcentaje de IRPF aplicado a sus facturas y por el peso que representan los ingresos procedentes de Análisis Relevante respecto al total de sus ingresos profesionales.

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. (Alberto Ortega/Europa Press)

Tres días después, el 19 de diciembre, amplía el alcance de ese trabajo. “Vamos preparando: viajes desde 2020, con detalle actividad de los facturados. Porcentaje ingresos de AR en los últimos diez años”, pide a Gertrudis. Su secretaria le pregunta si debe incluir todos los desplazamientos o únicamente aquellos relacionados con las facturas emitidas a Análisis Relevante. Paralelamente, comienza a elaborar cuadros con el porcentaje de ingresos atribuible a esa sociedad y distintas relaciones de viajes.

De los viajes a las conferencias

El 19 de enero de 2026, Gertrudis Alcázar organiza toda la actividad económica del expresidente en cinco grandes bloques: asesoramiento, viajes y conferencias internacionales, conferencias nacionales, libros y artículos. Zapatero responde que toda esa información debe agruparse bajo el concepto de “ingresos por actividad profesional”, excluyendo únicamente lo correspondiente a su etapa en La Moncloa.

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Ese mismo día también revisan los porcentajes de tributación. “Creí que de IRPF sería más”, comenta el expresidente. Su secretaria le explica que el tipo efectivo ronda entre el 41% y el 42%.

Con el paso de las semanas, la recopilación continúa ampliándose. El 13 de febrero, Gertrudis remite un documento denominado “Viajes Venezuela (2015-2026).pdf”. Días después, Zapatero solicita un listado de todas las invitaciones recibidas por su oficina desde antes de Navidad, tanto las aceptadas como las rechazadas. En otra conversación comparte incluso una búsqueda realizada en Google: “¿Cuántas sociedades limitadas hay en España sin trabajadores?”.

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Los mensajes muestran cómo la oficina va ordenando información sobre viajes, conferencias, ingresos, reuniones y documentación económica mientras avanzan las investigaciones que afectan a Análisis Relevante.

La consulta sobre Thinking Heads

Es en ese contexto cuando aparece la conversación sobre Thinking Heads. El mensaje recibido por Zapatero vincula la factura con unas fechas concretas: las de su participación en un acto celebrado en Astana. “Hoy ha aparecido esta factura del expresidente girada a Thinking Heads. Coincide con las fechas de su participación en Astana. ¿Puedes preguntarle si es real?”, reza el Whatsapp recibido por el expresidente.

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La referencia sitúa el documento en torno a una intervención internacional del expresidente gestionada, presuntamente, a través de esa compañía, especializada en la representación de conferenciantes y personalidades públicas. Sin embargo, el contenido del chat no permite ir más allá. No identifica al remitente del mensaje, no incorpora la factura objeto de la consulta ni explica cuál fue el resultado de la comprobación encargada a Gertrudis Alcázar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho al Congreso que mantiene su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias, y ha recalcado que por parte del Ejecutivo no hubo trato de favor a la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate considera "plenamente legítimo". (Fuente: Congreso)

Lo que sí permite reconstruir es el contexto en el que aparece esa conversación: una revisión documental que se prolongó durante meses y en la que Zapatero fue solicitando a su secretaria localizar la primera factura de Análisis Relevante, calcular el peso de esos ingresos sobre el conjunto de su actividad profesional, elaborar relaciones de viajes desde 2020, clasificar conferencias e intervenciones, recopilar invitaciones y revisar distintos datos fiscales y patrimoniales.

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Según la grabación de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama a la que ha tenido acceso Infobae, el expresidente sostuvo que los pagos percibidos de Análisis Relevante respondían a trabajos reales de asesoramiento, informes, reuniones, consultoría y viajes. Los mensajes incorporados por la UDEF al sumario muestran, por su parte, que esa actividad fue objeto de una intensa revisión documental durante los meses posteriores a la detención de Julio Martínez y que, en ese proceso, incluso surgieron consultas sobre la autenticidad de facturas concretas, como la atribuida a Thinking Heads.